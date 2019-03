Monsieur Job Sale Con Ultimo Remix "Niña Shake Your Body" ft. No Mercy & Vojke Djans

Su Álbum "Bass Passi" Sigue Escalando Las Tables De Euro Indie Music, Digital Radio Tracker, y Billboard

CALI, COLUMBIA, March 20, 2019 / EINPresswire.com / -- Monsieur Job Sale Con Ultimo Remix "Niña Shake Your Body" ft. No Mercy & Vojke DjansSu Álbum "Bass Passi" Sigue Escalando Las Tables De Euro Indie Music, Digital Radio Tracker, y Billboard - La Ultima Cancion De Monsieur Job Es Una Combinación De Latin Pop, Baile, y ReguetónCali, Colombia -- Como continuan a dominar los charts de musica y radio en los Estados Unidos y en Europa despues de su doble-álbum ”Bass Passi” al principio de este año - Monsieur Job regresa con su nueva cancion “Niña Shake Your Body” via Musik Radio Promotions y Basswalk Latino!MIRA: Monsieur Job “Niña Shake Your Body” Video De Musica OficialToby Holguin sueña musica, vive musica y le da vida a su musica. Era la visión de Toby crear Monsieur Job, una banda que te haria mover tus pies al ritmo, una banda que te dejaría emocionado con pasión. Formado por Toby Holguin de Cali, Colombia, una cuidad hermosa alto en las montañas sobre el cielo, Toby le pregunto a Stan Kolev de Sofia, Bulgaria, Charlie Illera de Barranquilla, Colombia, y a Leo Jaramillo de Bogota, Colombia que se unan como uno para hacer Monsieur Job.Cada miembro trae su propio estilo a Monsieur Job, dándole vida a su musica. Toby, Stan, y Charlie individualmente son DJs que ponen conciertos por todas partes del mundo. Moreover, Era la idea de Toby cambiar el tipo de sonido de la banda y asi es como se creo el álbum “Bass Passi”. El idea de ellos es mezclar sonidos festivos y latinos con los sonidos que han escuchado por todas partes del mundo para crear algo único!Para su cancion “Chow Chow Eyyy Pow Pow”, la cancion a mantenido #1 en Euro Indie Music Chart por 9 semanas consecutivas, Digital Radio Tracker Top 10, y Billboard Top 100 Cancions por su cancion y Top 200 Mejores Albums por su album “Bass Passi”.“Bass Passi” fue grabado en Bogota y Miami en Basswalk Studios, Outta Limits Studios en Miami, y Barba Studios en Belgrade y tambien fue masterizado en Sterling Studios de Nueva York.Para Mas Informacion De Monsieur Job, VISITE:O VISITEFacebook.com/MonsieurJobInstagram: @MonsieurJobMusicaGerencia Por Musik And Film – Para Mas Informacion VISITE: www.MusikandFilm.com / promotions@musikandfilm.comPara Mas Informacion De Basswalk Latino, VISITE: www.Basswalk.com/bwla/about Para Consultas De Prensa, CONTACTE: Rick [A] RickEberleagency.com###



