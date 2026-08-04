Creatios Auftragseingang im Quartal erreicht 255 % des Vorjahresniveaus, während Unternehmen KI

BOSTON, MA, UNITED STATES, August 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Creatio , eine KI-CRM- und Workflow-Plattform, auf der Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten – ohne Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Nutzer:innen, Agenten, Workflows oder des Skalierungsumfangs –, gab außergewöhnliche Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2027 bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Auftragseingang von 255 % des Vorjahresniveaus und übertraf damit den Markt deutlich. Heute unterstützt Creatio Tausende von Unternehmen in mehr als 100 Ländern bei der Abwicklung KI-gestützter Kund:innen-Workflows.Dynamik am KI-MarktJahr für Jahr wächst Creatio im Bereich CRM und Workflow-Automatisierung schneller als der Wettbewerb. Creatio wächst in allen Marktsegmenten und hilft Unternehmen beliebiger Größe, ihre Transformation voranzutreiben. Besonders stark ist die Plattform bei großen Unternehmen, in denen die Anzahl der Kund:innen mit einem ARR von über 1 Mio. USD im letzten Jahr um mindestens das Doppelte angestiegen ist. Während sich Unternehmen mit Modernisierungen auf das KI-Zeitalter vorbereiten, beschleunigt sich außerdem die Veränderung weg von Altsystemen und hin zu KI-Nativen Alternativen. Über den gesamten Enterprise-Markt hinweg baut Creatio stetig neue Geschäftsbeziehungen zu weltweit bekannten Marken aus und vertieft bereits bestehende, wie z.B. mit Nasdaq, MetLife, Colgate Palmolive, AMD, Howdens, die Stadt Boston und vielen weiteren, die sich für Creatio als ihren strategischen Partner zur Stärkung von Kund:innen-Workflows mit KI entschieden haben. Diese Dynamik wird durch Creatios globales Ökosystem aus Channel-Partner:innen weiter verstärkt, die Unternehmen dabei unterstützen, auf der Creatio-Plattform basierende Kund:innen-Workflows und KI-Agenten zu konzipieren, bereitzustellen und zu skalieren.Drei treibende Kräfte dieses WachstumsDie außergewöhnlichen Ergebnisse von Creatio im ersten Quartal sind auf drei zusammenwirkende Faktoren zurückzuführen:1. Die Einführung von agentenbasierter KI in Unternehmen nimmt rasant zu. Kund:innen setzen KI-Anwendungsfälle zügig um und integrieren Agenten in großem Umfang in ihre Arbeitsabläufe in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kund:innenservice und Betrieb. Die Begeisterung für KI-gesteuerte Automatisierung in Verbindung mit der branchenführenden, KI-nativen Plattform von Creatio schlägt sich direkt in Wachstum und Neugeschäft nieder.2. Die Bereitschaft von Unternehmen, veraltete Systemlandschaften zu ersetzen. Große Unternehmen sind zunehmend offen dafür, ihre CRM- und Workflow-Architekturen zu überdenken. Die Plattform von Creatio entwickelt sich zur bevorzugten Alternative zu veralteten, teuren Altsystemen und bietet Geschwindigkeit, Flexibilität und native KI-Funktionen, mit denen etablierte Anbieter:innen nicht mithalten können.3. Das „Unlimited“-Angebot von Creatio sorgt für eine disruptive Veränderung auf dem Markt. Der „Unlimited“-Tarif von Creatio, der eine unbegrenzte Anzahl von Benutzer:innen, Agenten, Workflows, Anwendungen und API-Aufrufen auf einer einzigen Plattform umfasst, beseitigt die strukturellen und wirtschaftlichen Hindernisse, die die Automatisierung in Unternehmen bislang eingeschränkt haben. Dieses disruptive Modell findet großen Anklang bei Unternehmenskund:innen, die nach unbegrenzten Skalierungsmöglichkeiten suchen.“Wir stehen am Anfang des größten Erneuerungszyklus für Unternehmenssoftware seit Jahrzehnten. Unternehmen wollen KI nicht einfach in ihre Altsysteme integrieren – sie ersetzen diese Altsysteme durch KI-native Plattformen. Wir bei Creatio sind weiterhin bestrebt, die Grenzen der KI-Innovation zu erweitern und unseren Kund:innen dabei zu helfen, schneller Mehrwert zu schaffen.”— Katherine Kostereva, CEO, CreatioInvestieren, um das Momentum aufrechtzuhaltenCreatio hat es sich zum Ziel gesetzt, Kund:innen und Partner:innen zum Erfolg im Zeitalter der KI zu verhelfen, indem es schnellere Innovationen, eine einfachere Einführung von KI und eine höhere geschäftliche Wirksamkeit ermöglicht. Um dies zu erreichen, tätigt das Unternehmen erhebliche Investitionen in den folgenden Bereichen:1. Plattform-Innovationen. Im Rahmen der bahnbrechenden „10x“-Version hat Creatio soeben eine Vielzahl von Neuerungen angekündigt, darunter:Verbessertes AI Studio — eine End-to-End-Plattform zur Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten beliebiger Komplexität.AI Twin — ein LLM-ähnlicher Designer für Endnutzer:innen, mit dem sich ohne Einschränkungen Agenten erstellen und bereitstellen lassen.Eine neue Generation von CRM-Funktionen, die darauf ausgelegt ist, den Technologie-Stack von Unternehmen zu konsolidieren – darunter Vertriebs-Engagement, fortschrittliche Umsatzintelligenz, fortschrittliche und einsatzbereite CRM-Agenten, native KI-gestützte Web- und Video-Chats, Kund:innenservice-Erlebnisse mit Agenten in Echtzeit, autonome Branchen-Agenten und vieles mehr.2. Ausgebaute Praxis für KI-Strategie und -Umsetzung. Gemeinsam mit ihrem Partner-Ökosystem wird Creatio die Investitionen in ihre Praxis für KI-Strategie und -Umsetzung deutlich erhöhen und dabei ihr Team von KI-Strategen in allen Regionen ausbauen.3. Ausbau der Entwicklungs- und Go-to-Market-Teams. Angesichts des rasanten Wachstums des Unternehmens baut Creatio seine Entwicklungs- und Go-to-Market-Teams aus, um sein Kernversprechen – echte Fürsorge – einzulösen und sicherzustellen, dass jede:r Kund:in aus seiner/ihrer Investition in die Plattform einen sinnvollen Nutzen zieht.Um mehr über Creatios KI-native CRM- und Workflow-Plattform zu erfahren, besuchen Sie creatio.com.Über CreatioCreatio ist eine KI-native CRM- und Workflow-Plattform, auf der Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten – ohne Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Nutzer:innen, Agenten oder des Umfangs. Wir unterstützen mittelständische und große Unternehmen dabei, ihre Kund:innen-Workflows im Zeitalter der KI zu steuern. Mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, einem globalen Team und einem umfangreichen Partner:innen-Ökosystem betreut Creatio Tausende von Kund:innen in über 100 Ländern und automatisiert täglich mehrere zehn Millionen Workflows. Die ehrliche Fürsorge für unsere Kund:innen und Partner:innen ist fest in unserer DNA verankert.

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