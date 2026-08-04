El Gobernador Newsom invita al presidente Trump a entregar los fondos pendientes para la recuperación por los incendios durante su visita a Los Ángeles

En junio, la Casa Blanca de Trump solicitó al Congreso más de $80 mil millones en fondos suplementarios para cubrir costos de la guerra, responder a un brote de ébola en África Central y brindar ayuda al sector agrícola, incluyendo asistencia por tormentas en Florida. Sin embargo, la solicitud no incluyó ni una sola mención de la ayuda que necesitan con urgencia los sobrevivientes de los incendios en Los Ángeles. El Presidente aún no ha enviado al Congreso una solicitud de fondos para la recuperación por desastres, por lo que la promesa que hizo a los sobrevivientes sigue sin cumplirse.

Mientras que Washington, D.C. no actúa, California sigue avanzando

Desde los incendios de Eaton y Palisades de enero de 2025, California ha procesado y presentado más de $1.5 mil millones en solicitudes de reembolso a FEMA para respuesta de emergencia, reparación de infraestructura y restauración de instalaciones públicas. FEMA solo ha autorizado $37 millones de ese total, aproximadamente 2.5%. Mientras tanto, el estado ha adelantado sus propios fondos de contrapartida para que los trabajos de recuperación continúen sin retrasos, incluyendo la remoción de escombros en más de 12,000 propiedades, asistencia de vivienda de emergencia para miles de familias y la reconstrucción de escuelas e instalaciones públicas dañadas.

California también ha agilizado los procesos de permisos, desplegado equipos especializados para ayudar a los sobrevivientes a gestionar reclamos de seguros y solicitudes ante FEMA, y abierto centros integrales de recuperación que han atendido a más de 50,000 sobrevivientes.

El Congreso aún no ha aprobado asignaciones suplementarias para desastres destinadas a la recuperación a largo plazo en las comunidades devastadas por los incendios de Eaton y Palisades, incluyendo fondos para la reconstrucción de viviendas asequibles y programas de recuperación económica. Esta primavera, en coordinación con los gobiernos locales, el Gobernador Newsom envió una solicitud actualizada a funcionarios de la administración Trump, enfocada en los programas de mayor prioridad y las necesidades locales más urgentes. Aun así, hasta ahora no ha llegado ni un solo dólar de los fondos suplementarios.

El Gobernador Newsom viajó a Washington en mayo para discutir directamente la recuperación con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) Lee Zeldin, y por separado con líderes del Congreso de ambos partidos. El mes pasado, el Gobernador advirtió a las instituciones crediticias sobre prácticas que retrasan o nieguen indebidamente a los propietarios de viviendas el acceso a los pagos de seguros que les corresponden, mientras que los sobrevivientes siguen enfrentando dificultades para acceder a la cobertura más de 18 meses después de los incendios.

Acelerando la recuperación y protegiendo a las comunidades

Muchos sobrevivientes perdieron espacios comunitarios, lugares históricos que eran pilares de sus vecindarios y escuelas que ayudaban a que sus comunidades se sintieran como un hogar. El Gobernador Newsom y su administración han trabajado con los sobrevivientes, en colaboración con la legislatura para promulgar políticas clave de recuperación, para ayudar a las comunidades a recuperarse y reconstruirse con mayor fortaleza. El Gobernador ha ayudado a acelerar la reconstrucción de las comunidades mediante:

Trump abandona sobrevivientes de los incendios en Los Ángeles

Además de tomar medidas para acelerar la reconstrucción, el Gobernador también está defendiendo a las comunidades de Altadena, Pacific Palisades y Malibú al abogar por fondos federales de desastre a largo plazo para los sobrevivientes de los devastadores incendios del año pasado en Los Ángeles.

El Gobernador Newsom ha presentado múltiples solicitudes desde febrero de 2025, cuando el Presidente Trump prometió que se “haría cargo” de los sobrevivientes. Sin embargo, el gobierno federal aún no ha aprobado estas solicitudes de financiamiento y continúa retrasando la entrega de fondos de FEMA que ya habían sido aprobados.

El gobierno federal desempeña un papel fundamental como socio del estado en este esfuerzo de recuperación a largo plazo. Los fondos incluidos en esta asignación suplementaria permitirían:

Financiar la reconstrucción de escuelas, centros de cuidado infantil, viviendas e instalaciones comunitarias esenciales.

Mantener abiertas las pequeñas empresas, apoyar la economía y preservar empleos.

Restaurar sistemas de agua dañados, soterrar y fortalecer infraestructura crítica, y mejorar banquetas, calles y la seguridad vial.

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