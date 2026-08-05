Casi Dos Millones de Gafas de Eclipse Certificadas Siguen Disponibles en Amazon

Lunettes Éclipse Solaire – Certifiées ISO 12312-2 & conformes CE – lot de 5 Lunettes de protection pour l’observation sûre des éclipses solaires Safe solar Eclipse Viewing Logo for Lunt Solar Systems in Tucson, Arizona, USA

Farmacias y ópticas agotadas a una semana del eclipse: Lunt Solar Systems mantiene casi 2 millones de gafas con entrega Prime en 24 horas

TUCSON, AZ, UNITED STATES, August 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Cuando farmacias y ópticas de toda España informan de estanterías vacías a una semana del eclipse total del 12 de agosto, Lunt Solar Systems anuncia que casi dos millones de sus gafas de eclipse certificadas permanecen en stock en los centros logísticos de Amazon en España y Francia, con entrega Prime al día siguiente en la mayor parte del país.El del 12 de agosto será el primer eclipse total de sol visible desde la Europa continental desde 1999. La franja de totalidad cruza el norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón) con hasta 2 minutos y 18 segundos de totalidad, mientras Madrid (99,9%) y Barcelona (99,8%) verán un eclipse parcial casi total. Importante: salvo que se observe desde la franja de totalidad absoluta, las gafas certificadas deben llevarse puestas durante todo el eclipse, de principio a fin. No se las quite aunque el sol quede oculto en un 99%: la fracción de sol que sigue visible basta para causar lesiones oculares graves e irreversibles. En Madrid y Barcelona el eclipse será casi total, pero no total; las gafas no pueden retirarse en ningún momento.Las gafas de Lunt Solar Systems cuentan con marcado CE conforme a la norma EN ISO 12312-2 y certificación EPI de Categoría II según el Reglamento (UE) 2016/425, con examen UE de tipo realizado por un Organismo Notificado autorizado. Lunt figura en la lista de proveedores aprobados de la American Astronomical Society. Para el eclipse total norteamericano de 2024, Lunt vendió cerca de seis millones de gafas, entre las más vendidas de Amazon en todo el mundo, sin un solo incidente de seguridad.El precio es la otra razón para no esperar. En todos los eclipses recientes (Estados Unidos en 2017 y de nuevo en 2024) el precio de mercado de las gafas certificadas subió con fuerza en los últimos días: el stock barato se agota primero y solo queda la oferta escasa y tardía. En 2024, el precio medio de venta de las gafas certificadas en Amazon subió aproximadamente un 25% o más solo en la última semana, y los revendedores llegaron a pedir precios muy superiores. El patrón ya se repite en España, donde el precio en las tiendas físicas que aún tienen stock se ha más que duplicado en una semana. Quien compra a principios de la semana del eclipse paga menos; quien espera a los últimos días paga más, si es que encuentra stock certificado.Lunt Solar Systems, con sede en Tucson (Arizona), es desde hace más de 25 años el líder mundial en telescopios solares y equipos de observación solar, utilizados por observatorios, universidades y astrónomos de todo el mundo.Las gafas se venden en packs de 5 unidades en Amazon.es

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