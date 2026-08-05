Près de Deux Millions de Lunettes d'Éclipse Certifiées Disponibles sur Amazon

Lunettes Éclipse Solaire – Certifiées ISO 12312-2 & conformes CE – lot de 5 Lunettes de protection pour l’observation sûre des éclipses solaires Safe solar Eclipse Viewing Lunt Solar Systems logo

À une semaine de l'éclipse du 12 août, Lunt Solar Systems dispose de près de 2 millions de lunettes certifiées, livraison Prime en 24 h

TUCSON, AZ, UNITED STATES, August 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que pharmacies et opticiens signalent des ruptures de stock à une semaine de l'éclipse du 12 août, Lunt Solar Systems annonce que près de deux millions de ses lunettes d'éclipse certifiées restent en stock dans les centres logistiques d'Amazon en France et en Espagne, livrables en 24 heures via Prime sur la majeure partie du territoire.Le 12 août, la France vivra une éclipse solaire partielle spectaculaire, la plus profonde depuis 1999 : environ 92 % du soleil sera masqué à Paris et en Île-de-France, avec une couverture plus profonde encore dans le sud et le sud-ouest du pays. La bande de totalité, elle, ne traverse que le nord de l'Espagne. Partout en France métropolitaine, l'éclipse restera partielle du début à la fin.Important : sauf observation depuis la bande de totalité absolue, les lunettes certifiées doivent être portées pendant toute la durée de l'éclipse, du début à la fin. Ne les retirez pas, même lorsque le soleil est masqué à 99 % : la fraction de soleil restante suffit à causer des lésions oculaires graves et irréversibles. Nulle part en France l'éclipse ne sera totale ; les lunettes doivent donc rester en place à tout moment.Les lunettes Lunt Solar Systems portent le marquage CE conformément à la norme EN ISO 12312-2 et disposent de la certification EPI de catégorie II selon le règlement (UE) 2016/425, avec examen UE de type réalisé par un Organisme Notifié. Lunt figure sur la liste des fournisseurs approuvés de l'American Astronomical Society. Pour l'éclipse totale nord-américaine de 2024, Lunt a vendu près de six millions de lunettes, parmi les meilleures ventes d'Amazon au niveau mondial, sans le moindre incident de sécurité.Le prix est l'autre raison de ne pas attendre. Lors de chaque éclipse récente (aux États-Unis en 2017 puis en 2024) le prix de marché des lunettes certifiées a fortement augmenté dans les derniers jours : le stock bon marché part en premier, et il ne reste que l'offre rare de dernière minute. En 2024, le prix de vente moyen des lunettes certifiées sur Amazon a progressé d'environ 25 % ou plus sur la seule dernière semaine, et les revendeurs pratiquaient des prix bien supérieurs encore. Le même schéma se répète déjà en Espagne, où les prix dans les magasins encore approvisionnés ont plus que doublé en une semaine. Commander en début de semaine d'éclipse coûte moins cher ; attendre les derniers jours coûte plus, à condition même de trouver du stock certifié.Basée à Tucson (Arizona), Lunt Solar Systems est depuis plus de 25 ans le leader mondial des télescopes solaires et du matériel d'observation solaire, utilisé par des observatoires, universités et astronomes du monde entier.Les lunettes sont vendues par packs de 5 sur Amazon.fr. https://www.amazon.fr/dp/B01NB09NHK

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