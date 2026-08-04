El Gobernador Newsom invita al presidente Trump a entregar los fondos pendientes para la recuperación por los incendios durante su visita a Los Ángeles
En junio, la Casa Blanca de Trump solicitó al Congreso más de $80 mil millones en fondos suplementarios para cubrir costos de la guerra, responder a un brote de ébola en África Central y brindar ayuda al sector agrícola, incluyendo asistencia por tormentas en Florida. Sin embargo, la solicitud no incluyó ni una sola mención de la ayuda que necesitan con urgencia los sobrevivientes de los incendios en Los Ángeles. El Presidente aún no ha enviado al Congreso una solicitud de fondos para la recuperación por desastres, por lo que la promesa que hizo a los sobrevivientes sigue sin cumplirse.
Mientras que Washington, D.C. no actúa, California sigue avanzando
Desde los incendios de Eaton y Palisades de enero de 2025, California ha procesado y presentado más de $1.5 mil millones en solicitudes de reembolso a FEMA para respuesta de emergencia, reparación de infraestructura y restauración de instalaciones públicas. FEMA solo ha autorizado $37 millones de ese total, aproximadamente 2.5%. Mientras tanto, el estado ha adelantado sus propios fondos de contrapartida para que los trabajos de recuperación continúen sin retrasos, incluyendo la remoción de escombros en más de 12,000 propiedades, asistencia de vivienda de emergencia para miles de familias y la reconstrucción de escuelas e instalaciones públicas dañadas.
California también ha agilizado los procesos de permisos, desplegado equipos especializados para ayudar a los sobrevivientes a gestionar reclamos de seguros y solicitudes ante FEMA, y abierto centros integrales de recuperación que han atendido a más de 50,000 sobrevivientes.
El Congreso aún no ha aprobado asignaciones suplementarias para desastres destinadas a la recuperación a largo plazo en las comunidades devastadas por los incendios de Eaton y Palisades, incluyendo fondos para la reconstrucción de viviendas asequibles y programas de recuperación económica. Esta primavera, en coordinación con los gobiernos locales, el Gobernador Newsom envió una solicitud actualizada a funcionarios de la administración Trump, enfocada en los programas de mayor prioridad y las necesidades locales más urgentes. Aun así, hasta ahora no ha llegado ni un solo dólar de los fondos suplementarios.
El Gobernador Newsom viajó a Washington en mayo para discutir directamente la recuperación con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) Lee Zeldin, y por separado con líderes del Congreso de ambos partidos. El mes pasado, el Gobernador advirtió a las instituciones crediticias sobre prácticas que retrasan o nieguen indebidamente a los propietarios de viviendas el acceso a los pagos de seguros que les corresponden, mientras que los sobrevivientes siguen enfrentando dificultades para acceder a la cobertura más de 18 meses después de los incendios.
Acelerando la recuperación y protegiendo a las comunidades
Muchos sobrevivientes perdieron espacios comunitarios, lugares históricos que eran pilares de sus vecindarios y escuelas que ayudaban a que sus comunidades se sintieran como un hogar. El Gobernador Newsom y su administración han trabajado con los sobrevivientes, en colaboración con la legislatura para promulgar políticas clave de recuperación, para ayudar a las comunidades a recuperarse y reconstruirse con mayor fortaleza. El Gobernador ha ayudado a acelerar la reconstrucción de las comunidades mediante:
- Agilizando los permisos y la reconstrucción. El Gobernador Newsom emitió una orden ejecutiva para agilizar la reconstrucción de viviendas y negocios, suspendiendo los requisitos de permisos y revisiones establecidos bajo la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA por sus siglas en inglés) y la Ley Costera de California. El Gobernador también emitió otra orden ejecutiva para reducir aún más los obstáculos burocráticos, reiterando que los requisitos de permisos establecidos bajo la Ley Costera de California quedan suspendidos para los esfuerzos de reconstrucción y ordenando a la Comisión Costera de California no emitir directrices ni tomar medidas que interfieran o entren en conflicto con las órdenes ejecutivas del Gobernador. Además, el Gobernador emitió una orden ejecutiva para eliminar barreras administrativas, extender plazos y brindar alivio regulatorio clave que permita a los sobrevivientes de los incendios reconstruir sus hogares, acceder a servicios esenciales y recuperarse con mayor rapidez.
- Ofreciendo alivio tributario e hipotecario a las personas afectadas por los incendios. California pospuso hasta el 15 de octubre la fecha límite para presentar declaraciones de impuestos individuales para los contribuyentes del condado de Los Ángeles afectados por los incendios. El Gobernador Newsom suspendió durante un año las multas y los intereses por pagos atrasados de impuestos sobre la propiedad, extendiendo efectivamente el plazo estatal para el pago de estos impuestos. El Gobernador también trabajó con bancos estatales y bancos con autorización federal que se comprometieron a brindar alivio hipotecario a los sobrevivientes en ciertos códigos postales, y posteriormente amplió y extendió esa ayuda mediante legislación. Además, anunció un alivio hipotecario de $125 millones para propietarios de viviendas afectadas por los incendios de Los Ángeles y otros desastres recientes, el cual fue ajustado recientemente para beneficiar a un número aún mayor de sobrevivientes de los incendios.
- Suspendiendo los códigos de construcción. Además de emitir múltiples órdenes ejecutivas, el Gobernador Newsom también ha ayudado a agilizar los procesos de permisos y reconstrucción al suspender la implementación de nuevos códigos de construcción para los residentes que están reconstruyendo sus viviendas tras los incendios. Esta medida busca brindar mayor certeza y evitar que los solicitantes tengan que modificar sus planes y enfrentar retrasos en el proceso de permisos. Esto incluye permitir que los propietarios que construyeron sus viviendas conforme a los estándares del Código de Construcción de 2019 puedan utilizar sus planos previamente aprobados, así como la suspensión de códigos de construcción que habrían entrado en vigor el 1 de enero de 2026.
- Protegiendo a los sobrevivientes de especuladores y aumentos abusivos de precios. El Gobernador Newsom amplió las protecciones para proteger a los sobrevivientes de incrementos ilegales en los precios de alquileres, hoteles y moteles, así como de materiales de construcción y servicios de reconstrucción. El Gobernador también emitió una orden ejecutiva para proteger a las víctimas de los incendios de personas dedicadas a la especulación inmobiliaria abusiva, quienes realizan ofertas agresivas y no solicitadas en efectivo para comprar sus propiedades.
- Creando un nuevo Fondo de Reconstrucción tras Desastres. Junto con la Legislatura, el gobernador promulgó una ley que crea un fondo de 100 millones de dólares destinado a reducir los costos de financiamiento para los propietarios que están reconstruyendo sus viviendas después de un desastre. Estos recursos ayudarán a que los hogares afectados puedan reparar o reconstruir sus viviendas de manera más rápida y accesible.le.
- Ayudando a que los estudiantes regresen a los salones de clase. El Gobernador Newsom firmó una orden ejecutiva para brindar asistencia rápida a los estudiantes desplazados en el área de Los Ángeles y fortalecer las escuelas afectadas por los incendios.
Trump abandona sobrevivientes de los incendios en Los Ángeles
Además de tomar medidas para acelerar la reconstrucción, el Gobernador también está defendiendo a las comunidades de Altadena, Pacific Palisades y Malibú al abogar por fondos federales de desastre a largo plazo para los sobrevivientes de los devastadores incendios del año pasado en Los Ángeles.
El Gobernador Newsom ha presentado múltiples solicitudes desde febrero de 2025, cuando el Presidente Trump prometió que se “haría cargo” de los sobrevivientes. Sin embargo, el gobierno federal aún no ha aprobado estas solicitudes de financiamiento y continúa retrasando la entrega de fondos de FEMA que ya habían sido aprobados.
El gobierno federal desempeña un papel fundamental como socio del estado en este esfuerzo de recuperación a largo plazo. Los fondos incluidos en esta asignación suplementaria permitirían:
- Financiar la reconstrucción de escuelas, centros de cuidado infantil, viviendas e instalaciones comunitarias esenciales.
- Mantener abiertas las pequeñas empresas, apoyar la economía y preservar empleos.
- Restaurar sistemas de agua dañados, soterrar y fortalecer infraestructura crítica, y mejorar banquetas, calles y la seguridad vial.
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