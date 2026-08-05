La Gobernadora Hochul Firma Legislación Que Refuerza Las Inspecciones De Torres De Enfriamiento en La Ciudad De Nueva York

La gobernadora Hochul firmó hoy una ley que exige que los propietarios y operadores de torres de enfriamiento en la ciudad de Nueva York certifiquen que sus torres han sido inspeccionadas, probadas, limpiadas y desinfectadas de conformidad con el Código Administrativo de la Ciudad de Nueva York.Las torres de enfriamiento pueden ser la fuente de brotes bacterianos como la legionelosis, que causa síntomas similares a los de la gripe y puede ser mortal. La ley establece plazos para que los propietarios de edificios notifiquen al Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (NYC DOB) y tomen medidas para remediar cualquier riesgo para la salud pública en las torres de enfriamiento, e incrementa las sanciones civiles para los propietarios que no informen o no aborden estos problemas.

“Proteger la salud y la seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad”, dijo la gobernadora Hochul. “Los recientes brotes de legionelosis subrayan la urgencia de los requisitos de certificación, y esperamos colaborar con la ciudad para garantizar la protección de los neoyorquinos contra estas amenazas para la salud pública”.

La legislación (S08472-A/A09058A) exigirá certificaciones bianuales que se realizarán en enero y julio de cada año o en las fechas que especifique el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (NYC DOB). Además, aclara que el propietario del edificio debe tomar medidas para corregir las deficiencias de mantenimiento lo antes posible, pero a más tardar en 48 horas, y debe notificar al NYC DOB y tomar medidas para controlar los niveles de microbios que representen una grave amenaza para la salud lo antes posible, pero a más tardar en 24 horas. También aumenta las sanciones civiles por infracciones a $2,500 por la primera infracción, $7,000 por la segunda o posteriores, y hasta $12,500 por una infracción que resulte en una muerte o lesiones graves.

El Dr. James McDonald, Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, dijo: “Agradezco a la Gobernadora Hochul su liderazgo en esta legislación, que continúa impulsando las regulaciones líderes a nivel nacional del Estado de Nueva York para torres de enfriamiento y reduce la exposición del público a la Legionella. Los operadores de torres de enfriamiento deben asegurarse de realizar pruebas y tratamientos en los intervalos requeridos. El Departamento continuará brindando información a los departamentos de salud locales y a los proveedores de atención médica para crear conciencia sobre la neumonía estival y fomentar la toma de muestras clínicas para detectar Legionella cuando un paciente presente neumonía durante los meses de verano”.

El Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo: “Mantener a los neoyorquinos seguros significa prevenir brotes antes de que ocurran, responsabilizando a los propietarios de edificios por el mantenimiento de sus torres de enfriamiento. La Ciudad de Nueva York cuenta con las regulaciones más estrictas del país para torres de enfriamiento, que exigen inspecciones, mantenimiento y pruebas periódicas para detener la propagación de la bacteria Legionella. Cada año, responsabilizamos a los propietarios con multas de cientos de miles de dólares y celebramos cualquier oportunidad para fortalecer aún más estas protecciones. Todos los neoyorquinos merecen saber que su ciudad está haciendo todo lo posible para proteger su salud”.

La presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, dijo: “Ninguna familia debería perder a un ser querido a causa de un brote de legionelosis prevenible. Esta legislación representa un paso importante para fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que las torres de refrigeración peligrosas sean inspeccionadas, reportadas y remediadas antes de que se pongan vidas en riesgo. Agradezco a la gobernadora Hochul por firmar este proyecto de ley y por su compromiso con la protección de los neoyorquinos. A nivel municipal, el Consejo continuará impulsando reformas adicionales mediante una audiencia de supervisión integral y un paquete legislativo este septiembre para fortalecer la prevención, la transparencia y la protección de la salud pública, de modo que un brote de esta magnitud no vuelva a ocurrir jamás”.

La senadora estatal Cordell Cleare dijo: “Redacté este proyecto de ley hace un año, durante el brote de legionelosis en Harlem, y agradezco a la gobernadora por firmarlo con prontitud. Espero colaborar con la gobernadora Hochul en un conjunto integral de soluciones para garantizar que nuestra agua, desde la fuente hasta el grifo, sea pura”.

El asambleísta Jordan Wright dijo: "La enfermedad del legionario es una amenaza grave y prevenible para la salud pública, y no podemos permitirnos esperar a que los neoyorquinos enfermen —o algo peor— para actuar. Esta legislación refuerza nuestras medidas de protección al exigir pruebas y certificaciones más frecuentes para las torres de refrigeración, establecer plazos claros para corregir condiciones peligrosas e imponer sanciones más severas a los propietarios de edificios que no cumplan con su responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Me enorgullece haber impulsado esta legislación, ya que todo neoyorquino merece saber que los lugares donde vive, trabaja y se reúne son seguros. Quiero agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por su liderazgo y por promulgar esta medida fundamental. Su colaboración ha sido clave para dar un paso significativo hacia la prevención de futuros brotes, exigir responsabilidades a los propietarios negligentes y proteger la salud y la seguridad de los neoyorquinos".

La asambleísta Amy Paulin dijo: "Demasiadas familias en todo nuestro estado han sufrido pérdidas evitables a causa de la enfermedad del legionario. Todo neoyorquino merece tener la certeza de que los edificios que le rodean son seguros y de que los propietarios asumen su responsabilidad. Agradezco a la gobernadora Hochul su liderazgo al promulgar esta importante medida para proteger la salud pública".

La enfermedad del legionario es causada por la bacteria *Legionella*, que prolifera en aguas templadas. La enfermedad se transmite a través del vapor de agua que contiene la bacteria. Se trata de un tipo de neumonía que provoca síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos. Se recomienda a cualquier persona que crea haber contraído la enfermedad del legionario que se ponga en contacto con su proveedor de atención médica de inmediato.

El Senador Gustavo Rivera, dijo: "Agradezco a la gobernadora Hochul por promulgar una ley que aumentará las inspecciones y los requisitos de notificación para garantizar el mantenimiento adecuado de las torres de refrigeración. Los recientes brotes de la enfermedad del legionario en la ciudad de Nueva York dejaron claro que estas medidas son necesarias para mantener los más altos estándares de higiene y seguridad en los edificios, lo cual protegerá a los neoyorquinos frente a este problema de salud pública".