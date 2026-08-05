Trauringe mit Gravur: Zümra Juwelier Meldet Wachsenden Trend zur Hochzeitssaison

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Zümra Juwelier Köln beobachtet: Paare entscheiden sich 2026 früher für Gravuren auf Trauringen: Namen, Daten und Symbole sind die häufigsten Wünsche.

Ein Trauring mit einer persönlichen Gravur erzählt eine Geschichte. Viele Paare möchten ein Stück, das ihnen allein gehört und nicht austauschbar ist.” — Muhammed Yazicioglu, Geschäftsführer, Zümra Juwelier

KöLN, NORDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY, August 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Zümra Juwelier beobachtet in Köln während der Hochzeitssaison 2026 eine steigende Nachfrage nach individuellen Trauringen mit Gravur. Nach Angaben des Fachgeschäfts entscheiden sich immer mehr Paare bereits vor dem persönlichen Beratungstermin für Namen, Hochzeitsdaten, kurze persönliche Botschaften oder Symbole, die ihre Eheringe zu unverwechselbaren Erinnerungsstücken machen sollen.

Zu den häufigsten Gravurwünschen gehören Namensgravuren, das Hochzeitsdatum, kurze persönliche Botschaften sowie individuelle Symbole. Für die Umsetzung stehen zwei Verfahren zur Verfügung. Die Lasergravur ermöglicht besonders feine und präzise Schriftbilder. Die Handgravur hat dagegen einen stärker handwerklich geprägten, individuellen Charakter. Welche Methode geeignet ist, hängt unter anderem vom Ringmaterial, dem Motiv und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.

"Für viele Paare sind Gravuren heute kein Zusatz mehr, den sie erst nachträglich in Betracht ziehen. Sie kommen mit konkreten Vorstellungen in die Beratung. Oft haben sie den genauen Text bereits festgelegt", sagt Muhammed Yazicioğlu, Geschäftsführer von Zümra Juwelier. "Das zeigt, wie sehr der Trauring heute als persönliches Schmuckstück verstanden wird."

Nach Beobachtungen aus den Beratungsgesprächen im Kölner Atelier interessieren sich zur Hochzeitssaison 2026 mehr Paare bereits frühzeitig für gravierte Trauringe als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Paare fragen dabei sowohl bei klassischen als auch bei traditionellen Hochzeiten gezielt nach Gravuroptionen. Besonders häufig werden Gravuren in Verbindung mit Gelbgold-Trauringen und Bicolor-Modellen angefragt. Je nach Material, Oberflächenfarbe und Gravurverfahren kann sich dabei ein besonders gut erkennbares Schriftbild ergeben. Paare, die in Köln individuelle Trauringe mit Gravur suchen, können im Atelier verschiedene Ringmaterialien, Designs und Gravurverfahren persönlich vergleichen.

"Ein Trauring mit einer persönlichen Gravur erzählt eine Geschichte. Viele Paare möchten genau das: ein Stück, das ihnen allein gehört und nicht austauschbar ist", erklärt Muhammed Yazicioğlu. "Wir beobachten diesen Wunsch in vielen Beratungsgesprächen bei ganz unterschiedlichen Paaren."

Zümra Juwelier ist seit rund 40 Jahren in Köln tätig und berät Paare bei der Auswahl und der individuellen Konfiguration von Trauringen und Verlobungsringen. Beratungen finden ausschließlich persönlich im Kölner Atelier auf Terminbasis statt.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung stehen unter zumra.de zur Verfügung.

Über Zümra Juwelier:

Zümra Juwelier ist ein seit rund 40 Jahren in Köln ansässiges Fachgeschäft für Trauringe, Verlobungsringe, Diamantschmuck und Goldschmuck. Das Unternehmen berät Kunden ausschließlich persönlich im Kölner Atelier und begleitet sie von der ersten Auswahl bis zur individuellen Konfiguration und Lieferung des Schmuckstücks. Zümra Juwelier ist Fachhändler und nimmt Beratungsanfragen ausschließlich auf Terminbasis entgegen.

Mitten im Herzen von Köln beginnt eure persönliche Trauringreise.

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