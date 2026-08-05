La Gobernadora Hochul Anuncia un Aumento en las Subvenciones para que las Marinas Protejan las Vías Fluviales de Nueva York Contra la Contaminación

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un aumento en las subvenciones a través del Programa de Asistencia para Embarcaciones Limpias (*Clean Vessel Assistance Program*) de Nueva York. Estos fondos adicionales ayudarán a las marinas y a los municipios a instalar y modernizar, a un costo asequible, sistemas de bombeo de aguas residuales de embarcaciones; esto reduce la contaminación y protege la calidad del agua, recurso fundamental para la recreación, el turismo, la pesca y los ecosistemas costeros.

"Las vías fluviales de Nueva York se encuentran entre nuestros activos más valiosos, y protegerlas requiere inversión y colaboración", dijo la gobernadora Hochul. "Estos fondos ayudarán a las marinas a fortalecer la infraestructura costera que evita que las aguas residuales lleguen a nuestras bahías, protege los hábitats marinos y preserva el agua limpia de la que dependen las comunidades".

Los fondos disponibles han aumentado hasta alcanzar los 80,000 dólares para embarcaciones de bombeo y los 40,000 dólares para instalaciones fijas y mejoras, además de mantener el apoyo para la operación de las instalaciones, el mantenimiento y la educación pública. Este incremento en la financiación refleja el objetivo de la gobernadora Hochul de hacer más asequibles las mejoras en la infraestructura de agua limpia.

Aunque las estaciones de bombeo pueden parecer pequeñas infraestructuras, tienen un impacto enorme en la calidad del agua al ofrecer a los navegantes una forma sencilla y práctica de deshacerse de las aguas residuales acumuladas a bordo. La mayor parte de las aguas costeras y las vías fluviales conectadas del estado de Nueva York son "Zonas de Prohibición de Descarga", donde es ilegal verter aguas residuales —tratadas o no— desde las embarcaciones.

La Corporación de Instalaciones Ambientales del Estado de Nueva York (EFC, por sus siglas en inglés) ha otorgado 14 millones de dólares a proyectos en todo el estado desde la creación del programa, apoyando así una de las redes de bombeo de aguas residuales para embarcaciones recreativas más extensas del país. Los navegantes pueden localizar las instalaciones mediante el mapa en línea de la EFC, lo que facilita la búsqueda de servicios cercanos y la eliminación responsable de los residuos generados a bordo.

El anuncio se realizó el martes en la marina de Tanner Park, en el municipio de Babylon, donde la EFC ha aportado 136,000 dólares para las operaciones de bombeo en las marinas locales. El evento destacó el compromiso más amplio de la gobernadora Hochul con Long Island. Tan solo la EFC ha invertido más de 1,000 millones de dólares en los últimos dos años en proyectos de calidad del agua que ayudan a proteger el acuífero de fuente única de Long Island, salvaguardar la salud pública, proteger el medio ambiente y fomentar la vitalidad económica.

El aumento de los fondos asignados ayudará a las marinas a seguir instalando nuevas estaciones de bombeo de aguas residuales, modernizar equipos antiguos, adquirir embarcaciones de bombeo y mantener las instalaciones existentes.

Se anima a los propietarios de marinas, municipios y organizaciones sin fines de lucro elegibles a solicitar estas subvenciones. Las solicitudes se aceptan de forma continua. Visite el sitio web de la EFC para consultar los requisitos de elegibilidad, los materiales de solicitud y el mapa estatal de instalaciones.

El Programa de Asistencia para Embarcaciones Limpias está financiado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU. a través del Fondo Fiduciario para la Restauración de Pesca Deportiva y la Navegación, el cual se sustenta mediante la compra de equipos de pesca y combustible para embarcaciones a motor.

Maureen A. Coleman, presidenta y directora ejecutiva de la Corporación de Instalaciones Ambientales del Estado de Nueva York (EFC), dijo: "Mantener limpias las vías fluviales de Nueva York requiere inversiones inteligentes a todos los niveles. Ya sea financiando plantas de tratamiento multimillonarias o ayudando a una marina a instalar una nueva estación de bombeo, cada inversión en agua limpia protege las vías fluviales y la salud pública de Nueva York. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, este aumento de las subvenciones ayudará a las marinas a ampliar el acceso a servicios esenciales, fomentar la navegación responsable y preservar las aguas que millones de neoyorquinos y visitantes disfrutan cada año".

La senadora estatal Monica R. Martínez dijo: "Los navegantes sienten un amor innato por el agua y, cuando existen opciones adecuadas para el vertido de residuos, pocos elegirían dañar los mismos lugares donde se recrean. Ampliar las inversiones en este programa facilitará que los operadores de embarcaciones cumplan con las medidas de protección ambiental que resguardan nuestras aguas de una contaminación nociva. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo compromiso con Long Island y con las vías fluviales de nuestro estado".

El asambleísta Kwani O’Pharrow dijo: "Proteger la salud de nuestras vías fluviales es una inversión en el futuro de nuestras comunidades. Aplaudo a la Environmental Facilities Corporation por ampliar el apoyo a través del Programa de Asistencia para Embarcaciones Limpias (Clean Vessel Assistance Program) y felicito al municipio por mejorar nuestras instalaciones de vaciado de tanques de aguas residuales en la marina. Al mejorar el acceso a esta infraestructura fundamental, reducimos la contaminación, preservamos nuestro entorno costero y garantizamos que nuestras aguas se mantengan limpias y agradables tanto para los residentes como para los visitantes. Expreso mi sincero agradecimiento a la gobernadora Hochul por su continuo apoyo y compromiso con la ampliación de los fondos que fortalecen nuestra infraestructura y mejoran la calidad de vida de los residentes en todas nuestras comunidades".

El Ejecutivo del Condado de Suffolk, Ed Romaine, dijo: "El agua limpia es esencial para nuestra calidad de vida en Long Island. Las nuevas oportunidades de financiación, como el Programa de Asistencia para Embarcaciones Limpias (Clean Vessel Assistance Program), permitirán a nuestros residentes contribuir a seguir mejorando la calidad de nuestras aguas en los años venideros. Animo a mis colegas del gobierno a participar en este programa y a ayudar a proteger nuestro medio ambiente".

El Supervisor del municipio de Babylon, Rich Schaffer, dijo: "El agua limpia comienza con la infraestructura adecuada, y el municipio de Babylon se enorgullece de seguir construyéndola con el apoyo del Estado. Este aumento de fondos ayudará a garantizar que Tanner Park y nuestros otros puertos deportivos puedan satisfacer la demanda de una navegación responsable".

La Directora Ejecutiva de Citizens Campaign for the Environment, Adrienne Esposito, dijo: "¡Algo en lo que todos estamos de acuerdo es en la necesidad de agua limpia para nuestras playas, bahías y puertos! A los navegantes les encantan nuestras vías navegables y quieren hacer lo correcto. La financiación para instalar y modernizar estaciones de vaciado de tanques (pump-out stations) facilita y hace más cómodo su uso para los navegantes, y esa es la clave para aumentar la participación. Pescadores, amantes de la playa, practicantes de kayak, nadadores y muchos otros apoyan este programa fundamental. Agradecemos a la Gobernadora Hochul y a la Corporación de Instalaciones Ambientales del Estado de Nueva por comprender y financiar esta necesidad esencial para Long Island".

Inversiones líderes a nivel nacional en infraestructura hídrica

El Estado de Nueva York continúa aumentando sus inversiones históricas en infraestructura hídrica. El presupuesto anunciado por la Gobernadora Hochul establece un referente nacional con un plan transformador de inversión en infraestructura hídrica de 3,750 millones de dólares, lo que eleva la inversión total del Estado en agua limpia a 10,000 millones de dólares desde 2017. Estos fondos ayudarán a las comunidades a modernizar a costos asequibles los sistemas de alcantarillado, reemplazar sistemas sépticos defectuosos, actualizar la infraestructura obsoleta de agua potable y aguas residuales, abordar los contaminantes emergentes, sustituir las tuberías de servicio de plomo y mejorar la resiliencia ante inundaciones.