Lancement du REV: Vélo Québec salue l’initiative de Montréal et propose d’accélérer le processus

MONTRÉAL, May 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour Vélo Québec l’annonce de la mise en place d’un réseau cyclable structurant à la grandeur de l’île, comme le REV, est une excellente nouvelle. Un tel effort de panification est essentiel dans le contexte où l’administration souhaite voir les Montréalais et les Montréalaises plus mobiles autrement que seuls dans leur auto. Dans un contexte aussi où Montréal souhaite mettre de l’avant un plan de transition énergétique en faveur d’une réduction des émissions de GES.



L’annonce d’aujourd’hui implique cependant un enjeu important, celui de l’échéancier. Vélo Québec souhaiterait un échéancier plus serré. « Lorsque l’on voit des projets titanesques d’infrastructures routières comme le nouveau pont Champlain ou le démantèlement de l’autoroute Bonaventure réalisés à coup de milliards dans des délais incroyablement courts, nous nous disons qu’un projet comme le REV devrait être accompagné d’un échéancier ambitieux, à la hauteur de la croissance des déplacements à vélo à Montréal », affirme Suzanne Lareau, président-directrice générale de Vélo Québec.

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

