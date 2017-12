Scientology Ehrenamtliche helfen mit kostenlosen Online-Kursen

AUFRÄUMARBEITEN IN HÄUSERN AUFRÄUMARBEITEN IN HÄUSERN Demo in Wien

Europaeische Tour der Ehrenamtlichen macht auch in Wien Station

„Ein Ehrenamtlicher Geistlicher verschließt seine Augen nicht vor dem Schmerz, dem Bösen und der Ungerechtigkeit des Daseins.“” — L. Ron Hubbard

VIENNA, VIENNA, AUSTRIA, December 23, 2017 / EINPresswire.com / -- Das Programm der Ehrenamtlichen Geistlichen wurde Mitte der 1970er-Jahre von dem Gründer der Scientology , L. Ron Hubbard, ins Leben gerufen.Auch in Wien wird hier in diesen Tagen demonstriert, “Egal um welches Problem es sich handelt, man kann immer etwas tun“.Dies ist gerade in Zeiten wie heute, wo Misstrauen, Hass und Unverstaendnis gegenueber den eigenen Mitmenschen immer problematischere werden, von unschaetzbarem Wert. Ueberall auf der Welt, wo die gelben Zelte gesichtet werden, stroemen die Menschen in Scharen herbei, um sich ueber die mannigfaltigen Moeglichkeiten zu informieren und die kostenfreie Hilfe wird allerorts sehr gerne angenommen.L.Ron Hubbard beschreibt den Ehrenamtlichen Geistlichen wie folgt: „Jemand, der seinen Mitmenschen auf ehrenamtlicher Basis hilft, indem er Zielsetzung, Wahrheit und spirituelle Werte im Leben anderer wiederherstellt.“Das Programm der Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen ist eine breit angelegte Initiative, mit der jedem an jeglichem Ort wirksame materielle und spirituelle Hilfe gebracht wird.Es besteht aus dem größten freiwillige Hilfskorps der Welt mit über 200.000 freiwilligen Helfern.Besuchen Sie www.ehrenamtlichergeistlicher.org und registrieren Sie sich für einen beitragsfreien Online-Kurs in 18 Sprachen.Studieren Sie den Inhalt und wenden Sie diesen an, um für sich selbst und andere Lebenssituationen zu verbessern.Die Kurse warden gratis zur Verfügung gestellt. Viele Tausende Menschen weltweit haben diese Möglichkeit bereits genutzt.Das sagt z.B. Irene, nachdem Sie den Kurs über Kinder abgeschlossen hat:„Dieser Kurs hat mir geholfen, mit meinen Kindern besser zu kommunizieren. Ich habe gelernt, Kinder besser zu verstehen und zu respektieren. Kinder sind kleine Menschen mit Rechten und einem einzigartigen Charakter. Jetzt habe ich die Werkzeuge, um herausfordernde Situationen handhaben zu können, ohne verloren zu sein, wütend oder verzweifelt zu werden. Mir ist aufgefallen, dass wir jetzt gemeinsam mehr Spaß haben. Ich plane verschiedenste Aktivitäten im Voraus, sodass meinen Kindern nicht langweilig wird (sie werden unruhig, wenn sie langweilig, hungrig oder müde sind). Ich wünschte nur, ich hätte diese Informationen schon früher in meinem Leben gehabt. Es hätte mein Leben und das meiner Kinder viel lustiger gemacht. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, dies zu lernen. Vielen Dank an jeden, der dieses Material zur Verfügung stellt und mir seine Zeit widmete, diesen Kurs zu absolvieren.“Diese Online-Kurse sind ein Teil des Internationalen Scientology Ehrenamtlich Geistlichen-Programms.Finden Sie Antworten in den Online-Kursen, wie sie ihre Beziehungen zu anderen verbessern können, wie sie besser im Job werden können, wie sie die Lernfähigkeit verbessern, sowie Antworten auf das Drogen-Problem.Es werden auch Themen wie die tatsächlichen Gründe hinter dem moralischen Verfall der Gesellschaft, der Quelle von Rassismus und religiöser Intoleranz erklaert.Durch ihren Mut, ihr Mitgefühl und ihre Ausbildung wurden sie in Zeiten größter Not des Menschen unverzichtbar. Sie reisen um die halbe Welt, um Menschen zu helfen, die durch ein Erdbeben, einen Tsunami, einen Hurrikan, eine Flut oder dergleichen alles verloren haben.Dies umfasst eine Korps von hundert Freiwilligen, die innerhalb von ein paar Stunden nach der Tragödie des 11. September 2001 bei Ground Zero halfen. Dies umfasst ebenso mehr als 500 Helfer aus 11 Nationen nach dem Tsunami in Südostasien und mehr als 900 Ehrenamtliche Geistliche, die sich um die Opfer der Hurrikans Katrina und Rita in Louisana und in Mississippi kümmerten.Nach dem Erdbeben in Haiti haben die Scientology Kirche und ihre Gemeindemitglieder ganze Flugzeugladungen an dringend benötigten Medikamenten und Nahrungsmittelvorräten geliefert. Außerdem kamen sie mit Hunderten von medizinischen Fachleuten und Ehrenamtlichen Geistlichen, um den Haitianern zu helfen, mit ihren Verlusten fertigzuwerden und ihr Leben wieder aufzubauen.HILFE IN BOSNIEN WÄHREND DER ÜBERSCHWEMMUNGEN AUF DEM BALKAN 2014„Am 17.05.2014 erlebte mein Dorf, Kopanice, eine Naturkatastrophe, eine enorme Überschwemmung. Nach drei Wochen zog sich das Wasser aus dem Dorf zurück und hinterließ eine Einöde und halb zerstörte Häuser. Als ich und meine Familie zu unserem Haus kamen, sahen wir, dass wir für die Reinigung des Hofs und der anderen Gebäude ein paar Monate benötigen würden. Wir konnten nicht andere Dorfbewohner um Hilfe bitten, denn sie sahen sich alle dem gleichen Problem ausgesetzt. Aber am nächsten Tag tauchte ein Team von ehrenamtlichen Helfern auf. Sie halfen uns mit ihrem selbstlosen Einsatz und Durchhaltevermögen, alles in nur wenigen Tagen zu säubern. Ich kann nicht genug Worte des Lobes für diese Burschen und Mädchen finden. Meine Familie und ich haben sie in unsere Familie aufgenommen und sie werden immer Teil von uns sein. Nachdem wir mit der Arbeit an meinem Haus fertig waren, gingen sie weiter und halfen auch allen anderen Dorfbewohnern. Da ich in diesem Dorf wohne, kenne ich alle anderen Einwohner, und sie alle hatten nichts als Lob für die ehrenamtlichen Helfer, die im Dorf allgemein eher als ‚die gelben Ameisen‘ bezeichnet werden, was in unserem Land ein Name für wertvolle und ehrliche Leute ist. Ich danke ihnen aus tiefstem Herzen.“Tihomir L.„Was wir mit diesen wunderbaren Leuten erlebten, ver setzte uns in Erstaunen. Als unser Haus von den Fluten erfasst worden war und wir fast alle Hoffnung aufgegeben hatten, kamen sie zu uns. Sie halfen uns nicht nur mit der Wiederherstellung unseres Zuhauses, sie verschönerten auch jeden Tag mit ihrem Lächeln und ihrer Freude.Ob bei Regen oder bei sengender Hitze – keine Arbeit war ihnen zu hart. Aber das Schönste von allem war, Menschen voller Verständnis zu treffen, die bereit waren, anderen ihr Ganzes zu geben und nichts zurückzuerwarten, außer vielleicht einem Lächeln und dem Willen zu leben. Sie teilten uns ihr Wissen mit, lehrten uns ihre Fertigkeiten und zeigten uns neue Wege, anderen Menschen zu helfen. Wir leben in einem kleinen Dorf, wo es nie genug Leute gibt, die einem helfen könnten. So baten stets andere Menschen um Hilfe und sie sagten nie jemandem nein.Sie boten immer ihre Hände zur Hilfe an und obendrein ihr warmes Herz. Wir können nichts anderes sagen als einfach vielen Dank von ganzem Herzen ...“Antonija Ž. und Eltern, 23. Juli 2014, Kopanice, Bosnien.Näheres zu den örtlichen Ehrenamtlichen Geistlichen: http://www.gelbeszelt.org/ Internationale Seite: http://de.volunteerministers.org/

