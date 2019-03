Devenez à la mode avec Falinas.com

Profitez de boîtes de mode mensuelles conçues par vous

PARIS, FRANCE, March 6, 2019 /EINPresswire.com/ -- Falinas.com a pour but de proposer des vêtements abordables grâce à un abonnement mensuel, mais contrairement à certains concurrents, la société a personnalisé le processus de différentes manières. Alors que certains de ces services prennent des informations de taille et n'offrent que des demandes de base de types de vêtements avant d'envoyer aux membres des options de consultation, de conservation ou de renvoi tous les mois, Falinas estime que les abonnés ne devraient obtenir ce qu'ils veulent que chaque mois à l'aide de sélections personnalisées.

Comment fonctionne ce service ? Cela commence lorsque les membres s'inscrivent et définissent leurs préférences personnelles dans le profil de style de leur compte. Les informations fournies permettent de fournir chaque mois une sélection de vêtements de mode soigneusement sélectionnés, y compris 10 à 15 styles de vêtements et de chaussures. Ces articles sont réduits jusqu’à 50% sur les prix courants et les abonnés peuvent choisir les articles qu’ils désirent, puis échanger des crédits mensuels pour les acheter. Une fois le processus de sélection terminé, les articles sont expédiés et les membres recevront leur boîte de mode personnalisée. Le courrier Falinas.com est toujours prêt à répondre aux questions.

Le système de crédit repose sur quatre niveaux de service différents, avec des coûts et des avantages variables. Les niveaux d'adhésion vont de 8,90 € à 39,90 €, les frais d'abonnement étant facturés le premier de chaque mois. Le client peut annuler à tout moment, mais les niveaux supérieurs induisent des économies et des crédits supplémentaires pour les membres qui restent abonnés. Par exemple, le niveau supérieur bénéficie de 30 crédits supplémentaires par mois pour le maintien de l’adhésion, ainsi que d’un code de réduction Falinas.com de 30% sur les crédits supplémentaires à appliquer sur les achats. Les trois premiers niveaux bénéficient également de la livraison gratuite tous les deux mois. Les clients peuvent également sauter un mois et d'éviter ainsi des frais.

Les vêtements Falinas.com ont été fondés sur l'idée que chaque acheteur mérite d'avoir accès à une mode abordable livrée à domicile, mais la société a poussé le concept des boîtes d'abonnement mensuelles à un niveau supérieur en proposant une sélection ciblée de modes en fonction des préférences des membres et en permettant chaque abonné à personnaliser sa sélection chaque mois. Falinas fournit des boîtes de mode mensuelles «conçues par vous» pour assurer une satisfaction optimale des membres.

À propos de Falinas : Falinas est un service d’abonnement mensuel en ligne basé au Danemark qui donne accès à une mode personnalisée, exclusive et à prix réduit. Falinas propose les modes les plus à la mode à des prix abordables en proposant différents niveaux d’adhésion afin de pouvoir répondre aux besoins et au budget de chaque client. Grâce à des recommandations de garde-robe basées sur les préférences, des rabais énormes sur les styles les plus récents et des options d'achat de crédits supplémentaires en fonction des besoins, Falinas propose chaque mois une expérience de shopping pratique, amusante et abordable. Pour contacter Falinas.com.



