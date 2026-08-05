Apoye a Spokane haciendo donaciones a organizaciones benéficas de confianza

Support Spokane by donating to reputable charities

Mientras los habitantes de Washington buscan formas de ayudar a las personas afectadas por los devastadores incendios forestales en la zona de Spokane y otras partes del estado, la Oficina del Procurador General aconseja a la población tomar precauciones para garantizar que las donaciones se destinen a organizaciones benéficas de confianza.

“La destrucción en Spokane es desgarradora y hay personas generosas en todo nuestro estado que quieren ayudar”, indicó el procurador general Nick Brown. “Es importante donar de forma segura para garantizar que el dinero que ha ganado con mucho esfuerzo ayude a quienes lo necesitan”.

La ciudad de Spokane acepta donaciones para ayudar a miembros de la comunidad afectados por los incendios forestales recientes a través de su página H.O.M.E. Starts Here Fund (inglés).

Si hace donaciones a organizaciones sin fines de lucro o de beneficencia, nuestra oficina le ofrece algunos consejos para asegurarse de que su donación beneficie a quienes desea ayudar:

Investigue antes de donar. Las organizaciones benéficas deben registrarse en la Secretaría de Estado (inglés). El registro de una organización benéfica no supone el respaldo de la Secretaría de Estado, pero puede utilizarse para obtener información básica, como la ubicación de la organización y el porcentaje que destina a sus fines benéficos.

Las organizaciones benéficas deben registrarse en la Secretaría de Estado (inglés). El registro de una organización benéfica no supone el respaldo de la Secretaría de Estado, pero puede utilizarse para obtener información básica, como la ubicación de la organización y el porcentaje que destina a sus fines benéficos. Las tácticas de presión son una señal de alarma. Tenga cuidado con las peticiones insistentes de donaciones inmediatas o con aquellas en las que se solicite información personal confidencial. Podrían tratarse de una estafa.

Tenga cuidado con las peticiones insistentes de donaciones inmediatas o con aquellas en las que se solicite información personal confidencial. Podrían tratarse de una estafa. Tenga cuidado con los impostores. Las organizaciones fraudulentas pueden utilizar nombres muy parecidos a los de organizaciones benéficas de reconocido prestigio para engañar a los donantes. Tenga cuidado con los sitios web fraudulentos cuya dirección web difiera ligeramente de la de una organización benéfica legítima.

Las organizaciones fraudulentas pueden utilizar nombres muy parecidos a los de organizaciones benéficas de reconocido prestigio para engañar a los donantes. Tenga cuidado con los sitios web fraudulentos cuya dirección web difiera ligeramente de la de una organización benéfica legítima. Tenga cuidado con los códigos QR. Los códigos QR son una forma rápida de ingresar a un sitio web o a una aplicación, pero los estafadores pueden utilizarlos para redirigirlo a campañas de recaudación de fondos falsas o a sitios web maliciosos. Escanee únicamente códigos QR de fuentes fiables o de remitentes conocidos. Compruebe siempre la URL que aparece en la pantalla antes de hacer clic en ella y asegúrese de que empiece con “https”.

La Oficina del Procurador General también tiene constancia de varias campañas de financiación colectiva relacionadas con los incendios forestales. A continuación, se ofrecen algunos consejos sobre las campañas de financiación colectiva:

Al momento de donar a través de sitios web de financiación colectiva, recuerde que las donaciones se destinan primero al organizador de la campaña. El organizador controla los fondos y determina cuándo y quién los recibirá.

El organizador controla los fondos y determina cuándo y quién los recibirá. Las donaciones a particulares no están reguladas de la misma forma que las destinadas a organizaciones benéficas. Por lo general, los organizadores no se registran ante la Secretaría de Estado ni informan de la cantidad recaudada ni de cómo la han gastado. Además, las donaciones a particulares no son deducibles de impuestos.

Por lo general, los organizadores no se registran ante la Secretaría de Estado ni informan de la cantidad recaudada ni de cómo la han gastado. Además, las donaciones a particulares no son deducibles de impuestos. Si elige hacer donaciones a través de sitios de financiación colectiva: Investigue sobre el organizador de la campaña antes de donar. Incluso una búsqueda sencilla en la web puede brindarle información importante. Si la recaudación de fondos es para una organización benéfica concreta, considere hacer su donación directamente a dicha organización para asegurarse de que su aporte llegue a donde quiere. Use sus habilidades propias de criterio para evaluar si el argumento de la campaña de recaudación de fondos tiene sentido.



Los habitantes de Washington deben denunciar cualquier solicitud o campaña de recaudación de fondos sospechosa ante la División de Protección al Consumidor de la Oficina del Procurador General, utilizando el formulario de la agencia.

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El Procurador General de Washington sirve al pueblo y al estado de Washington. Como la oficina judicial más grande de Washington, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a todas las agencias, juntas y comisiones estatales de Washington. Además, la oficina sirve directamente a la gente al hacer cumplir las leyes de protección de los consumidores, de derechos civiles y de protección al medioambiente. La oficina también persigue el abuso de personas mayores, el fraude de Medicaid, y atiende los casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.

Contacto para la prensa:

press@atg.wa.gov