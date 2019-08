سنتر بوينت وماكس فاشون، ولايف ستايل أحدث فروع المتاجر اون لاين في الخليج للأزياء

كود خصم لايف ستايل - أطلب كوبون كوبون خصم ماكس فاشون Max Fashion Coupon - اطلب كوبون كوبونات خصم سنتربوينت Centerpoint ksa Coupons - أطلب كوبون

مواقع التسوق اون لاين والدفع عند الإستلام في مجال الأزياء والإكسسوارات في السعودية، من أشهرها ماكس للأزياء، سنتر بوينت، لايف ستايل

CAIRO, CAIRO, EGYPT, August 5, 2019 / EINPresswire.com / -- في الإمارات والسعودية، أتاحت أشهر متاجر التجزئة للأزياء شراء الملابس ومستلزمات المنزل اون لاين، مثل: لايف ستايل Lifestyle، ماكس فاشون Max fashion، سنتر بوينت Centerpoint.المتاجر الثلالث أنطلقت منذ ما يقارب 15 عاما، كمتاجر تقليدية تنتشر في الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج العربي، إنطلاقا من الإمارات، ومرت بتجربة نجاح على مدار الأعوام السابقة، قدمت فيها تجربة شراء ثرية وممتعة لعملائها، الباحثين عن أحدث صيحات الموضة الشبابية، مع الخامات الجيدة، والأسعار المناسبة.وكما نجحت المتاجر الثلاث في جذب العملاء أعتمادا على جودة المنتجات، و الإبتكار في تصميم المتاجر الذي أضاف المتعة لعملية التسوق، إطلقت المتاجر الثلاث، متاجر الكترونية، توفر الكثير من الوقت والجهد المبذول في التسوق التقليدي، تعرف عليها مع أحدث كوبونات الخصم المتاحه للإستخدام عند التسوق اون لاين من هنا:موقع لايف ستايل Lifestyle:إذا كنت من محبي الإطلالات الهندية و الأسيوية، فمتجر لايف ستايل اون لاين، يقدم لك مجموعة من أنماط شرق أسيا للأزياء مدمجة مع أحدث خطوط الموضة العالمية، لتناسب السوق الخليجي و العربي والعالمي.نوفر على موقع أطلب كوبون، أحدث كوبونات وأكواد خصم موقع لايف ستايل، فقط إختر كود خصم لايف ستايل للأزياء، وإستمتع بمنتجات عالية الجودة، ذات طراز حديث او شرق أسيوي.لا يقتصر لايف ستايل على الأزياء فقط، وإنما يغطي كل ما تحتاجه الأسر من منتجات مرتبطة بنمط حياتهم اليومي، مثل: العطور ومستحضرات التجمل، منتجات العناية بالبشرة، والنظارات الشمسية والساعات، ومجموعة منوعة من الإكسسوارات.مميزات التسوق من لايف ستايل للأزياء:يعتبر لايف ستايل موقع متفرد في الشرق الأوسط، الذي يضم أزياء خاصة بدول شرق أسيا، الهند تحديدا، مع الماركات العالمية في مجال الأزياء و العطور ومستحضرات التجميل، مثل: ماركة جينجر كود، فيرومودا، اند، اونلي وغيرهم.وإليك بعض الملاحظات التي قد تهمك عند الشراء من لايف ستايل للأزياء اون لاين:1- يوفر شحن مجاني للمشتريات بأكثر من 1000 روبية هندية.2- للمشتريات اون لاين قبل الساعة 3 ظهرا، ستصلك في خلال يومين الى ثلاث ساعات.3- للمشتريات بعد الساعة الثالثة ظهرا، ستصلك في خلال من 4 - 5 أيام عمل.4- يمكنك الدفع اون لاين، ولن تتحمل تكاليف إضافية، أو إضافة 30 روبية عند إختيار الدفع عند الإستلام.موقع ماكس فاشون للأزياء Maxfashion.com:أنطلقت سلسلة محلات ماكس فاشون في الإمارات في 2004، توسعت في 16 دولة حول العالم، غالبيتها في الشرق الأوسط.يركز ماكس فاشن في متاجره على تقديم تجربة تسوق ممتعة، وثرية، فجميع المتاجر كمركز تسوق لإحتياجات الأسرة، من الملابس والأزياء الشبابية والرياضية، للسيدات والرجال والأطفال، بجانب الأحذية والحقائب، مستلزمات المواليد، ومفروشات المنزل.وبنفس جودة التسوق التقليدي، أطلقت ماكس فاشون متاجرها الإلكترونية للتسوق، والتي تتيح لك متابعة أحدث الأزياء والموديلات، وأقوى عروض وتخفيضات ماكس فاشون، الجديد، أنه يمكنك إستخدام كوبون خصم ماكس فاشون Max Fashion Coupon ، لتحصل على تخفيضات أكثر على مشترياتك.مميزات التسوق من ماكس فاشون:1- يمكنك بعد الشراء اون لاين، إختيار إستلام مشترياتك من أحد المتاجر القريبة، او التوصيل حتى باب المنزل.2- بإمكانك إختيار خدمة التوصيل السريع داخل الإمارات (دبي- عجمان- الشارقة) للمشتريات التي طلبت قبل الساعة 12 ظ.3- بشكل عام يستغرق الشحن والتوصيل في ماكس من 2 - 3 أيام عمل، بتكلفة 10 دراهم.4- يمكنك الدفع عند الإستلام، مع إضافة تكلفة 10 دراهم إماراتية.5- ستحصل على شحن مجاني عند الشراء بقيمة 10 دراهم إماراتية.منتجات وأزياء ماكس فاشون، يتم تصنيعها داخل مصانع ماكس فاشون، لضمان الجودة العالية للمنتجات ، وتقديم أحدث صيحات الموضة، تسوق من ماكس فاشون وإستمتع بتجربة شراء مميزة وفريدة من نوعها اون لاين.تسوق اون لاين من سنتر بوينت Center point أكبر مراكز التسوق في الشرق الأوسط:من أفضل المواقع و مراكز التسوق التقليدية في الشرق الأوسط، التي توفر جميع إحتياجات الأسرة في مكان واحد، حيث تجد أزياء السيدات: الملابس والأحذية والحقائب ومستحضرات التجميل، والأزياء الرجالية، وأزياء الأطفال، وأيضا مستلزمات المنزل وخاصة لمفروشات غرف النوم، وبعض الإكسسوارات المنزلية.وستجد أيضا مستلزمات المدارس من الحقائب والأحذية، وملابس المدرسة، في سنتر بوينت بداية كل فصل دراسي، وبأسعار جيدة.يضم الموقع منتجات من ماركات المتاجر العالمية الموثوقة مثل منتجات سبلاش، لايف ستايل، بيبي شوب، شومارت وغيرها، فتغنيك عن التجول في أكثر من متجر.تتواجد متاجر سنتر بوينت التقليدية في جميع دول الخليج العربي: السعودية والإمارات، والكويت والبحرين وقطر وعمان، بجانب مصر ولبنان، وشعاره "وجهة التسوق الشاملة لجميع أفراد العائلة".أنطلق موقع سنتر بوينت Centerpoint.com ليفتح نافذة جديدة من المتعة للمتسوقين، ويمنح خيارات تسوق جديدة، لتجمع بين متعة التسوق والسهولة واليسر.فيمكنك الأن أختيار القطع التي ترغب بها من خلال الموقع اون لاين، وإختيار إستلامها حتى بابا المنزل عن طريق شحن شركة ارامكس، في يوم العمل التالي للشراء، او إستلامها في نفس اليوم من خلال خدمة Apple Wallet التي تسمح بإضافة المنتجات في الخدمة، وإظهارها لأحد الموظفين في المتجر عند الإستلام.الرائع أنه يمكنك إختيار المتجر الذي ترغب في الإستلام منه.وقبل التسوق ننصحك بإستخدام كوبونات خصم سنتربوينت Centerpoint ksa Coupons ، لتستمتع بأفضل توفير على مشترياتك يصل حتى 30% او أكثر من قيمة مشترياتك، بجانب كسب نقاط شكرنز التي تحصل عليها على كل عملية شراء، وتتحول إلى نقاط خصم عند الشراء في المرات القادمة.يوفر موقع سنتر بوينت الدفع أون لاين من خلال البطاقات المصرفية، او من خلال تطبيق الباي بال PayPal.تجربة الشراء من واحدة من تلك المتاجر اون لاين، تستحق التجربة، فهي موثوقة وتمنحك نفس الإمتيازات عند الشراء التقليدي، ولكن يمكنك إضافة مزيد من المتعة بإستخدام كوبونات خصم ماكس فاشون ولايف ستايل و سنتر بوينت الذي يضم لايف ستايل وبيبي شوب و سبلاش وشو مارت.

