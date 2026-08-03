Momcozy Luncurkan Wellness 1 Warm-Massage Bersama Kampanye Breathe & Breastfeed di Asia Tenggara

Bulan Menyusui Sedunia – Momcozy Asia Tenggara kembali menghadirkan dukungan bagi para ibu melalui inovasi, panduan dari para ahli, dan komunitas.

Melalui Breathe & Breastfeed, kami ingin menjadikan momen-momen tersebut sebagai bagian dari percakapan. Mendukung proses menyusui pada akhirnya berarti mendukung ibu yang menjalaninya.” — Ellen Zhou

JAKARTA, INDONESIA, August 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Dalam rangka Bulan Menyusui Sedunia tahun ini, Momcozy meluncurkan Wellness 1 Warm-Massage Wearable Breast Pump serta kampanye Breathe & Breastfeed di seluruh Asia Tenggara, menggabungkan teknologi menyusui yang inovatif dengan panduan dari para ahli dan dukungan komunitas untuk mendampingi para ibu dalam setiap proses pelekatan (latch), refleks pengeluaran ASI (letdown), dan setiap pencapaian kecil dalam perjalanan menyusui mereka.

Keberhasilan pelekatan bayi saat menyusu. Menemukan rutinitas memompa ASI yang sesuai. Melewati minggu pertama kembali bekerja. Bertahan melalui malam yang melelahkan dan mencoba kembali keesokan paginya.

Tidak ada satu definisi yang sama mengenai perjalanan menyusui yang sukses. Ada ibu yang menyusui secara langsung, ada yang memompa ASI, dan banyak pula yang melakukan keduanya. Meskipun menyusui sering dibahas melalui rekomendasi, manfaat, dan pencapaian tertentu, bagi para ibu, kemajuan sering kali hadir dalam momen-momen kecil sehari-hari.

Pada Bulan Menyusui Sedunia ini, Momcozy, Merek Pompa ASI Wearable No.1 di Dunia yang dipercaya oleh lebih dari lima juta ibu di seluruh dunia, menjadikan momen-momen tersebut sebagai inti dari Breathe & Breastfeed, sebuah inisiatif regional yang dijalankan di seluruh Asia Tenggara.

Mengusung tema "Support for Every Latch, Letdown and Little Win", Breathe & Breastfeed menghadirkan panduan profesional, inovasi yang praktis, serta dukungan komunitas untuk membantu para ibu menghadapi realitas sehari-hari dalam menyusui dan memompa ASI—mulai dari menemukan jawaban yang tepercaya atas pertanyaan seputar menyusui hingga membuat aktivitas memompa menjadi lebih nyaman dan mudah dijalani di tengah kesibukan sehari-hari.

Sepanjang bulan Agustus, Momcozy akan menghadirkan kampanye ini di seluruh Asia Tenggara melalui konten edukasi yang dipandu para ahli, diskusi mengenai menyusui, serta berbagai inisiatif komunitas. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Momcozy untuk terus mendukung para ibu, tidak hanya dalam pencapaian besar, tetapi juga melalui setiap keberhasilan kecil yang membentuk perjalanan menyusui mereka.

Bagaimana Kami Mendukung Pertanyaan yang Benar-Benar Dihadapi Para Ibu?

Bagi sebagian ibu, dukungan berarti memahami mengapa bayinya mengalami kesulitan saat melakukan pelekatan. Bagi ibu lainnya, dukungan berarti mempelajari cara memompa ASI dengan lebih nyaman sebelum kembali bekerja. Terkadang, dukungan sesederhana mengetahui ke mana harus mencari informasi yang tepercaya.

Sepanjang bulan Agustus, Momcozy akan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, konsultan laktasi, serta komunitas di seluruh Asia Tenggara untuk membahas berbagai pertanyaan umum seputar tantangan pelekatan bayi, kesalahan yang sering terjadi saat memompa ASI, serta berbagai kesalahpahaman mengenai menyusui.

"Dukungan menyusui paling berarti ketika seorang ibu merasa lelah, tidak nyaman, ragu, atau sedang berusaha menyesuaikan proses menyusui dengan berbagai tanggung jawab dalam kehidupannya," ujar Ellen Zhou, APAC Marketing Director di Momcozy. "Melalui Breathe & Breastfeed, kami ingin menjadikan momen-momen tersebut sebagai bagian dari percakapan. Mendukung proses menyusui pada akhirnya berarti mendukung ibu yang menjalaninya."

Bagaimana Momcozy Menghadirkan Kenyamanan dalam Pengalaman Memompa ASI?

Kenyamanan fisik juga menjadi bagian penting dari pembahasan.

Bagi banyak ibu, memompa ASI menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama ketika mereka kembali bekerja atau harus berpisah sementara dengan bayinya. Namun, aktivitas memompa sering kali hanya dinilai dari jumlah ASI yang dihasilkan, efisiensi, dan kepraktisannya. Momcozy percaya bahwa bagaimana perasaan seorang ibu selama proses tersebut sama pentingnya.

Sebagai wujud dari pendekatan tersebut, Momcozy meluncurkan Wellness 1 Warm-Massage Wearable Breast Pump di Malaysia, Singapura, dan Filipina sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Menyusui Sedunia.

Setelah pertama kali diperkenalkan di Amerika Utara, Wellness 1 menggabungkan teknologi pompa ASI wearable dengan fungsi kehangatan dan pijatan. Produk ini dilengkapi dengan 5-Zone Circular Smart-Sync Massage System, satu-satunya di industri, serta HugWave™ 360° Full-Coverage Warm Massage, yang dirancang untuk memberikan kenyamanan lebih dalam rutinitas memompa ASI sehari-hari.

Wellness 1 kini tersedia melalui situs web resmi Momcozy di seluruh Asia Tenggara. Pompa ASI wearable terbaru ini juga telah tersedia di toko resmi Momcozy di berbagai platform e-commerce, dimulai dari Malaysia, Singapura, dan Filipina melalui Shopee, Lazada, dan TikTok Shop (https://lnk.ink/phmk6).

Tentang Momcozy

Didirikan pada tahun 2018, Momcozy, Merek Pompa ASI Wearable No.1 di Dunia*, merupakan merek FemTech terkemuka yang berkomitmen mendukung para ibu sejak masa kehamilan, persalinan, hingga masa pascamelahirkan dan seterusnya. Melalui inovasi berkelanjutan, Momcozy menghadirkan ekosistem produk yang lengkap untuk membuat perjalanan menjadi ibu lebih nyaman, praktis, dan penuh percaya diri, termasuk pompa ASI wearable, bra menyusui, perlengkapan menyusui, serta solusi perawatan pascapersalinan.

Saat ini, Momcozy telah dipilih oleh lebih dari 6 juta ibu dan keluarga di seluruh dunia serta hadir di lebih dari 80 negara dan wilayah. Produknya tersedia melalui situs web resmi Momcozy dan berbagai peritel terkemuka di dunia, termasuk Babylist, Walmart, Target, dan Amazon.

Misi Momcozy adalah memberdayakan setiap ibu melalui dukungan yang tepercaya, solusi inovatif, dan rasa percaya diri yang lebih besar di setiap tahap perjalanan menjadi seorang ibu.

Berdasarkan pangsa pasar global pompa ASI wearable menurut Grand View Research 2024.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.