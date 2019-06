English Usted viene de regreso de un viaje en el extranjero y quiere traer medicamentos de venta sin receta de Europa que no están disponibles aquí. ¿Puede hacerlo? Su suegra está de visita de México para ayudarla con su nuevo bebé y se le acaba la medicina para la presión arterial. ¿Puede surtir su receta en una farmacia estadounidense? El estudiante de intercambio que usted hospeda olvidó su medicina para la alergia. ¿Pueden sus papás mandársela por correo desde Japón? Ésas son sólo algunas de las preguntas que la gente le hace a la División de Información Farmacológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), explica la capitán de corbeta Lindsay E. Wagner, farmacéutica de esta dependencia, aunque no todas las preguntas que recibe la división corresponden a la jurisdicción de control de la FDA. “Como farmacéutica de la FDA, aconsejo a la gente recordar que nosotros en la FDA no podemos garantizar que los medicamentos aprobados en otros países sean seguros o eficaces, o que se hayan manufacturado como es debido”, aclara la Dra. Wagner. Entonces, ¿cuáles son las reglas para enviar medicamentos o para volar con ellos? Éstas son las respuestas a algunas de las preguntas más comunes: P: ¿Qué deben saber los viajeros y visitantes acerca de traer medicamentos a los Estados Unidos? R: Cuando viene a los Estados Unidos con medicamentos, usted entra dentro de la jurisdicción de la FDA, Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y los agentes de Adminstración de Seguridad de Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que están a cargo de los aeropuertos nacionales. Las restricciones son diversas, y diferentes dependencias pueden tener otros requisitos u otra jurisdicción sobre un producto, así que verifique con cada organismo antes de pensar en viajar al país trayendo medicamentos. En general, usted debe tener consigo una receta o justificante médico válidos –en inglés– para traer medicamentos a los Estados Unidos. El medicamento debe venir en su envase original, con las instrucciones del médico impresas en el frasco. Si no tiene el envase original, traiga consigo una copia de la receta o una carta de su médico explicando su padecimiento y por qué necesita este medicamento. No viaje más que con lo necesario para su uso personal durante su estancia. Como regla general, no traiga medicamentos para más de 90 días. Si se va a quedar por más de 90 días, usted puede hacer que le envíen medicamentos adicionales por correo o por servicio de mensajería. Incluya documentación que demuestre que el medicamento se le está enviando para su uso personal durante su estancia en los Estados Unidos. Esta documentación puede incluir: una copia de su visa y pasaporte, una carta de su médico y una copia de su receta (en inglés). P: ¿Y si existe una versión genérica disponible en el extranjero, pero no aquí? R: La FDA no permite la importación personal de versiones no aprobadas de medicamentos aprobados por la FDA provenientes de países extranjeros. La FDA no puede garantizar que las versiones extranjeras de medicamentos aprobados por ella hayan sido manufacturadas como es debido, que sean seguras y eficaces ni que tengan la misma formulación que las versiones aprobadas por la dependencia. P: ¿Puede un viajero extranjero conseguir que se le surta una receta mientras visita los Estados Unidos? R: Si viaja a los Estados Unidos desde otro país y necesita que le surtan una receta, usted debe visitar a un prestador de servicios de salud. Muy pocas farmacias pueden surtir una receta extranjera, y esto se determina dependiendo del estado. P: ¿Puede uno enviar por correo o por servicio de mensajería un medicamento de prescripción médica a los Estados Unidos? R: En la mayoría de los casos, es ilegal que las personas importen medicamentos a los Estados Unidos para su uso personal. Esto es porque los medicamentos disponibles en otros países no han sido evaluados ni aprobados por la FDA para su uso o venta en los Estados Unidos, así que no podemos garantizar que sean seguros y eficaces. En general, la FDA considera tales medicamentos como no aprobados. La FDA entiende que hay casos en los que alguien puede necesitar tratamiento con un medicamento extranjero que no está disponible en los Estados Unidos y no existen otras medicinas estadounidenses disponibles para tratar la enfermedad. La norma de importación personal de la FDA proporciona instrucciones para su personal en relación con la importación personal de medicamentos que quizás sean ilícitos en los Estados Unidos. La FDA toma en consideración lo siguiente al evaluar tales solicitudes: El medicamento es para tratar una afección grave para la cual no existe un tratamiento eficaz disponible en los Estados Unidos.

No existe una comercialización o promoción del medicamento que vaya dirigida a los residentes de los Estados Unidos.

El medicamento no representa un riesgo inaceptable para la salud.

Usted hace constar por escrito que está importando el medicamento para su propio uso personal.

Usted tiene una carta de su médico escrita en inglés indicando que el medicamento es la continuación de un tratamiento iniciado fuera de los Estados Unidos, o proporciona el nombre y la dirección de un médico autorizado para ejercer en los Estados Unidos que supervisará el uso del medicamento extranjero. La carta deberá acompañar al paquete e ir dirigida a un agente aduanal o un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza.

Usted no está importando el medicamento para un suministro de más de tres meses. Si la medicina se envía por correo, el servicio de Aduanas podría detenerlo hasta que un inspector de la FDA pueda examinarlo. Esto podría demorar hasta un mes. Para agilizar las cosas, asegúrese de que el empaque exterior venga marcado e indique que contiene una carta para el agente aduanal o funcionario de CBP. Lo mejor es enviar el paquete por un servicio de mensajería y marcarlo para que el agente aduanal de los Estados Unidos alerte a los inspectores de la FDA sobre las circunstancias especiales que atañen a su envoi P: ¿Qué más debe saber acerca de viajar con medicamentos? R: Si tiene alguna pregunta para la FDA acerca de viajar con medicamentos, comuníquese con la Sección de Información Farmacológica llamando al 855-543-3784 o escribiendo a druginfo@fda.hhs.gov. También encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con la norma de importación personal de la FDA en línea, en: www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatory- Information/ImportsandExportsCompliance/UCM297909.pdf. La Administración para el Control de Drogas (o DEA, por sus siglas en inglés) impone otras restricciones para traer sustancias controladas al país. Lea estas reglas aquí: www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/cfr/1301/1301_26.htm. Póngase en contacto con la TSA si tiene alguna pregunta acerca de traer medicamentos recetados en su equipaje tanto documentado como de mano al viajar en avión: www.tsa.gov/contact/index.shtm. Para obtener más información, visite: www.tsa.gov/travel/special-procedures. You can also follow TSA’s blog Travel Tips Tuesday. Lea las muchas páginas de internet que Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dedica a responder preguntas de viaje: https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/777/kw/medication%20-restrictions/related/1/suggested/1 Este artículo está disponible en la página de Artículos para el Consumidor de la FDA, en la cual se publican las últimas novedades sobre todos los productos regulados por la FDA. regrese al inicio

