Kom på Moden med Falinas.com

Nyd Månedlige Mode Bokse Designet af Dig

AALBORG, DENMARK, March 6, 2019 /EINPresswire.com/ -- Falinas.com skønhed er på en mission for at levere overkommelig mode via en månedlig abonnementskasse, men i modsætning til nogle konkurrenter har virksomheden tilpasset processen på en række måder. Mens nogle af disse tjenester tager størrelsesinformation og kun tilbyder meget grundlæggende valg af tøjtyper, inden de sender medlemmernes muligheder til gennemgå, beholde eller sende tilbage hver måned, mener Falinas, at abonnenterne kun skal få det, de ønsker hver måned gennem personlige valg.

Hvordan fungerer servicen? Det begynder, når medlemmerne tilmelder sig og indstiller deres personlige præferencer for deres kontos Stil Profil. De angivne oplysninger bruges til at levere et omhyggeligt kureret udvalg af mode varer hver måned, herunder 10-15 tøj og sko stilarter. Disse varer har op til 50% rabat i forhol til faste priser, og abonnenter kan vælge de varer, de ønsker, og derefter indløse månedlige kreditter for at købe dem. Når udvælgelsesprocessen er færdig, sendes varerene, og medlemmerne modtager deres tilpassede modekasse. Falinas.com levering er altid klar til at svare på spørgsmål.

Kreditsystemet er baseret på fire forskellige serviceniveauer med varierende priser og fordele. Medlemskabsniveauer spænder fra €8,90 til €39,90, med abonnementsafgifter opkrævet den første i hver måned. Medlemmet kan annullere til enhver tid, men højere niveauer udløser ekstra besparelser og kreditter for medlemmer, der forbliver abonnementer. For eksempel har det øverste niveau 30 ekstra kreditter per Måned for at opretholde medlemskab, samt en Falinas.com rabatkode på 30% på yderligere kreditter til at bruge på køb. De tre øverste niveauer får også gratis fragt hver anden måned. Medlemmerne har også mulighed for at springe over en måned og undgå omkostninger.

Falinas.com tøj blev grundlagt på ideen om, at hver shopper fortjener adgang til overkommelig mode leveret lige til deres dør, men selskabet tog begrebet månedlige abonnementskasser til en højere enhed ved at tilbyde et målrettet udvalg af mode baseret på medlems præferencer og tillade hver abonnent tilpasser deres valg hver måned. Falinas leverer månedlige mode bokse "designet af dig" for at sikre optimal medlemstilfredshed.

Om Falinas: Falinas.com tøj er en danskbaseret, online månedlig abonnementstjeneste, der giver adgang til personaliseret, eksklusiv, nedsat mode. Falinas leverer stolt den mest trendy mode til overkommelige priser ved at tilbyde varierende niveauer af medlemskab, der passer til alle kunders modebehov og budget. Med garderobeanbefalinger baseret på præferencer, enorme rabatter på de nyeste stilarter og muligheder for at købe ekstra kredit efter behov, tilbyder Falinas en bekvem, sjov og overkommelig shopping oplevelse hver måned. For at kontakte Falinas.com.



