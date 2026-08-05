La Gobernadora Hochul Critica Duramente los Nuevos Recortes de Trump a Medicare que Aumentarán los Costos de Medicamentos Recetados para 1,3 Millones de Personas Mayores en Todo Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el polémico plan de la administración Trump para eliminar los subsidios de la Parte D de Medicare aumentará los costos de los medicamentos recetados para cerca de 1,3 millones de personas mayores en todo el estado de Nueva York, según estimaciones de analistas de políticas públicas.

La gobernadora Hochul se reunió hoy con personas mayores en la ciudad de Nueva York para exigir que la administración Trump detenga estos recortes previstos en Medicare y ponga fin a su campaña para aumentar los costos a millones de personas mayores en todo el país. Si la administración Trump sigue adelante con sus planes de eliminar los subsidios de la Parte D de Medicare, las personas mayores afectadas podrían enfrentar primas mensuales más altas a partir de 2027.

Al tiempo que criticaba duramente los últimos planes de Trump para recortar Medicare, la gobernadora Hochul destacó cómo Nueva York ha logrado generar ahorros en atención médica para las personas mayores mediante la importante ampliación del Programa de Ahorros de Medicare, la prohibición de los copagos de insulina y otras iniciativas.

"El último ataque de la administración Trump contra Medicare aumentará los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores en todo Nueva York, y exijo a Trump que revierta estos recortes de inmediato", dijo la gobernadora Hochul. "Mientras los republicanos en Washington están empeñados en hacer la vida más difícil y costosa para los estadounidenses trabajadores, yo sigo totalmente centrada en ayudar a las personas mayores y en devolver dinero a los bolsillos de los neoyorquinos".

La semana pasada, la administración Trump anunció que pondría fin al Programa de Demostración de Estabilización de Primas de la Parte D de Medicare antes de que finalice el año, un año antes de lo previsto originalmente. Este programa, iniciado por la administración Biden en 2024, tenía como objetivo estabilizar las primas de los planes de medicamentos recetados independientes para los afiliados, mediante el otorgamiento de subsidios a los patrocinadores de dichos planes. Los analistas estiman que estos subsidios reducirán la prima promedio de los planes de medicamentos recetados en 16 dólares mensuales para el año 2026.

El aumento en los costos de los medicamentos recetados, de los cuales dependen diariamente millones de neoyorquinos mayores, conlleva el riesgo de ejercer una presión financiera adicional sobre las personas de la tercera edad que viven con ingresos fijos. Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul se ha comprometido a hacer la vida más asequible para todos los neoyorquinos, incluidas las personas mayores. Sus iniciativas incluyen:

Ampliación del Programa de Ahorros de Medicare (Medicare Savings Program): Este programa ayuda a los beneficiarios de Medicare con ingresos limitados cubriendo el costo de sus primas de la Parte B de Medicare. La ampliación del programa realizada por la gobernadora Hochul aumentó la inscripción en un 20%, logrando atender actualmente a más de un millón de neoyorquinos. Este programa permite a los neoyorquinos elegibles ahorrar 203 dólares al mes, lo que se traduce en un ahorro anual de 2,400 millones de dólares en primas de la Parte B de Medicare que los residentes ya no tienen que pagar.

Este programa ayuda a los beneficiarios de Medicare con ingresos limitados cubriendo el costo de sus primas de la Parte B de Medicare. La ampliación del programa realizada por la gobernadora Hochul aumentó la inscripción en un 20%, logrando atender actualmente a más de un millón de neoyorquinos. Este programa permite a los neoyorquinos elegibles ahorrar 203 dólares al mes, lo que se traduce en un ahorro anual de 2,400 millones de dólares en primas de la Parte B de Medicare que los residentes ya no tienen que pagar. Eliminación de los copagos por insulina: En Nueva York, 1,58 millones de personas viven con diabetes. Según la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association), las personas con diabetes tienen gastos médicos 2,3 veces superiores a los de quienes no padecen la enfermedad; este impacto es aún mayor en las comunidades de color, que enfrentan tasas de diagnóstico desproporcionadamente altas. La gobernadora Hochul impulsó la política más amplia del país para prohibir el costo compartido de la insulina, generando ahorros de millones de dólares para los residentes. Las estimaciones indican que esta medida ha permitido a los neoyorquinos ahorrar 25 millones de dólares en los últimos dos años.

En Nueva York, 1,58 millones de personas viven con diabetes. Según la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association), las personas con diabetes tienen gastos médicos 2,3 veces superiores a los de quienes no padecen la enfermedad; este impacto es aún mayor en las comunidades de color, que enfrentan tasas de diagnóstico desproporcionadamente altas. La gobernadora Hochul impulsó la política más amplia del país para prohibir el costo compartido de la insulina, generando ahorros de millones de dólares para los residentes. Las estimaciones indican que esta medida ha permitido a los neoyorquinos ahorrar 25 millones de dólares en los últimos dos años. Límite de precio para el EpiPen: En 2024, la gobernadora promulgó una ley para reducir los costos excesivos de los autoinyectores de epinefrina (conocidos como "EpiPen") para los consumidores con seguros médicos comerciales. La legislación obligó a las aseguradoras a cubrir los EpiPens y estableció un tope de 100 dólares en el gasto de bolsillo para los consumidores, haciendo que este tratamiento vital sea más asequible para los neoyorquinos que lo necesitan. La iniciativa ha ahorrado a los neoyorquinos aproximadamente 2,4 millones de dólares en 2026.

El congresista Jerry Nadler dijo: "El nefasto proyecto de ley de Donald Trump ya dejó a 500,000 neoyorquinos sin una cobertura médica que podría salvarles la vida, y se prevé que cientos de miles más sufran la misma pérdida el próximo año. Ahora, su cruel ataque a la Parte D de Medicare obligará a millones de personas mayores en Nueva York y en todo el país a pagar más por los medicamentos vitales de los que dependen a diario. Seguiré luchando en el Congreso para proteger a nuestros mayores de estas políticas devastadoras, y agradezco a la gobernadora Hochul su liderazgo para reducir los costos para las personas mayores de Nueva York".

La asambleísta Rebecca Seawright dijo: "Como presidenta del Comité de Envejecimiento de la Asamblea del Estado de Nueva York, sé que incluso pequeños aumentos en el costo de los medicamentos recetados pueden tener consecuencias devastadoras para las personas mayores que viven con ingresos fijos. Las personas mayores nunca deberían verse obligadas a elegir entre surtir una receta médica y pagar los alimentos, el alquiler u otras necesidades básicas. Nueva York ha logrado avances significativos al ampliar el acceso a una atención médica asequible y reducir los gastos de bolsillo para las personas mayores, y no podemos permitir que se socaven esos progresos. Agradezco a la gobernadora Hochul por defender a las personas mayores de Nueva York y luchar para proteger el acceso asequible a los medicamentos de los que dependen a diario".

La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Donald Trump prometió a los estadounidenses que reduciría el costo de vida desde el primer día. Sin embargo, tras 500 días en el cargo, ha hecho deliberadamente todo lo contrario. Su más reciente ofensiva contra la asequibilidad se manifiesta en la eliminación de los subsidios de la Parte D de Medicare —implementados durante la administración Biden— que reducían el costo de los medicamentos recetados para millones de estadounidenses mayores, dificultando así el acceso a la atención médica. En Nueva York, estamos respondiendo a esta situación eliminando los copagos de la insulina, limitando el costo de los EpiPens y ampliando el Programa de Ahorros de Medicare. Los neoyorquinos no deben ser tratados como peones financieros en el mezquino juego político de Donald Trump; por ello, seguiré plantando cara a la administración Trump, al tiempo que colaboro con la gobernadora y mis colegas en el gobierno para hacer la vida más asequible para todos los neoyorquinos".