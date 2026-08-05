Traditionsreicher Fachbetrieb: Schugar Natursteine verstärkt Präsenz in Offenbach am Main

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Schugar Natursteine bringt moderne Grabsteine und Sandstein-Restaurierung zurück nach Offenbach. Der Fachbetrieb berät schwellenfrei direkt an der Stadtgrenze.

OFFENBACH, HESSEN, GERMANY, August 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Frankfurt-Fechenheim / Offenbach am Main. Die städtebauliche Entwicklung in Offenbach am Main stellt Immobilieneigentümer, Bauherren und Hinterbliebene vor vielfältige Herausforderungen. Der traditionsreiche Fachbetrieb Schugar Natursteine gibt vor diesem Hintergrund die gezielte Intensivierung seiner Dienstleistungen für das gesamte Offenbacher Stadtgebiet bekannt. Für das seit 1951 bestehende Familienunternehmen bedeutet dieser Schritt eine Rückkehr zu den eigenen historischen Wurzeln, da der Betrieb bereits in früheren Jahren mit einer eigenen Werkstatt in Offenbach vertreten war. Durch den heutigen Werkstattstandort am Einbiglerweg 5 in Frankfurt-Fechenheim liegt das Betriebsgelände unmittelbar an der städtischen Grenze: Über die Carl-Ulrich-Brücke sowie die B43 erreichen Kunden aus Bürgel, Rumpenheim, dem Nordend, Kaiserlei und dem Zentrum die Ausstellung in nur 5 bis 8 Minuten."Offenbach zeichnet sich durch einen spannenden architektonischen Wandel aus. Neben prachtvollen Gründerzeitbauten im Nordend entstehen am Mainufer moderne Wohnquartiere mit höchsten Ansprüchen an Innenausbau und Materialqualität", erläutert Inhaber Sebastian Schugar von Schugar Natursteine. "Wir freuen uns, unsere langjährige Erfahrung wieder direkt vor Ort einzubringen. Unsere Arbeit reicht von der sorgfältigen Fertigung eleganter Grabsteine Offenbach über die CNC-gestützte Bearbeitung von Quarzit-Arbeitsplatten bis hin zur fachgerechten Denkmalsanierung."Im Bereich des modernen Wohnungsbaus fertigt der Betrieb auf eigenen 5-Achs-CNC-Sägezentren maßgeschneiderte Küchenarbeitsplatten aus extrem widerstandsfähigem Taj Mahal Quarzit sowie edlem Nero Assoluto Granit. Zudem umfasst das Spektrum fugenarme Naturstein-Bäder, Fensterbänke und passgenaue Natursteintreppen nach den Toleranzvorgaben der DIN 18065 und DIN 18332. In den historischen Altbauquartieren liegt der Schwerpunkt auf der Restaurierung von Rotem und Gelbem Mainsandstein. Unter Verwendung von authentischem Röttbacher Sandstein und mineralischen Mörteln setzt Schugar Natursteine die Vorgaben des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) präzise um.Auch im Außenbereich bietet der Fachbetrieb nachhaltige Lösungen an. Um den Anforderungen der Offenbacher Niederschlagswassersatzung (NiWaS 2022) zu entsprechen und unzulässige Schottergärten gemäß § 35 Abs. 9 HeNatG zu vermeiden, verlegt das Team sickerfähige Natursteinbeläge aus Pflastersteinen im durchlässigen Splittbett. Dadurch kann Niederschlagswasser auf dem Grundstück natürlich versickert werden, was die städtischen Abwassergebühren spürbar reduziert.Im sakralen Bereich verbleibt Schugar Natursteine ein verlässlicher Ansprechpartner. Der Betrieb ist bei der zentralen Friedhofsverwaltung der ESO Stadtservices Offenbach (Mühlheimer Straße 425) registriert und auf allen fünf kommunalen Friedhöfen (Neuer Friedhof, Alter Friedhof, Bürgel, Bieber, Rumpenheim) zugelassen. Neben der Neuanfertigung inklusive formeller 1:10 Zeichnungen und statischer Abnahme nach TA Grabmal übernimmt das Unternehmen auch die fachgerechte Grabauflösung nach Ablauf der regulären Ruhefristen von 25 bis 30 Jahren. Alle Steine werden mit lückenlosen Herkunftsnachweisen wie FairStone geliefert.Zur Wahrung maximaler Kundennähe berechnet Schugar Natursteine für Ortstermine, Aufmaße und Beratungsgespräche im gesamten Stadtgebiet von Offenbach keinerlei Anfahrtskosten. Sämtliche Leistungsbeschreibungen sowie Anfahrtswege sind online auf der Spezialseite für den Steinmetz Offenbach einsehbar.

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