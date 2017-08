Nouvelle vidéo pour déstigmatiser les victimes de viols au Congo New Video To Destigmatize Congo Rape Victims

Congo Women Arise Neelley Hicks by UMCOM Firdaus Kharas by Mike Dubose

Hicks, Kharas s'associent à nouveau pour réintégrer les victimes de violence sexuelle dans leur famille

En soulevant la question du pourquoi, l'animation sert de catalyseur pour discuter des conséquences sur la famille et la société provenant de la stigmatisation.” — Neelley Hicks

KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, August 8, 2017 / EINPresswire.com / -- English version followsUne vidéo en neuf langues, qui peut être comprise par au moins 90% des habitants de la République démocratique du Congo, est diffusée trois fois par jour sur RTNC, le diffuseur national du pays. Les versions Française, Lingala, Tshiluba et Swahili sont diffusées à la télévision; l'Anglais et Otetela sont sur Internet. Quatre autres langues locales seront bientôt disponibles.La vidéo est une animation de deux minutes faite à la main, intitulé «Plaidoyer à mon père» , qui traite des victimes d’un carnage de plusieurs décennies de viols et de violences sexuelles perpétués contre les femmes dans l’ensemble du pays. Dans celle-ci, un jeune garçon veut désespérément que son père ne culpabilise pas sa mère et sa sœur d'avoir été violées et qu’il les ramène dans la famille. L'enfant cherche à comprendre pourquoi les femmes sont rejetées par leur famille, comme si la violence était leur faute.Neelley Hicks de Harper Hill Global et Firdaus Kharas de Chocolate Moose Media ont de nouveau décidé de s’associer pour venir en aide aux survivants d'une crise africaine. Ils ont fait équipe en 2015 pour une paire de vidéos animées primées traitant de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La nouvelle vidéo fait partie de l'organisation Congo Women Arise de Harper Hill, qui soutient les victimes de viol en essayant d'éliminer la honte que la culture congolaise inflige aux victimes.«En soulevant la question du pourquoi, l'animation sert de catalyseur pour discuter des conséquences sur la famille et la société provenant de la stigmatisation. Soulever cette question publiquement aide Congo Women Arise à accomplir bien plus qu’avant au sein de l’organisation, déclare Hicks.»Kharas est devenu maître dans l’art d’utiliser l'animation pour transmettre des informations essentielles d’une manière non-conflictuelle. «Nous essayons de réaliser ce qui est pratiquement impossible, de changer les attitudes profondément ancrées des hommes envers les victimes de viol. Cette vidéo a pour but de permettre aux femmes de soulever des sujets très difficiles et de servir de catalyseur de discussion. Je désire désespérément que cela réussisse, dit-il.»À propos de Harper Hill GlobalHarper Hill Global travaille avec des coalitions inter-religieuses qui ont identifié des maux sociaux fréquemment rencontrés au sein de leur communauté, et dont l'objectif est d'améliorer les vies et de soulager les souffrances humaines par le biais de la communication.À propos de Chocolate Moose MediaChocolate Moose Media est le premier producteur mondial de communications animées conçues pour faire évoluer le comportement, qui vise à résoudre les problèmes liés à la santé et à la cause sociale dans le monde entier. L'objectif est d'éduquer, de divertir et de modifier les comportements sociétaux et individuels afin d’influencer de façon positive les connaissances, les attitudes et les comportements des téléspectateurs, plus spécifiquement ceux des enfants et des jeunes adultes. L’ensemble de sa bibliothèque de 3600 vidéos animées en 130 versions linguistiques est disponible en ligne sur sa chaîne Vimeo.New Video To Destigmatize Congo Rape VictimsHicks, Kharas team up again to re-integrate victims of sexual violence back into familyA video in nine languages that can be understood by at least 90 percent of the Democratic Republic of the Congo’s residents is being broadcast three times a day on RTNC, the country’s national broadcaster. French, Lingala, Tshiluba and Swahili versions are on television; English and Otetela are on the Internet. Four other local languages are in the works.The video is a two-minute, hand-drawn animation called A Plea to My Father dealing with the victims of a decades-long rampage of rape and sexual violence against women throughout the country. In it a young boy desperately wants his father not to blame his mother and sister for being raped and to bring them back into the family. The child seeks to understand “why” the women in the family are shunned as if the violence was their fault.Neelley Hicks of Harper Hill Global and Firdaus Kharas of Chocolate Moose Media have again partnered to help the survivors of an African crisis. They teamed up in 2015 for a pair of award-winning animated videos dealing with the Ebola epidemic in West Africa. The new video is part of Harper Hill’s Congo Women Arise organization that supports rape casualties by trying to remove the stigma that Congolese culture casts on victims.“By raising the question ‘why’ the animation serves as a catalyst to discuss consequences on family and society which arise from stigma. It helps Congo Women Arise do more than we ever could within our own walls,” says Hicks.Kharas is a master of using animation to transmit vital information in a non-confrontational way. “We’re trying to achieve the near-impossible, to change the entrenched attitudes of men towards victims of rape. It’s meant to empower women to bring up very difficult subjects and serve as a catalyst for discussion. I desperately want it to succeed,” he says.About Harper Hill GlobalHarper Hill Global works with interfaith coalitions that have identified social ills commonly experienced within their communities, and whose goal is to improve lives and relieve human suffering through communications.About Chocolate Moose MediaChocolate Moose Media is the world’s leading producer of animated behaviour-change communications aimed at solving health and social issues around the world. The goal is to educate, entertain and change societal and individual behaviour to positively influence viewers’ knowledge, attitudes and behaviour, especially those of children and young adults. It’s entire library of animated 3600 videos in 130 language versions is available online in a Vimeo channel

Plaidoyer à mon père