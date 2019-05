Avis aux médias : point de presse conjoint des maires de Saguenay et de Lévis

QUÉBEC, Québec, May 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada (AFCDC) invite les représentants des médias à un point de presse conjoint de la mairesse de Saguenay et du maire de Lévis qui seront accompagnés d’une délégation de plus de 40 entrepreneurs de la ville de Saguenay.



Mme Josée Néron et M. Gilles Lehouillier s’exprimeront au sujet de la récente décision du premier ministre Trudeau d’ajouter un troisième chantier naval à la Stratégie fédérale de construction navale.

OBJET : Point de presse conjoint des maires de Saguenay et de Lévis. QUI : Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Josée Néron, mairesse de Saguenay

Richard Tremblay, président de l’AFCDC-Saguenay

Pierre Drapeau, président de l’AFCDC-Chaudière-Appalaches DATE : Mercredi, le 29 mai 2019 à 11 h 30 ENDROIT : Chantier Davie Canada, 399 rue St-Joseph Est, Lévis (guérite principale)

Relations médias :

Pierre Drapeau

418-456-6385

pdrapeau@afcdc.ca

/EIN News/ --



Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.