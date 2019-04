Le gouvernement fédéral octroie un contrat de recyclage de piles et de batteries à Appel à Recycler

Le programme clé en main d’Appel à Recycler facilite la collecte et le recyclage de piles dans les ministères du gouvernement du Canada, partout au pays

TORONTO, ONTARIO, CANADA, April 10, 2019 /EINPresswire.com/ -- GCSurplus, l’agent officiel de vente de biens excédentaires du gouvernement du Canada, a choisi Appel à Recycler Canada inc., la plus importante organisation de gérance de piles et de batteries grand public au Canada, comme fournisseur privilégié de service de recyclage de piles et de batteries de tous les ministères fédéraux jusqu’en 2022. Appel à Recycler Canada inc. collecte des piles et des batteries dans les bureaux du gouvernement fédéral depuis 2014, année où le programme a obtenu son premier contrat de cinq ans à titre de fournisseur privilégié de services de recyclage des piles et des batteries. Depuis ce temps, Appel à Recycler a amassé plus de 300 000 kilogrammes de piles auprès des ministères fédéraux dans les 10 provinces.

Le nouveau contrat permet au gouvernement fédéral de collecter facilement ses piles à usage unique et rechargeables et de les détourner sans frais des sites d’enfouissement. Grâce au programme clé en main de collecte et d’expédition d’Appel à Recycler, les installations fédérales et les gestionnaires d’approvisionnement peuvent facilement recycler les piles usagées de manière responsable. Tous les employés fédéraux pourront également recycler facilement leurs piles usagées en les déposant dans les boîtes de collecte d’Appel à Recycler au travail.

« Nous sommes très heureux que GCSurplus ait choisi Appel à Recycler comme programme de gestion de piles en fin de vie », affirme Joe Zenobio, président d’Appel à Recycler Canada, inc. « Tous les employés du gouvernement fédéral ont désormais l’occasion de se débarasser de leurs piles usagées d’une manière responsable, sécuritaire et pratique. Avec des dizaines de milliers d’employés fédéraux partout au Canada, cette mesure aura certainement une incidence positive importante sur l’environnement, en plus de contribuer à notre mission de détourner des millions de kilogrammes de piles et de batteries des sites d’enfouissements chaque année. »

À propos d’Appel à Recycler Canada, inc.

Appel à Recycler Canada, inc. est déterminé à protéger et à préserver l’environnement en collectant et en recyclant les piles et les batteries des consommateurs. Fondé en 1997, Appel à Recycler Canada a détourné plus de 19 millions de kilogrammes de piles des sites d’enfouissement canadiens et son programme satisfait ou excède les normes les plus rigoureuses à l’égard du recyclage et de la gestion sécuritaire de piles et de batteries. Au nom de ses parties prenantes et par l’intermédiaire d’environ 9 000 emplacements de collecte participants à travers le Canada, Appel à Recycler Canada continue de faire en sorte que le recyclage responsable de piles soit une réalité accessible à tous. Apprenez-en plus en visitant appelarecycler.ca ou en composant le 1 888 224-9764.





