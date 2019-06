English La dentición es una fase normal de la infancia y no debe tratarse con remedios homeopáticos, como las pastillas para la dentición o los medicamentos recetados y de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) que se frotan en las encías. La benzocaína, un anestésico local, es el ingrediente activo de varios productos de venta libre para el cuidado de la salud bucal como Anbesol, Baby Orajel, Cepacol, Chloraseptic, Hurricaine, Orabase, Orajel y Topex. Estos productos no son útiles para tratar las encías doloridas debido a la dentición, ya que se eliminan de la boca del bebé en cuestión de minutos. Es más, pueden ser peligrosos. El uso de geles, aerosoles, ungüentos, soluciones y pastillas de benzocaína para tratar el dolor en la boca y en las encías puede dar lugar a una afección grave —y a veces mortal— llamada metahemoglobinemia, en la cual la capacidad de transportar oxígeno de los glóbulos rojos se reduce enormemente. Es por ello que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. advierte a los padres y los cuidadores que los productos que contienen benzocaína no deben usarse para tratar el dolor de la dentición en niños o bebés. Qué puede hacer por los niños durante la dentición En promedio, los bebés comienzan la fase de dentición alrededor de los 4 a 7 meses de edad, y tienen un total de 20 “dientes de leche” a los 3 años. Según la Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés), ntre los síntomas ocasionales de la dentición están: irritabilidad moderada, fiebre baja, babeo y una ansiedad por morder algo duro. Puesto que la dentición tiene lugar durante un período de muchos cambios en la vida del bebé, con frecuencia se le achacan, erróneamente, congestionamiento, tos, vómito, diarrea y alteraciones del sueño.. Si las encías de su hijo están inflamadas y sensibles: frote o masajee suavemente las encías con el dedo

dele una mordedera de goma firme para que la mordisquee Asegúrese de que la mordedera no esté congelada. Si el objeto es demasiado duro, puede lastimarle las encías. Los padres de familia deben supervisar a sus hijos para que no se atraganten accidentalmente con la mordedera. Evite las cremas y geles para la dentición Como padre, abuelo o cuidador, puede tratar de calmar a un bebé que le están saliendo los dientes frotando medicamentos anestésicos en las encías del niño. Sin embargo, la FDA advierte contra el uso de cualquier tipo de medicamento tópico para tratar el dolor de la dentición en los niños, incluidos los geles y las cremas de venta libre, así como el uso de pastillas homeopáticas para la dentición. Ofrecen poco o ningún beneficio y se asocian con un riesgo grave. La metahemoglobinemia puede ocurrir cuando se usa algún anestésico local. Los adultos también pueden verse afectados Los productos de venta libre para el cuidado de la salud bucal con benzocaína también son ampliamente utilizados por los adultos. Los médicos y los dentistas con frecuencia usan sprays que contienen benzocaína para adormecer las membranas mucosas de la boca y la garganta durante las intervenciones médicas y quirúrgicas, como los ecocardiogramas transesofágicos, las endoscopías, la intubación y los reemplazos de tubos de alimentación. Sin embargo, la FDA no ha aprobado los sprays de benzocaína para estos usos. Hable con su médico sobre el uso de benzocaína y otros anestésicos locales, especialmente si padece alguna cardiopatía, tiene una edad avanzada, es fumador o tiene problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfisema. Estas afecciones pueden aumentar el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con la metahemoglobinemia. regrese al inicio

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.