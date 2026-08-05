La Gobernadora Hochul y el Alcalde Mamdani Ofrecen Plazas Del Programa “2-K” a Más de 2,000 Niños

La Gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Kwame Mamdani anunciaron hoy que más de 2,000 niños han recibido ofertas para incorporarse a la primera promoción del programa "2-K" de la ciudad de Nueva York. Este hito representa un avance significativo en los esfuerzos de la Gobernadora y el alcalde por ofrecer cuidado infantil gratuito a todos los niños de dos años de la ciudad de Nueva York. A principios de este año, la Gobernadora anunció una partida de 73 millones de dólares para crear las primeras 2,000 plazas del programa "2-K" en la ciudad. Gracias al apoyo continuo del Estado, se prevé que la inversión estatal en este programa aumente hasta los 425 millones de dólares para el año 2027.

"Miles de familias de toda la ciudad de Nueva York están solicitando inscribir a sus hijos de dos años en programas de cuidado infantil, lo que demuestra claramente que esta es la clase de oportunidad que las familias han esperado durante generaciones", dijo la Gobernadora Hochul. "Formar una familia mientras trabajaba a tiempo completo fue algo casi imposible para mí; por eso me he propuesto garantizar que ningún padre o madre tenga que elegir entre su carrera profesional y sus hijos. Me enorgullece colaborar con el alcalde Mamdani para ofrecer estas primeras plazas del programa '2-K', y seguiré impulsando a Nueva York hacia el cuidado infantil universal, apoyando a las familias de todo el estado".

El alcalde Zohran K. Mamdani dijo: "La abrumadora demanda del programa 2-K demuestra lo que las familias de toda la ciudad saben desde hace años: los neoyorquinos necesitan servicios de cuidado infantil gratuitos y universales, y los necesitan ya. Más de 5,700 familias presentaron su solicitud porque el cuidado infantil asequible permite a las familias de Nueva York permanecer en la ciudad que aman. Desde nuestra carrera '2K for 2-K' en Fort Tryon Park hasta la construcción de castillos de arena con familias en Rockaway, nuestra administración recorrió la ciudad para garantizar que las familias tuvieran la información necesaria para inscribirse. Así es como debe funcionar el gobierno, y esto es solo el comienzo. Junto a la gobernadora Hochul, seguiremos ampliando el programa 2-K hasta que todas las familias que deseen una plaza puedan obtenerla"

El apoyo de la gobernadora al programa 2-K de la ciudad de Nueva York forma parte de su esfuerzo sin precedentes para financiar el cuidado infantil, lo que incluye un aumento de 1,200 millones de dólares en fondos destinados a iniciativas de cuidado y educación temprana en la ciudad. Estos recursos reforzarán la infraestructura existente de la ciudad para abrir nuevas plazas del programa 3-K —atendiendo así a familias de toda la urbe— y proporcionarán apoyo continuo al Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP, por sus siglas en inglés).

La gobernadora Hochul está comprometida a garantizar que este programa llegue a todas las familias que lo necesiten y que la información se difunda ampliamente para que nadie pierda esta nueva oportunidad. Por ello, a principios de este año, la gobernadora Hochul y el alcalde Mamdani anunciaron la creación del primer programa de este tipo en la historia, que ofrece más de 2,000 plazas gratuitas para niños de dos años (2-K) en centros de cuidado infantil y hogares de cuidado familiar distribuidos en cinco distritos escolares iniciales. Asimismo, la gobernadora Hochul estuvo acompañada por el alcalde y varios alumnos del centro de cuidado infantil Sheldon R. Weaver en el paseo marítimo de Rockaway Beach para inaugurar oficialmente el periodo de inscripción.

Emmy Liss, directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde para el Cuidado Infantil y la Educación de la Primera Infancia, dijo: "Cuando nuestros niños tienen acceso al cuidado y al aprendizaje temprano de alta calidad que veremos en las aulas de 2-K en toda la ciudad, les estamos brindando la base más sólida posible para todo lo que vendrá después. Las ofertas de hoy representan más que simples plazas en un aula: representan tranquilidad para los padres, oportunidades para los niños y un paso más hacia hacer realidad el cuidado infantil universal para todos los neoyorquinos".

Kamar Samuels, canciller de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, dijo: "Estamos brindando a los neoyorquinos más jóvenes experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad que sientan las bases para una vida de éxito, tanto en la escuela como en el futuro. La respuesta abrumadora de las familias demuestra la urgente necesidad de este programa, y estamos entusiasmados de dar la bienvenida a nuestras escuelas, este otoño, a los niños más adorables de Nueva York y a sus familias. Seguimos comprometidos a trabajar junto al alcalde y a la gobernadora para ampliar el programa 2-K hasta que todas las familias que deseen una plaza puedan obtenerla".

La gobernadora está plenamente comprometida a encaminar a Nueva York hacia la expansión del acceso a programas de cuidado infantil de alta calidad en todo el estado mediante diversos modelos para el año 2026, lo que permitirá a las familias neoyorquinas ahorrar miles de millones de dólares cada año. El anuncio de hoy es solo un ejemplo de cómo los fondos estatales llegan directamente a las familias donde más lo necesitan. Con las inversiones estatales para el año fiscal 2027, la gobernadora Hochul ha destinado más de 11,800 millones de dólares en fondos para el cuidado infantil en todo el estado, ampliando considerablemente el acceso y situando a Nueva York en la ruta para ofrecer cuidado infantil universal en todo el territorio. La inversión total para el año fiscal 2027 destinada a servicios de cuidado infantil y prekínder en todo el estado ascenderá a 4,500 millones de dólares y permitirá:

Lograr que la educación preescolar sea verdaderamente universal en todo el estado, destinando fondos para garantizar plazas de alta calidad para todos los niños de cuatro años en Nueva York para el inicio del año escolar 2028-2029, al tiempo que se aumentan las subvenciones estatales a los programas existentes para asegurar una atención de excelencia.

Ampliar el Crédito Fiscal por Cuidado de Niños y Dependientes para ayudar a sufragar los gastos de cuidado infantil de 230,000 familias neoyorquinas, proporcionando un beneficio adicional promedio de 576 dólares.

Apoyar el desarrollo del programa "First 3" de Nueva York, que colaborará con los condados para ofrecer cuidado infantil asequible y de alta calidad a niños de 0 a 3 años, independientemente de sus ingresos.

Realizar inversiones históricas en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, brindando cuidado infantil asequible y de alta calidad a decenas de miles de niños neoyorquinos adicionales, con un costo máximo de 15 dólares semanales para la mayoría de las familias.

Apoyar a la fuerza laboral del sector de cuidado infantil aumentando en casi un 50 por ciento las tarifas que se pagan a los proveedores y mediante la capacitación de educadores de la primera infancia.

El senador estatal Joseph P. Addabbo, Jr. dijo: "Me complace ver que más de 2,000 neoyorquinos han recibido ofertas para programas de educación preescolar (Pre-K), incluidas muchas familias de los vecindarios de Queens que represento. Al ampliar el acceso a educación y cuidado de la primera infancia gratuitos y de alta calidad, los padres y cuidadores de mi distrito reciben el apoyo que necesitan, al tiempo que se brinda a los niños un comienzo sólido en la vida. Animo a las familias de mis electores en los vecindarios participantes de Queens a revisar detenidamente la información de sus ofertas y, a aquellos que no recibieron una oferta inicial, a mantenerse atentos a las opciones de listas de espera de la Ciudad a medida que se liberen plazas adicionales en las próximas semanas. Esta importante expansión educativa no sería posible sin los esfuerzos conjuntos de la gobernadora Hochul y el alcalde Mamdani".

El senador James Sanders Jr. dijo: "Aplaudo los esfuerzos de la gobernadora Kathy y del alcalde Mamdani por preparar a nuestros niños para que sean líderes educativos en los años venideros. Todos los estudios demuestran que la intervención temprana en la educación es un factor clave para garantizar que los niños reciban una educación de primer nivel, y el programa 2-Care es precisamente esa solución. El haber sido seleccionados como una de las áreas piloto demuestra la atención al detalle necesaria para esta iniciativa. Nuestra comunidad es una en la que los niños no han tenido muchas oportunidades de prosperar, y este programa se las ofrece".

El senador estatal Robert Jackson dijo: "Antes de que un niño pueda encontrar su propia voz en el mundo, debemos decidir qué tipo de mundo lo recibirá. Felicito a la gobernadora Hochul y al alcalde Mamdani por unirse en torno a una responsabilidad mayor que cualquier cargo o nivel de gobierno: brindar a nuestros niños el cuidado y las oportunidades que merecen. El cuidado infantil universal es más que un programa público; es una declaración de que el cuidado forma parte de la arquitectura de la justicia. Cuando el gobierno acompaña a las familias desde el principio, hace más que satisfacer una necesidad: amplía el horizonte de lo que cada niño puede llegar a ser algún día".

La senadora estatal Cordell Cleare dijo: "Los residentes del Distrito Senatorial 30 reciben con los brazos abiertos este programa transformador y empoderador; me uno a mis colegas para comprometerme a ampliar su alcance e impacto en los próximos años".

El asambleísta Jeffrey Dinowitz dijo: "Los neoyorquinos necesitan sistemas de apoyo más sólidos que hagan posible criar familias y construir su futuro aquí mismo, en nuestra ciudad. Estas nuevas ofertas del programa 2-K demuestran que apoyar a las familias es un compromiso respaldado por acciones significativas. Mediante esta expansión, Nueva York ofrece un alivio financiero muy necesario para las familias trabajadoras, al tiempo que brinda a más niños la oportunidad de iniciar su trayectoria educativa en la ciudad de Nueva York".

La asambleísta Stacey Pheffer Amato dijo: "Es una noticia maravillosa saber que se ampliará el programa 2-K para llegar a más de 2,000 niños adicionales en la ciudad de Nueva York, incluidas las familias del Distrito de la Asamblea número 23. Felicito a la gobernadora Hochul por sus esfuerzos y su liderazgo. Garantizar que todas las familias tengan acceso a oportunidades de aprendizaje temprano y a servicios de cuidado y apoyo es fundamental para ofrecer a nuestros niños la base más sólida posible para alcanzar el éxito a lo largo de toda su vida".

El asambleísta Al Taylor dijo: "El cuidado infantil temprano de alta calidad representa una inversión significativa en el futuro de las familias trabajadoras. Felicito a la gobernadora Hochul y al alcalde Mamdani por llevar estas plazas, tan necesarias, al Alto Manhattan y a otras comunidades. El costo del cuidado infantil temprano supone una carga abrumadora para las familias del Distrito 71 de la Asamblea. La ampliación del programa gratuito '2-K' constituye un gran avance para la educación temprana, la equidad y la tranquilidad de los padres trabajadores que luchan por llegar a fin de mes en la ciudad de Nueva York. Esta iniciativa marca un antes y un después, ya que brindará a nuestros alumnos más pequeños una base sólida y, al mismo tiempo, ofrecerá un alivio económico a los padres. Me enorgullece unirme a la gobernadora Hochul y al alcalde Mamdani para celebrar este logro fundamental, mientras avanzamos hacia un sistema de cuidado infantil universal en toda nuestra ciudad y estado".

El asambleísta George Alvarez dijo: "Para las familias del Bronx y de toda la ciudad de Nueva York, el cuidado infantil asequible no es un lujo, sino una necesidad. Ampliar el acceso al programa gratuito 2-K brinda a los padres mayores oportunidades para trabajar, continuar su educación y construir un futuro mejor, al tiempo que garantiza que sus hijos reciban una base educativa sólida. Agradezco a la gobernadora Hochul y al alcalde Mamdani por su continuo compromiso con los estudiantes más pequeños de Nueva York y sus familias".

El asambleísta Manny De Los Santos, MSW, dijo: "El acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad brinda a los niños una base sólida y proporciona a las familias la estabilidad que necesitan para prosperar. Las familias de Washington Heights, Inwood y Marble Hill merecen esa oportunidad. Estas primeras ofertas gratuitas del programa 2-K representan una inversión significativa en los neoyorquinos más jóvenes y en los padres trabajadores que los apoyan a diario. Como trabajador social y exdirector de una escuela comunitaria, sé que invertir en los niños desde una edad temprana fortalece a comunidades enteras. Aplaudo a la gobernadora Hochul y al alcalde Mamdani por este importante avance y mantengo mi compromiso de hacer realidad el cuidado infantil universal para todas las familias de Nueva York".

La asambleísta Nikki Lucas dijo: "Invertir en cuidado infantil universal para los más pequeños es uno de los compromisos más poderosos que podemos asumir por el futuro de nuestras comunidades. Para las familias de mi distrito, el acceso a programas de preescolar de alta calidad para niños de dos años significa brindarles una base educativa sólida y, al mismo tiempo, aliviar la carga de los padres trabajadores que se esfuerzan cada día por sacar adelante a sus familias. Esta inversión cobra especial importancia para las madres y padres solteros que trabajan incansablemente para equilibrar las responsabilidades de la crianza. Representa un paso fundamental hacia la construcción de un sistema más equitativo y solidario para todos los neoyorquinos".

La concejal de la ciudad de Nueva York, Julie Menin, dijo: "El cuidado infantil asequible y de alta calidad es una de las inversiones más importantes que podemos hacer en nuestros niños y en el futuro de la ciudad de Nueva York. Estas primeras ofertas del programa 2-K representan tranquilidad para los padres trabajadores, una base más sólida para nuestros alumnos más pequeños y otro gran paso hacia el cuidado infantil universal. Agradezco a la gobernadora Hochul y al alcalde Mamdani por su colaboración; el Concejo espera continuar trabajando para ampliar las oportunidades para las familias en los cinco distritos".

La concejal de la ciudad de Nueva York, Gale A. Brewer, dijo: "Agradezco al alcalde Mamdani y a la gobernadora Hochul por realizar esta importante inversión en los niños y las familias de la ciudad de Nueva York. Una de las mejores inversiones que la ciudad puede hacer es en sus neoyorquinos más jóvenes. La educación temprana de alta calidad ofrece a los niños un buen comienzo, ayuda a los padres a permanecer en la fuerza laboral y apoya a las familias trabajadoras. Aprovechar el éxito de los programas Pre-K y 3-K fortalecerá a la ciudad de Nueva York en los años venideros".

El concejal de la ciudad de Nueva York, Eric Dinowitz, dijo: "La expansión del programa 2-K permitirá a miles de neoyorquinos más regresar al trabajo o desarrollar sus carreras profesionales sin el obstáculo de un cuidado infantil inaccesible o de costos prohibitivos. Además de dar a nuestros niños de dos años una ventaja inicial en su educación, este programa aliviará la carga de nuestras familias trabajadoras, lo cual resulta transformador para nuestros niños y nuestra ciudad. Gracias a la gobernadora Hochul y al alcalde Mamdani por realizar esta importante inversión en el futuro de nuestras familias y nuestros niños".

La concejal de la ciudad de Nueva York, Jennifer Gutiérrez, dijo: "El entusiasmo que vemos por parte de las familias habla por sí solo. Los neoyorquinos piden un sistema de educación temprana más sólido que apoye a los niños desde el principio y brinde mayor estabilidad a los padres. El anuncio de hoy representa un comienzo alentador, y espero trabajar con nuestros socios de la ciudad y el estado para hacer crecer este programa en los próximos años".

El presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, dijo: "Gracias a los esfuerzos de la gobernadora Hochul y del alcalde Mamdani, estamos abordando el costo del cuidado infantil, uno de los mayores desafíos en la crisis de asequibilidad sin precedentes que vive Manhattan. Actualmente, el costo promedio del cuidado infantil para una familia de cuatro personas en Manhattan oscila entre los 4,000 y los 8,000 dólares mensuales; una cifra inalcanzable para la gran mayoría de los padres. El anuncio de hoy ayudará a subsidiar estos costos para más de 2,000 familias de Nueva York. Agradezco a la gobernadora Hochul y al alcalde Mamdani su compromiso de mejorar la asequibilidad para las familias de Manhattan, y espero con interés la muy necesaria expansión del programa 2-K de la ciudad de Nueva York en los próximos años".

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, dijo: "Para miles de familias de toda nuestra ciudad, el programa 2-K marcará un antes y un después, garantizando que nuestros residentes no tengan que elegir entre sus carreras profesionales y el cuidado de sus hijos. En un momento en que el costo de vida sigue disparándose y demasiados residentes de nuestra ciudad tienen dificultades para costear las necesidades básicas, esta iniciativa ayudará a aliviar una carga financiera que afecta a demasiados neoyorquinos de clase trabajadora. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul y al alcalde Zohran Mamdani por priorizar este tema tan importante, y espero dar la bienvenida a la primera promoción del programa 2-K de la ciudad de Nueva York a un sistema que ofrece a cada niño un comienzo sólido, tal como se merecen".

El presidente del condado de Queens, Donovan Richards Jr., dijo: "Cuando se trata del desarrollo de nuestros hijos, no hay nada más importante que la educación temprana. Sin embargo, durante generaciones, a los neoyorquinos de vecindarios históricamente marginados se les ha negado la oportunidad de garantizar dicha educación para sus hijos. Con el lanzamiento del programa 2-K en Rockaway y el sur de Queens, estamos cambiando el rumbo de esa histórica desigualdad y asegurando que las familias de esos mismos vecindarios tengan un acceso equitativo a la educación temprana y a servicios de cuidado infantil asequibles. Felicito a todos los padres cuyos hijos pequeños asistirán al programa 2-K este otoño, y espero trabajar con la gobernadora Hochul y el alcalde Mamdani para ampliar el 2-K, tanto en el Distrito 27 como en todo el condado, en los meses y años venideros".