Adsterra Rayakan 13 Tahun dengan Kampanye Global Affiliate Marketing dan Kuis Interaktif

13 Tahun Adsterra

Adsterra merayakan 13 tahun di industri ad tech melalui kampanye global dengan kuis affiliate marketing interaktif dan giveaway untuk mitra.

Kesuksesan jangka panjang lahir dari memahami kekuatan diri dan terus berkembang. Kampanye ini merayakan mereka yang menggerakkan industri affiliate marketing.” — Gala Grigoreva, Chief Marketing Officer di Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, August 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Adsterra, platform periklanan global, hari ini mengumumkan peluncuran kampanye peringatan hari jadinya yang ke-13 bertajuk "Stay Close To Your Essence – Grow Far Beyond Wealth." Berlangsung pada 3–31 Agustus 2026, kampanye ini memadukan kuis interaktif, konten edukatif, serta giveaway untuk para mitra sebagai bentuk apresiasi terhadap individu-individu yang menjadi penggerak ekosistem affiliate marketing.

Ikuti Kuisnya: adsterra.com/essencequiz

Didirikan pada tahun 2013, Adsterra menyediakan solusi periklanan dan monetisasi lalu lintas (traffic monetization) bagi publisher, advertiser, dan affiliate marketer di seluruh dunia. Platform ini mendukung monetisasi website, akuisisi pengguna, optimasi kampanye, hingga ekspansi bisnis secara global, dengan fokus pada kemitraan jangka panjang dan teknologi periklanan berbasis performa.

Kampanye ulang tahun ini mencerminkan keyakinan Adsterra bahwa pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan tidak hanya dibangun melalui hasil yang terukur, tetapi juga melalui prinsip yang konsisten, pemikiran strategis, serta hubungan profesional yang kuat dan berkelanjutan.

Inti dari kampanye ini adalah kuis interaktif "What's Your Essence?" Alih-alih menguji pengetahuan teknis, kuis ini mengeksplorasi gaya pengambilan keputusan serta kebiasaan profesional peserta untuk menentukan salah satu dari Mighty 9, sembilan arketipe dalam dunia affiliate marketing. Setelah menyelesaikan kuis, setiap peserta akan menerima Essence Card digital yang dipersonalisasi sesuai dengan profil arketipe mereka.

Kuis ini juga menghadirkan berbagai materi edukatif, termasuk wawasan mengenai optimasi affiliate marketing, rekomendasi produk, serta berbagai sumber pembelajaran praktis yang dirancang khusus untuk publisher, advertiser, dan affiliate marketer.

Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ini, mitra Adsterra yang memenuhi syarat dan memasukkan alamat email yang terhubung dengan akun Adsterra aktif sebelum memulai kuis akan secara otomatis mengikuti giveaway utama. Lima pemenang masing-masing akan memperoleh 350 Merch Points yang dapat ditukarkan di Adsterra Swag Lounge. Selain itu, peserta yang membagikan Essence Card mereka di Instagram, Facebook, LinkedIn, atau X menggunakan tagar #AdsterraEssence serta menandai akun Adsterra sebelum 31 Agustus 2026 juga berkesempatan mengikuti undian tambahan dengan hadiah sebesar US$100.

Kampanye ini berlangsung mulai 3 hingga 31 Agustus 2026. Para pemenang dari kedua program giveaway akan diumumkan pada 2 September 2026 melalui kanal media sosial resmi Adsterra.

Pengumuman resmi dapat dibaca di blog Adsterra: adsterra.com/blog/13bday

Melalui perpaduan edukasi, interaksi, dan partisipasi komunitas, kampanye ulang tahun ini menegaskan komitmen Adsterra untuk terus mendukung perkembangan industri affiliate marketing global sekaligus merayakan tiga belas tahun inovasi, kolaborasi, dan kemitraan yang telah dibangun bersama para partner di seluruh dunia.



Tentang Adsterra

Adsterra adalah jaringan periklanan global yang menyediakan solusi akuisisi pengguna berbasis performa untuk pengiklan dan monetisasi bagi publisher di berbagai vertikal dan wilayah. Platform ini membantu pengiklan meningkatkan performa kampanye serta memungkinkan publisher memaksimalkan efisiensi monetisasi dan keterlibatan pengguna melalui solusi traffic yang fleksibel. Adsterra bermitra dengan pengguna pemula maupun profesional.

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