11 años de fortaleza: Zilis celebra su aniversario con nuevas iniciativas estratégicas
EINPresswire.com/ -- Zilis™ LLC, líder en innovación de bienestar, está celebrando su cumpleaños de oro, cerrando así más de una década de crecimiento con nuevas iniciativas pensadas para impulsar su siguiente era de innovación. Bajo el liderazgo dinámico de Angie Thompson, única dueña y CEO, Zilis ha combinado perfectamente su legado de 11 años con una visión audaz y de futuro.
Desde noviembre de 2024, Zilis ha estado implementando un plan estratégico multifacético, sentando las bases para que la empresa haga crecer sus ingresos y su base de clientes. Zilis ha seguido presentando nuevas iniciativas estratégicas de crecimiento, como un programa NIL (Nombre, Imagen y Semejanza) innovador y pionero en la industria, diseñado para atraer talento de primer nivel con una transparencia y equidad sin precedentes.
La empresa también lanzó un Programa de Clientes global para ampliar la adquisición de clientes y fortalecer la retención a largo plazo. Diseñado para recompensar a los Embajadores mediante incentivos por niveles, mientras se asegura que los clientes tengan acceso a la línea de productos de Zilis respaldada científicamente, el programa refleja el compromiso de la empresa con el apoyo a sus Embajadores y con mantener un compromiso duradero de los clientes en los mercados globales.
Más allá de estos programas estratégicos, Zilis ha pasado por una transformación completa de marca, con una identidad visual moderna y elegante como eje, destacada por el empaque de producto recién presentado, contemporáneo y chic. La marca renovada traerá una nueva experiencia digital tanto para clientes como para Embajadores, además de una plataforma de mensajes modernizada que refleja la visión de futuro de la empresa.
"Este hito marca un verdadero punto de quiebre para nuestra empresa", dijo Angie Thompson. "Ver cómo se hace realidad nuestra nueva visión estratégica —desde nuestros programas NIL y de clientes hasta la evolución de nuestra marca— demuestra hasta dónde hemos llegado. Este aniversario no es solo una celebración de nuestra historia, es el trampolín para nuestro próximo capítulo".
Combinando un legado de 11 años con nuevas iniciativas audaces de crecimiento, Zilis arranca su próximo capítulo firme en su misión principal: una visión para transformar vidas a través del bienestar, el propósito y la conexión.
Acerca de Zilis™ LLC:
Como una empresa híbrida de marketing social enfocada en la salud del sistema endocannabinoide, Zilis es la creadora de productos derivados del cáñamo, incluyendo la tecnología UltraCell™, un producto premium de aceite de CBD derivado del cáñamo. Con embajadores independientes de ventas directas por todo el país, Zilis está a la vanguardia del movimiento para aprovechar el poder del cáñamo, brindando a decenas de miles de personas en todo el mundo suplementos alimenticios de alta calidad.
Kristie Smith
Desde noviembre de 2024, Zilis ha estado implementando un plan estratégico multifacético, sentando las bases para que la empresa haga crecer sus ingresos y su base de clientes. Zilis ha seguido presentando nuevas iniciativas estratégicas de crecimiento, como un programa NIL (Nombre, Imagen y Semejanza) innovador y pionero en la industria, diseñado para atraer talento de primer nivel con una transparencia y equidad sin precedentes.
La empresa también lanzó un Programa de Clientes global para ampliar la adquisición de clientes y fortalecer la retención a largo plazo. Diseñado para recompensar a los Embajadores mediante incentivos por niveles, mientras se asegura que los clientes tengan acceso a la línea de productos de Zilis respaldada científicamente, el programa refleja el compromiso de la empresa con el apoyo a sus Embajadores y con mantener un compromiso duradero de los clientes en los mercados globales.
Más allá de estos programas estratégicos, Zilis ha pasado por una transformación completa de marca, con una identidad visual moderna y elegante como eje, destacada por el empaque de producto recién presentado, contemporáneo y chic. La marca renovada traerá una nueva experiencia digital tanto para clientes como para Embajadores, además de una plataforma de mensajes modernizada que refleja la visión de futuro de la empresa.
"Este hito marca un verdadero punto de quiebre para nuestra empresa", dijo Angie Thompson. "Ver cómo se hace realidad nuestra nueva visión estratégica —desde nuestros programas NIL y de clientes hasta la evolución de nuestra marca— demuestra hasta dónde hemos llegado. Este aniversario no es solo una celebración de nuestra historia, es el trampolín para nuestro próximo capítulo".
Combinando un legado de 11 años con nuevas iniciativas audaces de crecimiento, Zilis arranca su próximo capítulo firme en su misión principal: una visión para transformar vidas a través del bienestar, el propósito y la conexión.
Acerca de Zilis™ LLC:
Como una empresa híbrida de marketing social enfocada en la salud del sistema endocannabinoide, Zilis es la creadora de productos derivados del cáñamo, incluyendo la tecnología UltraCell™, un producto premium de aceite de CBD derivado del cáñamo. Con embajadores independientes de ventas directas por todo el país, Zilis está a la vanguardia del movimiento para aprovechar el poder del cáñamo, brindando a decenas de miles de personas en todo el mundo suplementos alimenticios de alta calidad.
Kristie Smith
Zilis LLC
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