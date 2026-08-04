SNUUG, le concept suisse de SupernatureHotel, dévoile sa plateforme digitale, en collaboration avec Influence Society

Fondé par Philippe Ossona de Mendez, SNUUG est un nouveau modèle suisse d'hospitality durable, soutenu par une plateforme digitale conçue par Influence Society

SNUUG va bien au-delà du simple hébergement. L’hospitality haut de gamme et la responsabilité environnementale peuvent aller de pair. Influence Society nous a aidés à communiquer cette vision.” — Philippe Ossona de Mendez, fondateur de SNUUG

PARIS, FRANCE, August 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Influence Society , l’agence de marketing digital dédiée à l’hospitality haut de gamme, a annoncé le lancement du nouveau site web de SNUUG , un concept hôtelier suisse pionnier fondé par Philippe Ossona de Mendez, dont le parcours allie architecture d’intérieur, design et communication visuelle. Conçu comme un « SupernatureHotel », SNUUG propose un nouveau modèle d’hôtellerie temporaire à faible impact environnemental, alliant hébergement haut de gamme et design contemporain à des séjours immersifs dans des environnements naturels exceptionnels. Le nouveau site web constitue le socle digital de la marque alors qu’elle s’apprête à accueillir ses premiers clients en 2026.Conçu pour offrir un confort haut de gamme dans des lieux soigneusement sélectionnés, SNUUG réinvente l’expérience hôtelière en permettant aux clients de renouer avec la nature sans faire de compromis sur la qualité, le service ou le confort. Bien plus qu’une simple plateforme de réservation, le nouveau site web communique la vision de la marque, présente son concept d’hébergement et sert de passerelle pour les futurs clients, les propriétaires fonciers et les partenaires du secteur de l’hospitality.« Le lancement d’une nouvelle marque hôtelière commence par la création d’une expérience digitale captivante », a déclaré Sébastien Felix, fondateur et CEO d’Influence Society. « Notre objectif était de traduire la vision de Philippe en une plateforme qui reflète la qualité de l’expérience client tout en communiquant ce qui rend SNUUG véritablement différent dans le paysage hôtelier actuel. Nous sommes fiers de soutenir le lancement d’un concept aussi innovant. »Au cœur de SNUUG se trouve un modèle d’accueil temporaire conçu pour préserver l’intégrité de sites naturels exceptionnels tout en créant de la valeur durable pour les communautés locales. Chaque site est géré par des « anges gardiens » soigneusement sélectionnés (agriculteurs, vignerons et propriétaires fonciers locaux) qui accueillent les clients, partagent leur connaissance de l’environnement et mettent en valeur les produits et expériences régionaux. En travaillant directement avec les communautés locales, SNUUG crée de la valeur économique pour ses partenaires tout en offrant à ses clients un lien authentique avec la destination.La responsabilité environnementale est intégrée à chaque étape du concept. Chaque suite SNUUG est entièrement conçue et fabriquée en Suisse, en collaboration avec des partenaires locaux et à partir de matériaux issus de sources responsables, notamment du bois massif suisse. Les hébergements intègrent des solutions d’énergie renouvelable, une gestion intelligente des ressources, des systèmes d’approvisionnement en eau à faible impact, des produits d’accueil écologiques et des technologies de traitement des déchets sur place afin de minimiser leur empreinte environnementale. Un soin particulier est apporté au choix de chaque site afin de préserver le paysage environnant, de protéger la biodiversité et de veiller à ce que chaque séjour ne laisse pratiquement aucune trace. Le concept encourage également les déplacements à faibles émissions de carbone grâce à des partenariats avec les opérateurs de transports publics suisses et promeut la mobilité douce, notamment les vélos électriques.« SNUUG va bien au-delà du simple hébergement », a déclaré Philippe Ossona de Mendez, fondateur de SNUUG. « Notre ambition est de créer des expériences mémorables qui respectent la nature, soutiennent les communautés locales et démontrent que l’hospitality haut de gamme et la responsabilité environnementale peuvent aller de pair. Influence Society nous a aidés à communiquer cette vision grâce à une plateforme digitale qui reflète véritablement qui nous sommes. »Le nouveau site web marque la première étape publique du parcours commercial de SNUUG, en amont de son ouverture prévue en 2026. Pour Influence Society, ce projet renforce son expertise dans l’accompagnement des marques hôtelières à travers la stratégie digitale, le développement de sites web et le positionnement de marque. Ensemble, les deux entreprises lancent un nouveau concept hôtelier unique qui allie savoir-faire suisse, tourisme durable et expériences contemporaines pour les clients.À propos d’Influence SocietyInfluence Society est une agence créative à l’intersection du design, de la technologie et de l’hôtellerie. Elle aide les hôtels d’exception à élaborer des récits de marque convaincants, en associant l’esthétique à des stratégies digitales de pointe pour façonner l’avenir de l’hôtellerie. Grâce à un storytelling visionnaire, un marketing innovant et une expertise approfondie de l’industrie, l’agence permet aux hôteliers de rester en tête dans un paysage en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.influence-society.com À propos de SNUUGSNUUG est une entreprise hôtelière suisse qui promeut le concept « SupernatureHotel », alliant un hébergement haut de gamme à des expériences immersives dans des environnements naturels exceptionnels. Fondée par Philippe Ossona de Mendez, SNUUG s’associe à des propriétaires fonciers et des producteurs locaux pour offrir un accueil authentique et respectueux de l’environnement, tout en préservant les paysages qui font le caractère unique de chaque destination. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.snuug.ch

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