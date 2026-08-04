Creatio alcanza un crecimiento del 255 % en el Valor Total de Contratos Ejecutados gracias a la adopción de IA
BOSTON, MA, UNITED STATES, August 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Creatio, la plataforma nativa de IA para CRM y automatización de flujos de trabajo, donde las personas y los agentes de IA colaboran sin límites de usuarios, agentes, procesos o escalabilidad, anunció resultados excepcionales para el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027. La compañía alcanzó un Valor Total de Contratos Ejecutados (Total Contract Value - TCV) equivalente al 255 % del registrado en el mismo periodo del año anterior, superando ampliamente el ritmo de crecimiento del mercado. Actualmente, miles de organizaciones en más de 100 países utilizan Creatio para transformar y automatizar sus flujos de trabajo de atención al cliente mediante inteligencia artificial.
El impulso del mercado de la IA
Año tras año, Creatio mantiene un crecimiento excepcional que la consolida como referente en CRM y automatización de flujos de trabajo impulsados por inteligencia artificial. La compañía continúa expandiéndose en todos los segmentos del mercado, ayudando a organizaciones de cualquier tamaño a acelerar su transformación, con un impulso especialmente sólido en el segmento empresarial, donde el número de clientes con ingresos recurrentes anuales (ARR) superiores a USD 1 millón se ha duplicado durante el último año.
A medida que las empresas avanzan en su modernización para la era de la inteligencia artificial, la migración desde proveedores tradicionales hacia plataformas nativas de IA continúa acelerándose. En este contexto, Creatio sigue ampliando y fortaleciendo sus relaciones con organizaciones de reconocimiento mundial, como Nasdaq, MetLife, Colgate-Palmolive, AMD, Howdens y la Ciudad de Boston, entre muchas otras, que han elegido a Creatio como su socio estratégico para transformar sus flujos de trabajo de atención al cliente mediante inteligencia artificial. Este impulso se ve reforzado aún más por el ecosistema global de socios de canal de Creatio, que ayudan a las organizaciones a diseñar, implementar y escalar flujos de trabajo de atención al cliente y agentes de IA desarrollados sobre la plataforma de Creatio.
Tres factores que impulsan este crecimiento
Los resultados excepcionales de Creatio durante el primer trimestre fueron impulsados por la convergencia de tres factores clave:
1. Creciente adopción empresarial de la IA agéntica. Las organizaciones están implementando rápidamente casos de uso de IA e integrando agentes inteligentes a gran escala en sus procesos de ventas, marketing, atención al cliente y operaciones. El creciente interés por la automatización impulsada por IA, combinado con la plataforma nativa de IA de Creatio, líder en la industria, está impulsando tanto la expansión de clientes existentes como la incorporación de nuevos clientes.
2. Mayor disposición de las empresas para sustituir plataformas tradicionales. Las grandes organizaciones están replanteando sus arquitecturas de CRM y automatización de procesos. En este contexto, la plataforma de Creatio se consolida como la alternativa preferida frente a tecnologías heredadas, costosas y poco flexibles, gracias a su velocidad, flexibilidad y capacidades nativas de inteligencia artificial que las plataformas tradicionales no pueden igualar.
3. El modelo “Unlimited” de Creatio redefine el mercado. El plan Unlimited de Creatio, que incluye usuarios, agentes, flujos de trabajo, aplicaciones y llamadas a API ilimitados en una única plataforma, elimina las barreras estructurales y comerciales que históricamente han limitado la automatización empresarial. Este modelo disruptivo está teniendo una gran aceptación entre las organizaciones que buscan escalar sin restricciones.
"Estamos al inicio del mayor ciclo de sustitución de software empresarial de las últimas décadas. Las organizaciones ya no buscan incorporar inteligencia artificial a sistemas heredados; están sustituyendo esos sistemas por plataformas nativas de IA. En Creatio, mantenemos nuestro compromiso de ampliar los límites de la innovación en inteligencia artificial y ayudar a nuestros clientes a generar valor con mayor rapidez."
— Katherine Kostereva, CEO de Creatio
Inversión para impulsar el crecimiento
Creatio mantiene un firme compromiso con el éxito de sus clientes y socios en la era de la inteligencia artificial, impulsando una innovación más ágil, una adopción más sencilla de la IA y un mayor impacto para el negocio. Para lograrlo, la compañía está realizando importantes inversiones en las siguientes áreas:
Innovación continua de la plataforma. Como parte del histórico lanzamiento de Creatio 10x, la compañía presentó una amplia gama de innovaciones, entre las que destacan:
Enhanced AI Studio: una plataforma integral para gestionar el ciclo de vida completo de agentes de IA, desde su diseño hasta su operación, independientemente de su nivel de complejidad.
AI Twin: un diseñador de agentes basado en la experiencia de los modelos de lenguaje (LLM), que permite a cualquier usuario crear, configurar e implementar agentes sin límites.
Una nueva generación de capacidades de CRM, diseñada para consolidar la plataforma tecnológica empresarial, que incorpora funcionalidades como interacción inteligente con clientes potenciales, inteligencia avanzada de ingresos, agentes de CRM listos para usar, chat web y videollamadas nativos con IA, una experiencia de atención al cliente en tiempo real impulsada por IA, agentes autónomos especializados por industria y muchas otras capacidades.
Expansión de la práctica de Estrategia e Implementación de IA. En conjunto con su ecosistema global de socios, Creatio incrementará significativamente su inversión en su práctica de Estrategia e Implementación de IA, ampliando su equipo de estrategas especializados en inteligencia artificial en todas las regiones donde opera.
Fortalecimiento de los equipos de Ingeniería y Go-to-Market (GTM). A medida que la compañía acelera su crecimiento, Creatio continúa ampliando sus equipos de Ingeniería y Go-to-Market para cumplir su promesa de Genuine Care, asegurando que cada cliente obtenga resultados de negocio tangibles y el máximo valor de su inversión en la plataforma.
Para obtener más información sobre la plataforma nativa de IA para CRM y automatización de flujos de trabajo de Creatio, visite creatio.com.
Acerca de Creatio
Creatio es la plataforma nativa de IA para CRM y automatización de flujos de trabajo donde las personas y los agentes de IA trabajan juntos, sin límites de usuarios, agentes ni escalabilidad. Ayudamos a organizaciones medianas y grandes a transformar y ejecutar sus procesos de atención al cliente en la era de la inteligencia artificial. Con sede en Boston, Massachusetts, un equipo global y un sólido ecosistema de socios, Creatio presta servicio a miles de clientes en más de 100 países y automatiza decenas de millones de flujos de trabajo cada día. Genuine Care, nuestro compromiso genuino con el éxito de clientes y socios, es el principio que define nuestra cultura y forma parte esencial de nuestro ADN.
PR Creatio
El impulso del mercado de la IA
Año tras año, Creatio mantiene un crecimiento excepcional que la consolida como referente en CRM y automatización de flujos de trabajo impulsados por inteligencia artificial. La compañía continúa expandiéndose en todos los segmentos del mercado, ayudando a organizaciones de cualquier tamaño a acelerar su transformación, con un impulso especialmente sólido en el segmento empresarial, donde el número de clientes con ingresos recurrentes anuales (ARR) superiores a USD 1 millón se ha duplicado durante el último año.
A medida que las empresas avanzan en su modernización para la era de la inteligencia artificial, la migración desde proveedores tradicionales hacia plataformas nativas de IA continúa acelerándose. En este contexto, Creatio sigue ampliando y fortaleciendo sus relaciones con organizaciones de reconocimiento mundial, como Nasdaq, MetLife, Colgate-Palmolive, AMD, Howdens y la Ciudad de Boston, entre muchas otras, que han elegido a Creatio como su socio estratégico para transformar sus flujos de trabajo de atención al cliente mediante inteligencia artificial. Este impulso se ve reforzado aún más por el ecosistema global de socios de canal de Creatio, que ayudan a las organizaciones a diseñar, implementar y escalar flujos de trabajo de atención al cliente y agentes de IA desarrollados sobre la plataforma de Creatio.
Tres factores que impulsan este crecimiento
Los resultados excepcionales de Creatio durante el primer trimestre fueron impulsados por la convergencia de tres factores clave:
1. Creciente adopción empresarial de la IA agéntica. Las organizaciones están implementando rápidamente casos de uso de IA e integrando agentes inteligentes a gran escala en sus procesos de ventas, marketing, atención al cliente y operaciones. El creciente interés por la automatización impulsada por IA, combinado con la plataforma nativa de IA de Creatio, líder en la industria, está impulsando tanto la expansión de clientes existentes como la incorporación de nuevos clientes.
2. Mayor disposición de las empresas para sustituir plataformas tradicionales. Las grandes organizaciones están replanteando sus arquitecturas de CRM y automatización de procesos. En este contexto, la plataforma de Creatio se consolida como la alternativa preferida frente a tecnologías heredadas, costosas y poco flexibles, gracias a su velocidad, flexibilidad y capacidades nativas de inteligencia artificial que las plataformas tradicionales no pueden igualar.
3. El modelo “Unlimited” de Creatio redefine el mercado. El plan Unlimited de Creatio, que incluye usuarios, agentes, flujos de trabajo, aplicaciones y llamadas a API ilimitados en una única plataforma, elimina las barreras estructurales y comerciales que históricamente han limitado la automatización empresarial. Este modelo disruptivo está teniendo una gran aceptación entre las organizaciones que buscan escalar sin restricciones.
"Estamos al inicio del mayor ciclo de sustitución de software empresarial de las últimas décadas. Las organizaciones ya no buscan incorporar inteligencia artificial a sistemas heredados; están sustituyendo esos sistemas por plataformas nativas de IA. En Creatio, mantenemos nuestro compromiso de ampliar los límites de la innovación en inteligencia artificial y ayudar a nuestros clientes a generar valor con mayor rapidez."
— Katherine Kostereva, CEO de Creatio
Inversión para impulsar el crecimiento
Creatio mantiene un firme compromiso con el éxito de sus clientes y socios en la era de la inteligencia artificial, impulsando una innovación más ágil, una adopción más sencilla de la IA y un mayor impacto para el negocio. Para lograrlo, la compañía está realizando importantes inversiones en las siguientes áreas:
Innovación continua de la plataforma. Como parte del histórico lanzamiento de Creatio 10x, la compañía presentó una amplia gama de innovaciones, entre las que destacan:
Enhanced AI Studio: una plataforma integral para gestionar el ciclo de vida completo de agentes de IA, desde su diseño hasta su operación, independientemente de su nivel de complejidad.
AI Twin: un diseñador de agentes basado en la experiencia de los modelos de lenguaje (LLM), que permite a cualquier usuario crear, configurar e implementar agentes sin límites.
Una nueva generación de capacidades de CRM, diseñada para consolidar la plataforma tecnológica empresarial, que incorpora funcionalidades como interacción inteligente con clientes potenciales, inteligencia avanzada de ingresos, agentes de CRM listos para usar, chat web y videollamadas nativos con IA, una experiencia de atención al cliente en tiempo real impulsada por IA, agentes autónomos especializados por industria y muchas otras capacidades.
Expansión de la práctica de Estrategia e Implementación de IA. En conjunto con su ecosistema global de socios, Creatio incrementará significativamente su inversión en su práctica de Estrategia e Implementación de IA, ampliando su equipo de estrategas especializados en inteligencia artificial en todas las regiones donde opera.
Fortalecimiento de los equipos de Ingeniería y Go-to-Market (GTM). A medida que la compañía acelera su crecimiento, Creatio continúa ampliando sus equipos de Ingeniería y Go-to-Market para cumplir su promesa de Genuine Care, asegurando que cada cliente obtenga resultados de negocio tangibles y el máximo valor de su inversión en la plataforma.
Para obtener más información sobre la plataforma nativa de IA para CRM y automatización de flujos de trabajo de Creatio, visite creatio.com.
Acerca de Creatio
Creatio es la plataforma nativa de IA para CRM y automatización de flujos de trabajo donde las personas y los agentes de IA trabajan juntos, sin límites de usuarios, agentes ni escalabilidad. Ayudamos a organizaciones medianas y grandes a transformar y ejecutar sus procesos de atención al cliente en la era de la inteligencia artificial. Con sede en Boston, Massachusetts, un equipo global y un sólido ecosistema de socios, Creatio presta servicio a miles de clientes en más de 100 países y automatiza decenas de millones de flujos de trabajo cada día. Genuine Care, nuestro compromiso genuino con el éxito de clientes y socios, es el principio que define nuestra cultura y forma parte esencial de nuestro ADN.
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