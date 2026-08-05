La Gobernadora Hochul Anuncia la Apertura de Solicitudes para la Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que ya está abierto el plazo de solicitud para la Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil (*Child Welfare Worker Incentive Scholarship*). Esta beca, administrada por la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC, por sus siglas en inglés), ofrece asistencia financiera a empleados elegibles que trabajan en agencias de bienestar infantil con licencia del Estado de Nueva York y que cursan estudios de grado o posgrado para fortalecer sus conocimientos y habilidades como profesionales en este campo.

"Nueva York está comprometida a apoyar a los dedicados profesionales de primera línea que ayudan a cuidar a nuestros niños y a fortalecer a las familias en todas nuestras comunidades", dijo la gobernadora Hochul. "Al ampliar el acceso a oportunidades educativas para los trabajadores de bienestar infantil, estamos invirtiendo en una fuerza laboral más sólida y preparada, y en un futuro más prometedor para los niños de todo el estado".

Para los estudiantes que cursan estudios de grado (licenciatura), la beca cubre el costo de asistencia que se cobra a los estudiantes residentes del estado en SUNY. Para los estudiantes que cursan estudios de posgrado en CUNY o SUNY, la beca cubre el costo de asistencia que se cobra a un estudiante de posgrado residente. Para los estudiantes que cursan estudios de posgrado en una institución privada, la beca cubre el costo de asistencia hasta un máximo de 20,000 dólares anuales. El programa está diseñado para ayudar a reclutar y retener una fuerza laboral de bienestar infantil altamente cualificada, reduciendo las barreras financieras para acceder a la educación superior.

Para ser elegibles, los estudiantes deben:

Ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos elegibles.

Ser residentes del Estado de Nueva York durante al menos 12 meses antes del inicio del periodo académico.

Estar empleados actualmente en una agencia voluntaria sin fines de lucro de bienestar infantil en el Estado de Nueva York, con licencia de la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS), y contar con al menos dos años de experiencia cualificada.

Estar inscritos a tiempo completo o parcial en uno de los programas de grado o posgrado elegibles en una universidad o centro de educación superior del Estado de Nueva York.

· Justicia penal

· Servicios humanos

· Consejería de salud mental

· Psicología

· Salud pública

· Servicios sociales

· Trabajo social

· Sociología

Comprometerse a residir en el estado de Nueva York y a trabajar a tiempo completo como profesional de bienestar infantil prestando servicios de atención directa en una agencia de bienestar infantil voluntaria sin fines de lucro autorizada por la OCFS del estado de Nueva York— durante cinco años tras la graduación.

Los requisitos completos de elegibilidad para la Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil (*Child Welfare Workers Incentive Scholarship*) pueden consultarse aquí. Para recibir la beca, los solicitantes deben seguir cumpliendo los criterios de elegibilidad y completar las solicitudes FAFSA y TAP, o bien la solicitud del NYS DREAM Act , cada año.

Se anima a los estudiantes elegibles a revisar los requisitos del programa y a presentar sus solicitudes antes de la fecha límite del 27 de agosto de 2026.

Doris B. González, presidenta interina de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC), dijo: "La educación superior transforma vidas, no solo para los estudiantes que obtienen un título, sino también para las comunidades a las que sirven. A través de la Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil, Nueva York invierte en profesionales dedicados al bienestar infantil, cuyos conocimientos, compasión y experiencia ayudan a niños y familias a prosperar. Al apoyar sus metas educativas, fortalecemos nuestra fuerza laboral actual y, al mismo tiempo, creamos un futuro más prometedor para la próxima generación".

La Dra. DaMia Harris-Madden, comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS), dijo: "La Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil sigue siendo una ayuda fundamental para aumentar y fortalecer la fuerza laboral dedicada al bienestar infantil en el estado de Nueva York, especialmente en la actualidad, cuando existe una gran necesidad de profesionales altamente cualificados capaces de abordar las necesidades —a menudo complejas y que abarcan múltiples sistemas— de las familias y los niños. Esta beca permitirá a los empleados de agencias voluntarias, ya comprometidos con ayudar a los demás, ampliar sus conocimientos y progresar en sus carreras. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul que continúe financiando esta ayuda de becas, tan necesaria para nuestros dedicados profesionales del bienestar infantil; ellos son la columna vertebral del sector de servicios humanos y trabajan con diligencia para ayudar a niños y familias durante algunos de los momentos más difíciles de sus vidas".

El rector de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), John B. King Jr., dijo: "En SUNY hay un lugar para cada neoyorquino; la Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil, sumada a una importante ayuda financiera del estado de Nueva York, amplía el acceso a una educación excelente y asequible que permite a los profesionales de este sector vital atender a las comunidades de todo el estado. Agradezco a la gobernadora Hochul su firme apoyo a los trabajadores de bienestar infantil y a las familias a las que sirven".

El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, dijo: "CUNY se enorgullece de formar a los profesionales dedicados que atienden a los niños y las familias de Nueva York; la Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil es un recurso vital que también promueve nuestra misión de ofrecer vías hacia el éxito profesional. Al eliminar las barreras económicas para quienes cursan estudios en áreas críticas como el trabajo social y los servicios humanos, este programa garantiza que nuestro personal de primera línea mantenga un alto nivel de competencia y empatía. Agradecemos a la gobernadora Hochul su liderazgo y su inversión continua en los profesionales que ayudan a nuestras comunidades a prosperar".

La senadora estatal Toby Ann Stavisky dijo: "Los trabajadores de bienestar infantil cuidan de nuestros niños más vulnerables. No deberían tener que endeudarse para adquirir las competencias que exige su labor. Como presidenta del Comité de Educación Superior del Senado, me complace que esta beca elimine dicha barrera económica y retenga en Nueva York a profesionales experimentados. Agradezco a la gobernadora Hochul y a HESC, e insto a los trabajadores elegibles a presentar su solicitud antes de la fecha límite del 27 de agosto".

La asambleísta Alicia L. Hyndman dijo: "Otorgar becas a quienes desean convertirse en trabajadores de bienestar infantil o ampliar sus conocimientos en este campo ayudará a aliviar la carga de los gastos de matrícula para los estudiantes, al tiempo que aumentará el número de profesionales en el sector justo cuando más los necesitamos. La beca ayuda a cubrir los costos de asistencia tanto para estudiantes de grado como de posgrado en CUNY, SUNY e instituciones privadas de educación superior. Este programa contribuirá a retener una fuerza laboral cualificada en el ámbito del bienestar infantil en el estado de Nueva York".

La presidenta de la Asociación de Universidades Privadas de Nueva York, Donna Stelling-Gurnett, dijo: "La Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil es un ejemplo más del compromiso de Nueva York de eliminar las barreras económicas para los estudiantes que buscan una formación que les permita cubrir las necesidades de personal en áreas críticas del mercado laboral estatal. Nos enorgullece colaborar con la gobernadora Hochul y con los líderes de la educación superior para dar a conocer las ayudas económicas disponibles para los futuros profesionales de los servicios humanos y el bienestar infantil".

Lola W. Brabham, presidenta de la Comisión de Colegios Universitarios y Universidades Independientes, dijo: "Los profesionales de bienestar infantil de Nueva York realizan una labor esencial a diario para apoyar a los niños y fortalecer a las familias en todo nuestro estado. La Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil (Child Welfare Worker Incentive Scholarship) ayudará a profesionales dedicados a avanzar en su formación y carrera profesional, al tiempo que se crea la fuerza laboral cualificada que nuestro estado necesita. Los colegios universitarios y universidades independientes de Nueva York se enorgullecen de formar a estudiantes en áreas como trabajo social, salud mental, servicios humanos, salud pública y otros campos fundamentales; agradecemos a la gobernadora Hochul que continúe invirtiendo en programas que hacen más accesibles estas trayectorias educativas y profesionales".

La Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil es una de las muchas formas en que la HESC (Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York) apoya a los neoyorquinos para que alcancen sus metas educativas y profesionales, junto con programas como la Beca para el Profesorado de Enfermería "Senadora Patricia K. McGee", el Programa de Incentivos para la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias del Estado de Nueva York y la Beca de Incentivo para Maestros con Maestría en Educación .

Para los estudiantes adultos y aquellos que buscan carreras en sectores de alta demanda, los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect ofrecen una vía de regreso a la educación superior mediante programas de grado asociado en campos como enfermería, cadena de suministro y logística, control de tráfico aéreo y gestión de la aviación.

Para obtener más información sobre la Beca de Incentivo para Trabajadores de Bienestar Infantil y otras oportunidades de ayuda financiera del Estado de Nueva York, visite el sitio web de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York.