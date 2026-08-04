Spółka Creatio odnotowała wzrost zamówień o 255% rok do roku w związku z masowym wdrażaniem AI w przedsiębiorstwach

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BOSTON, MA, UNITED STATES, August 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Creatio , platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i przepływem pracy oparta na sztucznej inteligencji, na której ludzie i agenty AI współpracują ze sobą – bez żadnych ograniczeń w kwestii liczby użytkowników, agentów, procesów czy skali działania – pochwaliła się świetnymi wynikami za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027. Firma odnotowała wzrost zamówień o 255% w stosunku do poziomu z poprzedniego roku, wyraźnie wybijając się w branży. Obecnie Creatio pomaga tysiącom organizacji w ponad 100 krajach w zarządzaniu przepływami pracy w obsłudze klienta z wykorzystaniem AI.Dynamika rynku AIRok po roku firma Creatio odnotowuje bezkonkurencyjny wzrost w branży CRM i automatyzacji przepływów pracy we wszystkich segmentach rynku, wspomagając firmy o różnej wielkości w przyspieszeniu procesu transformacji. Szczególnie dynamiczny rozwój zaobserwowano w segmencie przedsiębiorstw, w których w ciągu ostatniego roku podwoiła się liczba klientów generujących roczny przychód powtarzalny (ARR) na poziomie co najmniej 1 mln dolarów. W miarę jak przedsiębiorstwa dostosowują się do ery sztucznej inteligencji, coraz szybciej odchodzą od dotychczasowych dostawców na rzecz rozwiązań natywnie wykorzystujących AI. W segmencie dużych przedsiębiorstw Creatio rozwija współpracę z uznanymi na całym świecie markami, takimi jak Nasdaq, MetLife, Colgate-Palmolive, AMD, Howdens czy City of Boston. Firmy te wybrały Creatio jako strategicznego partnera, który pomaga im wykorzystać AI do usprawniania procesów związanych z obsługą klienta. Do dynamicznego rozwoju Creatio przyczynia się również globalny ekosystem partnerów, którzy pomagają organizacjom projektować, wdrażać i rozwijać procesy obsługi klienta oraz agentów AI tworzonych na platformie Creatio.Trzy motory wzrostuŚwietne wyniki Creatio za pierwszy kwartał wynikają z trzech kluczowych czynników:1. Rosnące zainteresowanie agentową sztuczną inteligencją. Klienci na szeroką skalę wdrażają rozwiązania AI, integrując agentów AI z procesami sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i działaniami operacyjnymi. Rosnący popyt na automatyzację opartą na sztucznej inteligencji w połączeniu z najlepszą w swojej klasie platformą Creatio natywnie wykorzystującą AI, przekłada się na dynamiczny rozwój firmy oraz pozyskiwanie nowych klientów.2. Gotowość do zastąpienia przestarzałych rozwiązań technologicznych. Duże organizacje są coraz częściej otwarte na modernizację systemów CRM i przepływów pracy. Platforma Creatio wyrasta na preferowaną alternatywę dla drogich i przestarzałych technologii, oferując większą elastyczność, szybsze wdrożenia oraz natywnie wbudowane możliwości AI, którym tradycyjni dostawcy nie są w stanie dorównać.3. Model Creatio Unlimited zmienia zasady gry na rynku. Oferując nieograniczoną liczbę użytkowników, agentów AI, procesów, aplikacji i wywołań API w ramach jednej platformy, plan Creatio Unlimited eliminuje strukturalne i komercyjne bariery, które od lat hamowały rozwój automatyzacji w przedsiębiorstwach. Ten innowacyjny model cieszy się dużym zainteresowaniem klientów korporacyjnych pragnących skalować swoje działania bez ograniczeń.“Stoimy u progu największego cyklu wymiany oprogramowania korporacyjnego od dziesięcioleci. Organizacje nie chcą wprowadzać sztucznej inteligencji do istniejących systemów – zastępują je platformami natywnie wykorzystującymi AI. W Creatio nieustannie dążymy do przesuwania granic innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji, aby klienci szybciej osiągali korzyści”.— Katherine Kostereva, CEO, CreatioInwestycje w celu utrzymania tempa rozwojuPriorytetem Creatio jest wspieranie klientów i partnerów w osiąganiu sukcesów w erze AI poprzez przyspieszanie innowacji, ułatwianie wdrażania sztucznej inteligencji oraz wywieranie większego wpływu na rozwój biznesu. W tym celu firma realizuje znaczące inwestycje w następujących obszarach:1. Modernizacja platformy. W ramach przełomowej wersji 10x firma Creatio ogłosiła szereg innowacyjnych rozwiązań, w tym:Ulepszone AI Studio — kompleksowa platforma do zarządzania całym cyklem życia agentów AI o dowolnym stopniu złożoności.AI Twin — oparte na LLM narzędzie do projektowania, które umożliwia każdemu użytkownikowi tworzenie i wdrażanie agentów AI bez ograniczeń.Nowa generacja systemów CRM zaprojektowanych z myślą o konsolidacji stosu technologicznego przedsiębiorstwa. Obejmuje rozwiązania w zakresie obsługi sprzedaży, kompleksową analizę przychodów, zaawansowane modele CRM, których można użyć od ręki, czat tekstowy i wideo oparty na AI, obsługę klienta w czasie rzeczywistym, autonomicznych agentów branżowych i nie tylko.2. Rozwój obszaru strategii i wdrażania AI na dużą skalę. Wraz ze swoją siecią partnerów firma Creatio istotnie zwiększy inwestycje w obszarze strategii i wdrażania sztucznej inteligencji, poszerzając zespół specjalistów ds. strategii AI we wszystkich regionach.3. Wzmocnienie zespołów inżynierów i specjalistów ds. wprowadzania produktu na rynek. Wraz z dynamicznym rozwojem firmy, Creatio konsekwentnie rozbudowuje działy techniczne oraz Go-to-Market (GTM), aby jeszcze skuteczniej realizować swoją obietnicę autentycznej troski i zapewnić każdemu klientowi wymierne korzyści z inwestycji w platformę.Aby dowiedzieć się więcej o opartej na AI platformie Creatio do CRM i przepływów pracy, odwiedź creatio.com.O CreatioCreatio to oparta na sztucznej inteligencji platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i przepływem pracy, na której ludzie i agenty AI współpracują ze sobą — bez żadnych ograniczeń dotyczących liczby użytkowników, agentów czy skali działania. Pomagamy średnim i dużym przedsiębiorstwom w zarządzaniu procesami obsługi klienta w dobie sztucznej inteligencji. Firma Creatio, z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts, dysponuje międzynarodowym zespołem i rozległą siecią partnerów. Obsługuje tysiące klientów w ponad 100 krajach oraz automatyzuje dziesiątki milionów przepływów pracy każdego dnia. Autentyczna troska o naszych klientów i partnerów jest integralną częścią naszego DNA.

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