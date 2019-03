Modische mit Falinas.com

Genießen Sie monatlich Modus Boxen von Ihnen entworfen

BERLIN, GERMANY, March 5, 2019 /EINPresswire.com/ -- Falinas.com Schönheit ist auf einer Mission, preiswerte Modus über ein monatliches Abonnement Box zu liefern, aber im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern, kann die Gesellschaft den Prozess auf vielfältige Weise personalisiert hat. In der Erwägung, dass einige dieser Dienste nehmen Größeninformationen und bieten nur sehr grundlegende Anforderungen für Kleidung Arten vor dem Senden Mitglieder Optionen durchzulesen, halten, oder zurück senden, jeden Monat, Falinas ist der Ansicht, daß nur Abonnenten erhalten sollten, was Sie jeden Monat durch personalisierte Auswahl möchten.

Wie funktioniert dieser Service ? Es beginnt, wenn Mitglieder anmelden und Ihre persönlichen Einstellungen in Ihrem Konto Stil Profil festlegen. Die bereitgestellten Informationen werden sorgfältig kuratierte Auswahl an Modus Stücke jeden Monat zu liefern, einschließlich 10-15 Bekleidung und Schuhe. Diese Elemente sind Rabatt bis zu 50% Rabatt auf die regulären Preise und Teilnehmer wählen können, die Sie wünschen und dann monatlichen Gutschriften einlösen, sie zu kaufen. Sobald das Auswahlverfahren abgeschlossen ist, Gegenstände geliefert und die Mitglieder werden Ihre individuelle Weisenkasten erhalten. Falinas.com mail ist immer bereit, Fragen zu beantworten.

Das Leistungspunktesystem wird auf vier verschiedenen Ebenen der Basis, mit unterschiedlichen Kosten und Nutzen. Mitgliedschaft Stufen reichen von € 8,90 bis € 39,90, mit Subskription Gebühren auf den Ersten eines jeden Monats berechnet. Mitglied kann jederzeit abbrechen, aber höheren Ebenen schließen zusätzliche Einsparungen und kredits für Mitglieder Angemeldet bleiben. Zum Beispiel, die oberste Stufe genießt eine extra 30 Kredits pro Monat für die Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft sowie ein Falinas.com Rabatt 30% Auf zusätzliche Kredits für Einkäufe zu übernehmen. Die oberen drei Ebenen erhalten auch kostenloser Versand alle zwei Monate. Mitglieder haben auch die Möglichkeit, einen Monat zu überspringen und Gebühren zu vermeiden.

Falinas.com Kleidung war auf der Idee gegründet, dass jeder Käufer verdient Zugang zu erschwinglichen Modus direkt an Ihre Haustür geliefert, aber die Firma nahm das Konzept der monatlichen Abonnement Boxen auf die nächste Ebene durch eine gezielte Auswahl von Modusn auf die Präferenzen und ermöglicht jedem Teilnehmer die Auswahl jeden Monat anpassen. Falinas liefert monatlich Modus Boxen", indem sie "eine optimale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Über Falinas: Falinas ist ein Unternehmen mit Sitz in Dänemark, online, monatliche Subscription Service bietet Zugang zu personalisierten, Exklusiv, günstige Modus. Falinas liefert stolz die angesagteste Modus zu erschwinglichen Preisen mit unterschiedlichen Stufen der Mitgliedschaft Modus die Bedürfnisse jedes Kunden und jedes Budget. Mit Schrank Empfehlungen auf Präferenzen, riesige Rabatte auf die neuesten Styles und Optionen zusätzliche Kredits zu erwerben, wie gebraucht, Falinas bietet eine bequeme, Spaß und preisgünstig einkaufen jeden Monat erleben. Für Falinas.com Kontakt.



