NCDHHS Announces First West Nile Virus Case of 2026

The North Carolina Department of Health and Human Services is investigating the state’s first case of disease associated with West Nile virus in 2026. The case occurred in a resident of Gaston County. Additionally, a West Nile virus-positive blood donor was identified in Mecklenburg County through routine screening. To protect the privacy of these individuals, no further information will be provided at this time.

The NCDHHS State Laboratory of Public Health has also identified West Nile virus in multiple mosquitoes collected in Cabarrus, Forsyth and Mecklenburg counties throughout July. These positive results occurred earlier in the summer than reported historically.

NCDHHS regularly monitors West Nile virus activity throughout the state by tracking reported human cases and positive blood donations. Through collaborations with local health departments and vector control staff, mosquitoes from several counties are also tested for West Nile virus and other mosquito-borne diseases. All mosquito testing data are reported to the national VectorSurv network.

"This is the time of year when West Nile virus activity usually increases across our state," said Michael Doyle, NCDHHS Public Health Entomologist. "These early indicators in the greater Charlotte area highlight the importance of preventing mosquito bites all over North Carolina."

West Nile virus is carried by wild birds and can be transmitted to people through the bite of an infected mosquito. It does not spread from person to person.

Most people infected with West Nile virus will not experience any symptoms, but about one in five people will develop a fever and other symptoms such as headache, body aches and joint pain. About one in 150 people will develop a serious neurologic illness and symptoms may include high fever, headache, neck stiffness, disorientation, seizures, and paralysis. Only cases of neurologic illness are reportable in North Carolina.

Elderly people and people with weakened immune systems are at higher risk of developing severe illness due to West Nile virus infection. Currently, there are no West Nile vaccines available for humans and no medications available to cure West Nile disease once a person is infected by a mosquito. If you are ill and suspect you may be infected with West Nile virus, contact your health care provider.

The mosquitoes that most commonly transmit the virus can be found statewide and are most active between dusk and dawn. Follow these tips to prevent mosquito bites and reduce your risk of exposure to West Nile virus:

Use mosquito repellent while mosquitoes are feeding: Find an EPA-registered mosquito repellent and apply according to the manufacturer’s instructions; Use repellents especially after sunset as they normally begin to feed after sunset and continue until dawn; and Re-apply regularly based on label instructions.

Prevent water from collecting in containers around your home. After every rainfall, tip out any containers that can hold water, even a small amount, such as saucers under flowerpots. Cover, turn over or throw away items like toys, buckets and tires. Change the water in birdbaths and pet bowls at least twice a week.

Keep gutters clean and in good repair and replace corrugated downspout extensions with smooth extensions to prevent mosquito larvae from growing.

Make sure rain barrels have tight-fitting screens or lids.

Treat standing water in containers and low areas around the home with EPA-approved larvicides. Many options are available that last for weeks to months.

When possible, drain any standing water on your property such as puddles and ditches that hold water for more than four days after rain.

Use screened windows and doors, and make sure screens fit tightly and are not torn.

For more information, visit the NCDHHS West Nile Virus webpage or the CDC West Nile virus webpage and learn more about preventing mosquito bites.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte está investigando el primer caso de enfermedad relacionada con el virus del Nilo Occidental en 2026. El caso ocurrió en un habitante del condado de Gaston. Además, se identificó un donante de sangre positivo para el virus del Nilo Occidental en el condado de Mecklenburg a través de un examen de rutina. Para proteger la privacidad de estas personas, no se proporcionará más información en este momento.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte también ha identificado el virus del Nilo Occidental en múltiples mosquitos recolectados en los condados de Cabarrus, Forsyth y Mecklenburg durante todo el mes de julio. Estos resultados positivos ocurrieron antes en el verano de lo que se había reportado históricamente.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) vigila regularmente la actividad del virus del Nilo Occidental en todo el estado mediante el seguimiento de los casos humanos reportados y las donaciones de sangre positivas. A través de colaboraciones con los departamentos de salud locales y el personal de control de vectores, los mosquitos de varios condados también se someten a pruebas para detectar el virus del Nilo Occidental y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Todos los datos de las pruebas de mosquitos se reportan a la red nacional VectorSurv.

"Esta es la época del año en que la actividad del virus del Nilo Occidental generalmente aumenta en todo nuestro estado", dijo Michael Doyle, entomólogo de salud pública del NCDHHS. "Estos primeros indicadores en el área metropolitana de Charlotte resaltan la importancia de prevenir las picaduras de mosquitos en todo Carolina del Norte".

El virus del Nilo Occidental es transmitido por aves silvestres y puede transmitirse a las personas a través de la picadura de un mosquito infectado. No se transmite de persona a persona.

La mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no experimentarán ningún síntoma, pero aproximadamente una de cada cinco personas desarrollará fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza, dolores corporales y dolor en las articulaciones.

Aproximadamente una de cada 150 personas desarrollará una enfermedad neurológica grave y los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, desorientación, convulsiones y parálisis. Solo los casos de enfermedades neurológicas son reportables en Carolina del Norte.

Las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves debido a la infección por el virus del Nilo Occidental. Actualmente, no hay vacunas contra el Nilo Occidental disponibles para los seres humanos y no hay medicamentos disponibles para curar la enfermedad del Nilo Occidental una vez que una persona está infectada por un mosquito. Si está enfermo y sospecha que puede estar infectado con el virus del Nilo Occidental, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Los mosquitos que transmiten el virus con mayor frecuencia se pueden encontrar en todo el estado y son más activos entre el anochecer y el amanecer. Siga estos consejos para prevenir las picaduras de mosquitos y reducir el riesgo de exposición al virus del Nilo Occidental:

Use repelente de mosquitos mientras los mosquitos se alimentan:

Evite que el agua se acumule en contenedores alrededor de su hogar. Después de cada lluvia, vierta cualquier recipiente que pueda contener agua, incluso una pequeña cantidad, como platillos debajo de macetas. Cubra, dé la vuelta o deseche artículos como juguetes, cubos, baldes y neumáticos. Cambie el agua en baños para pájaros y tazones para mascotas al menos dos veces por semana.

Mantenga las canaletas limpias y en buen estado y reemplace las extensiones de canalón corrugadas (bajantes de agua ondulados) con extensiones lisas para evitar que crezcan las larvas de mosquitos.

Asegúrese de que los barriles de lluvia tengan mallas o tapas ajustadas.

Trate el agua estancada en recipientes y áreas bajas alrededor de la casa con larvicidas aprobados por la EPA. Hay muchas opciones disponibles que duran de semanas a meses.

Cuando sea posible, drene cualquier agua estancada en su propiedad, como charcos y zanjas que retengan agua durante más de cuatro días después de la lluvia.

Utilice ventanas y puertas con mosquiteros, y asegúrese de que las mallas de los mosquiteros encajen bien y no estén rotas.

Para obtener más información, visite la página web del NCDHHS sobre el virus del Nilo Occidental o la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre el virus del Nilo Occidental y obtenga más información sobre cómo prevenir las picaduras de mosquitos.