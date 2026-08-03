Adsterra Kỷ Niệm 13 Năm Thành Lập Bằng Chiến Dịch Affiliate Marketing Toàn Cầu

13 Năm Adsterra

Adsterra mừng 13 năm phát triển adtech bằng chiến dịch toàn cầu, ra mắt trắc nghiệm tương tác và quà tặng tri ân đối tác.

Thành công lâu dài đến từ việc hiểu rõ lợi thế, kiên định định hướng và không ngừng đổi mới. Chiến dịch tôn vinh những người làm nên sự phát triển ngành.” — Bà Gala Grigoreva, Giám đốc Marketing (CMO) của Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, August 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Mới đây, Adsterra — nền tảng quảng cáo toàn cầu — đã chính thức công bố chiến dịch kỷ niệm 13 năm thành lập với chủ đề “Stay Close To Your Essence – Grow Far Beyond Wealth”. Diễn ra từ ngày 03/08 đến 31/08/2026, chiến dịch kết hợp giữa bài trắc nghiệm tương tác, nội dung giáo dục chuyên ngành và chương trình quà tặng tri ân nhằm tôn vinh cộng đồng tiếp thị liên kết (affiliate marketing).

Tham gia bài trắc nghiệm tại: adsterra.com/essencequiz

Được thành lập vào năm 2013, Adsterra cung cấp các giải pháp quảng cáo và tối ưu hóa lượng truy cập cho các nhà xuất bản (publisher), nhà quảng cáo (advertiser) và nhà tiếp thị liên kết trên toàn thế giới. Nền tảng hỗ trợ tối đa hóa doanh thu website, thu hút người dùng, tối ưu hóa chiến dịch và mở rộng quy mô quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững cùng các công nghệ quảng cáo chú trọng hiệu suất.

Chiến dịch kỷ niệm lần này thể hiện định hướng của Adsterra: sự tăng trưởng bền vững không chỉ dựa trên các chỉ số đo lường, mà còn đến từ nguyên tắc nhất quán, tư duy chiến lược và mối quan hệ hợp tác dài lâu.

Tâm điểm của chiến dịch là bài trắc nghiệm tương tác mang tên "What's Your Essence?" (Bản Sắc Của Bạn Là Gì?). Thay vì kiểm tra kiến thức kỹ thuật khô khan, bài trắc nghiệm tập trung khai thác phong cách ra quyết định và thói quen làm việc để xếp người tham gia vào 1 trong 9 hình mẫu (archetypes) đặc trưng của ngành affiliate marketing. Sau khi hoàn thành, mỗi người sẽ nhận được một "Thẻ Bản Sắc" (Essence Card) thiết kế riêng thể hiện chi tiết hình mẫu của mình.

Bên cạnh đó, bài trắc nghiệm còn tích hợp các nội dung kiến thức chuyên sâu, bao gồm các mẹo tối ưu hóa chiến dịch, gợi ý sản phẩm và tài nguyên thực tiễn dành riêng cho publisher, advertiser và nhà tiếp thị.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, các đối tác hiện hữu của Adsterra khi điền email đã đăng ký tài khoản trước khi thực hiện bài trắc nghiệm sẽ tự động được tham gia quay số trúng thưởng. 05 người may mắn nhất sẽ nhận được 350 "Merch Points" dùng để đổi quà tại Adsterra Swag Lounge. Ngoài ra, những người tham gia chia sẻ Thẻ Bản Sắc lên các nền tảng Instagram, Facebook, LinkedIn hoặc X kèm hashtag #AdsterraEssence và tag Adsterra trước ngày 31/08/2026 sẽ có cơ hội nhận thêm phần thưởng trị giá 100 USD.

Thời gian diễn ra chiến dịch kéo dài từ ngày 03/08 đến hết ngày 31/08/2026. Danh sách trúng thưởng cho cả hai hoạt động sẽ được công bố vào ngày 02/09/2026 trên các kênh truyền thông chính thức của Adsterra.

Thông báo chính thức trên trang tin của Adsterra: adsterra.com/blog/13bday

Bằng việc kết hợp giữa tính giáo dục, sự tương tác và tinh thần gắn kết cộng đồng, chiến dịch khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Adsterra với ngành tiếp thị liên kết toàn cầu, đồng thời đánh dấu chặng đường 13 năm đổi mới và phát triển.



Về Adsterra

Adsterra là mạng lưới quảng cáo toàn cầu cung cấp các giải pháp thu hút người dùng dựa trên hiệu suất cho nhà quảng cáo và giải pháp tối ưu hóa doanh thu cho nhà xuất bản trên nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý. Từ năm 2013, Adsterra đã hỗ trợ các nhà quảng cáo nâng cao hiệu quả chiến dịch, đồng thời giúp các nhà xuất bản tối đa hóa lợi nhuận thông qua các giải pháp linh hoạt, công nghệ tiên tiến và dịch vụ hỗ trợ đối tác chuyên sâu. Công ty hiện hợp tác với nhiều quy mô doanh nghiệp, bao gồm các nhà quảng cáo, nhà xuất bản, nhà tiếp thị liên kết và các chuyên gia truyền thông kỹ thuật số trên toàn thế giới.

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