ICOVO NFT 플랫폼 발표. 동시에 첫번째 프로젝트로 “오루쯔”사, “데이터 그리드”사와 공동으로 인공 유전자로 부터 딥러닝을 통해 아이돌을 생성하는 Dapp 게임 "Gene A.I.dols"을 발

CROSS YOUR ''A.I.DOL''GENES TO GET YOUR ORIGINALS. YOU CAN MATE ARTIFICIAL GENES AND GENERATE POP STARS

ZUG, SWITZERLAND, February 14, 2019 / EINPresswire.com / -- 토큰 이코노미 플랫폼을 제공하는 ICOVO AG는 2019년 봄에 NFT플랫폼을 출시합니다. 또한 동시에 토큰 이코노미 프로젝트 제1탄으로서 오루쯔 주식회사, 주식회사 데이터 그리드, ICOVO 3사가 공동 프로젝트 블록 체인 Dapp 게임 " Gene A.I.dols "을 동시에 출시합니다.ICOVO는 DAICO 프로토콜을 사용한 ICO 플랫폼을 시작으로 다양한 토큰 이코노미 플랫폼의 개발을 수행하고 있으며, 2019 년 봄에 Dapp 게임 "Gene AIdols (진 아이돌)"을 위한 Non-fungible Token 플랫폼을 출시합니다 ."Gene A.I.dols (진 아이돌)"은 인공 유전자로 부터 GAN (적대적 생성 네트워크)을 이용한 AI 기술을 통해 아이돌의 외모를 생성합니다. 또한 오루쯔사가 보유하고 있는 화자(話者)적응 기술을 사용하여 개별 아이돌 고유의 음성 모델을 생성하고 이를 합성하여 세계에서 유일한 하나의 외모와 목소리를 가진 아이돌을 생성합니다.생성된 두명의 아이돌의 인공 유전자를 교배시켜 두명의 유전자의 중간 유전자를 가진 새로운 아이돌의 외모와 목소리를 생성하는 게임입니다.또한, 인공 유전자에서 외모와 목소리를 생성할 뿐만 아니라 실재하는 사람의 외모와 목소리에서 인공 유전자를 생성할 수 있습니다. 또한 실재하는 사람으로부터 생성된 인공 유전자와 AI에서 생성된 아이돌의 인공 유전자를 교배 시켜서도 새로운 아이돌을 생성할 수 있습니다.또한 아이돌이 ERC721의 표준 토큰화된 이더리움 스마트 계약에 기록되어 있기 때문에 지원 가능한 월렛을 통해 제 3 자에게 전달할 수도 있습니다.장기적으로는 VR에 대한 대응 및 인공 유전자에 기록된 아이돌 개별 음성 모델과 상호 작용 엔진을 사용하여 VR을 사용해 아이돌과 대화 할 수 있도록 하는 계획도 포함되어 있습니다."Gene A.I.dols (진 아이돌) 프로젝트"는 ICOVO, 오루쯔, 데이터 그리드 3사의 공동 프로젝트입니다.ICOVO는 전체 서비스 설계 및 블록 체인 부분의 개발을 담당하고, 오루쯔는 AI에 의한 음성 모델과 상호 작용 모델 생성의 개발을 담당하며, 데이터 그리드는 외모 생성의 개발을 담당합니다.<Gene A.I.dols>로드맵은 2019년 봄에 아이돌의 얼굴 이미지를 생성하고 짝짓기 할 수 있는 Version 1.0.0을 출시하고 목표 판매 수에 도달할 경우에는 순차적으로 추가 기능을 넣어 2020년에는 가상 통화 ETH (이더리움) 및 OVO(오보) 뿐만 아니라, 엔, 달러 등의 신용 카드 결제도 가능하도록 할 예정입니다. 이후에는 신체를 포함할 예정이면 궁극적으로는 VR을 통해 아이돌과 대화도 할 수 있도록 할 계획입니다. 프로젝트 참여 기업 : ICOVO AG, 오루쯔 주식회사, 주식회사 데이터 그리드공식 사이트 : https://gene-aidols.io/ 서비스 시작 : 2019 년 봄활동 내용 : Gene A.I.dols 서비스 제공 ICOVO AG최고 경영 책임자 (CEO) 야마세 아키히로최고 재무 책임자 (CFO) 쿠마다 마사히코최고 기술 책임자 (CTO) 니시무라 요시카즈최고 운영 책임자 (COO) 오바타 타쿠야최고 총무 책임자 (CAO) Oliver Gomm본사 : General-Guisan-Strasse 6 CH-6300 Zug Switzerland공식 사이트 : https://icovo.co/ 사업 내용 : ICO, STO, NFT 세일 등의 토큰을 이용한 자금 조달 및 판매를 축으로 한 토큰 이코노미 플랫폼을 기획 개발하고 있는 블록 체인 관련 기업<오루쯔에 대해>주식회사 오루쯔대표이사 : 요네쿠라 카즈타카본사 : 도쿄도 치요다구 히가시칸다 3-1- 2 유니조 히가시칸다 3 쵸메 빌딩 8F공식 사이트 : https://alt.ai/ 사업 내용 : 주식회사 오루쯔 (2014 년 11 월 설립)는 인공 지능 연구에 대한 일본 국내외 지식인의 강력한 지원 아래 사람의 개성을 데이터화 하여 클라우드에 재구성하는 'PAI (개인 인공 지능) '를 개발.<데이터 그리드에 대해>주식회사 데이터 그리드대표 이사 사장 오카다 유우키본사 : 교토부 교토시 사쿄구 요시다혼마찌 36 번지 1 교토 대학 국제 과학 이노베이션동 서관 1 층공식 사이트 : https://datagrid.co.jp/ 사업 내용 : 포토 AI의 개발 및 AI 관련 시스템 개발 및 컨설팅 기업<블록 체인 인사이트에 대해>주식회사 블록 체인 인사이트대표 이사 야마세 아키히로본사 : 도쿄도 치요다구 쿠단미나미 1-5-6 리소나 쿠단 빌딩공식 사이트 : http://blockchain-insight.jp/ 사업 내용 : 블록 체인 관련 프로젝트의 PR 프로모션 이벤트 기획 운영 기업본건에 대한 문의블록 체인 인사이트 PR 담당 치바 아츠코pr@blockchain-insight.jp



