English ¿Me conveniente ponerme implantes de seno? ¿Existen otras alternativas? ¿Tendré que reemplazarlos? Y si decido ponerme implantes de seno, los cuales constituyen dispositivos médicos, existen aun más interrogantes. ¿De solución salina o de silicona? ¿De qué estilo? ¿Implantes con una superficie lisa o una superficie texturizada? ¿Qué tanta supervisión se necesita? Éstas son las preguntas comunes que se hacen las personas al considerar la posibilidad de ponerse implantes de seno. Es por eso que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ofrece herramientas en línea para ayudar a quienes buscan información, así como asesoría, al tomar decisiones en cuanto a los implantes de seno. Conozca lo fundamental La FDA ha aprobado los implantes para aumentar el tamaño de los senos en las mujeres (aumento de senos), para su reconstrucción después de una cirugía de cáncer de seno o de sufrir un trauma, y para corregir defectos del desarrollo. Los implantes también están aprobados para corregir o mejorar el resultado de una cirugía anterior. Varios estudios han indicado que la mayoría de las pacientes con aumento y reconstrucción de senos se sienten satisfechas con el resultado de la cirugía. La FDA ha aprobado dos tipos de implantes de seno para su venta en los Estados Unidos: los rellenos con una solución salina (de agua y sal) y los rellenos con gel de silicona. Ambos tienen una cubierta exterior de silicona y varían en tamaño, grosor y forma. Conozca y tome en consideración los riesgos Los implantes de seno aprobados por la FDA son sometidos a pruebas muy minuciosas para establecer una garantía razonable de seguridad y eficacia. No obstante, todos los implantes de seno conllevan riesgos relacionados, como: cirugías adicionales;

linfoma anaplásico de células grandes relacionado con un implante de mama (LACG-RIM), un cáncer de las células del sistema inmunológico que combaten las infecciones (linfocitos);

contractura capsular, que es tejido cicatricial que comprime al implante;

dolor en los senos;

ruptura (desgarros o perforaciones en la cubierta) con escape del gel de silicona o la solución salina de relleno del implante; y

ruptura silenciosa (sin síntomas) de los implantes con relleno de gel de silicona.

infección. Importante: La silicona utilizada para los implantes de seno es diferente de la inyectable. La silicona inyectable no está aprobada por la FDA para delinear la figura. Si está considerando la posibilidad de ponerse implantes de seno, éstos son cinco consejos a seguir: 1. Reconozca que los implantes de seno no se consideran hechos para durar toda la vida. Cuanto más tiempo los tenga una persona, mayor es la probabilidad de que presente complicaciones, algunas de las cuales exigirán cirugías adicionales. La vida útil de los implantes de seno varía según la persona y no se puede predecir. Eso significa que toda persona con implantes de seno enfrentará cirugías adicionales, pero nadie puede decirles cuándo. Y si bien, según se informa, unas pocas personas podrían conservar implantes originales por 20 o 30 años, eso no es lo común. Los pacientes también pueden solicitar cirugías adicionales para modificar el resultado estético, tal como el tamaño o la forma. 2. Lea la etiqueta del producto. La FDA recomienda leer el Resumen de los Datos de Seguridad y Eficacia (SSED por su sigla en inglés) de cada implante para conocer sus características y los rellenos utilizados. Se han creado SSED para todos los implantes de seno rellenos ya sea con una solución salina o con gel de silicona. Estos resúmenes proporcionan información sobre las indicaciones de uso, los riesgos, las advertencias, las precauciones y los estudios relacionados con la aprobación del dispositivo por parte de la FDA. También proporcionan información sobre la frecuencia con la que se presentaron complicaciones graves. Las más graves son las que acarrean cirugías adicionales, tales como las rupturas o las contracturas capsulares. La FDA recomienda a los prestadores de servicios de salud proporcionar la etiqueta completa del producto (con toda la información del fabricante para el paciente) para los implantes. Usted debe solicitar al cirujano la versión más reciente de la etiqueta. Pídale a su cirujano la versión más reciente de la etiqueta y léala con cuidado. 3. Hable con su cirujano. Los cirujanos deben evaluar la forma, el tamaño, la textura de la superficie y la ubicación del implante, así como el lugar de la incisión, para cada persona. Pregunte al cirujano sobre su experiencia con la cirugía de implantes de seno, el procedimiento quirúrgico y las formas en las que el implante podría afectar su vida. Infórmele también sobre sus cirugías anteriores y la respuesta de su organismo —por ejemplo, si resultaron una cantidad de tejido cicatricial mayor de la esperada—, y aborde sus expectativas. Esto ayuda al cirujano a tomar decisiones de operación que consiguen la apariencia deseada, incluyendo aquellas sobre el lugar y el tamaño de la incisión, así como acerca del tamaño, el material y la ubicación del implante. Muchas personas se someten a operaciones adicionales para cambiar el tamaño del implante. A fin de lograr resultados óptimos después de la primera intervención, es necesario tener una planificación cuidadosa y expectativas razonables. 4. Conozca los riesgos a largo plazo. La FDA ha identificado una asociación entre los implantes mamarios y el desarrollo del linfoma anaplásico de células grandes (LACG), un tipo de linfoma no Hodgkin. Las personas que tienen implantes mamarios pueden tener un mayor riesgo de desarrollar LACG en el fuido o el tejido cicatricial alrededor del implante. Los implantes mamarios aprobados en los Estados Unidos pueden llenarse con solución salina o gel de silicona. Vienen en diferentes tamaños y formas y tienen superficies lisas o texturizadas (conchas). LACG-RIM parece desarrollarse con mayor frecuencia en individuos con implantes texturizados que en personas con implantes de superficie lisa. Recuerde, al igual que otros linfomas, el LACG es un cáncer del sistema inmune y no del tejido mamario. Aunque algunas mujeres con implantes pueden haber experimentado problemas de salud, tales como enfermedades del tejido conectivo (como lupus y artritis reumatoide), problemas para amamantar o problemas reproductivos, las pruebas actuales no respaldan que haya una relación entre los implantes de seno y estas afecciones. 5. Sepa que la supervisión es importante. En general, siga las instrucciones de su prestador de servicios de salud sobre cómo supervisar el desenvolvimiento de sus implantes de seno. Si nota algún indicio o síntoma fuera de lo común, informe inmediatamente de estos cambios a su prestador de servicios de salud (cuando el tiempo lo permita, también considere la posibilidad de denunciar cualquier efecto secundario grave a través de MedWatch, el programa de información de seguridad y denuncia de efectos adversos de la FDA). Siga también las instrucciones de su prestador de servicios de salud de cómo monitorear sus implantes y cuándi hacerse las mamografías de rutina para la detección del cáncer de seno. Cuando haga su cita, asegúrese de informar al centro de mamografía que tiene implantes de seno, para que se le asigne el tiempo suficiente. Su prestador de servicios de salud también puede recomendarle otras pruebas, tal como una imagen por resonancia magnética (IRM). La FDA recomienda que quienes tienen implantes de silicona se saquen estas imágenes para detectar rupturas silenciosas tres años después de la cirugía y cada dos años en adelante. Más sobre los recursos en línea de la FDA La FDA tiene una página sobre los implantes de seno (www.fda.gov/breastimplants), con recursos como: enlaces a información para los pacientes y a los datos de cada product

información sobre los riesgos y las complicaciones

preguntas a hacer a los prestadores de servicios de salud en cuanto a la cirugía de implante de seno

datos de contacto de los fabricantes de implantes aprobados por la FDA y las organizaciones de profesionales relacionadas Para obtener más información, visite esta página de internet. Y si tiene preguntas específicas sobre los implantes de seno o acerca de su salud, hable con su prestador de servicios de salud. Este artículo se encuentra en la página de Artículos para los Consumidores de la FDA, que presenta la información más reciente sobre todos los productos regulados por la FDA. regrese al inicio

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.