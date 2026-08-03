Nobufil präsentiert gesamtes Engineering-3D-Filament-Portfolio aus recycelten Polymeren auf der MakerFaire Hannover 2026

KREMS AN DER DONAU, NIEDERöSTERREICH, AUSTRIA, August 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Nachhaltige technische Materialien – darunter PC, PETG, PCTG und ABS – vom 15.–16. August im Hannover Congress Centrum

Die Nobufil GmbH, Österreichs erster nachhaltiger 3D-Druck-Filament-Hersteller mit integriertem Recycling und eigener Filamentproduktion, präsentiert sein gesamtes Portfolio an technische Filamente auf der Maker Faire Hannover, die vom 15. bis 16. August 2026 im Hannover Congress Centrum stattfindet.

Das Unternehmen entwickelt und fertigt technische Filamente ausschließlich aus recycelten Industriekunststoffen, die aus Österreich und benachbarten EU-Ländern stammen. Sämtliche Materialien – einschließlich aller Engineering-Grades – werden zu 100 % aus recycelten Polymeren hergestellt – eine in der Branche einzigartige Leistung, da die meisten Hersteller von technischen Filamenten nach wie vor auf Neukunststoffe setzen. Alle Produkte werden lokal produziert und vereinen hohe mechanische Leistungsfähigkeit, zuverlässige Verarbeitung und ein klares Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft.

Komplettes Engineering-Portfolio – alles aus nachhaltigen, recycelten Quellen

Das Sortiment von Nobufil umfasst kohlenstoff- und glasfaserverstärkte Varianten sowie spezielle Engineering-Grade für industrielle Anwendungen:

- ASAx CF – Extrem witterungsbeständig, UV-stabilisiert und steif – ideal für Außenanwendungen und Funktionsteile, die Sonnenlicht ausgesetzt sind

- PETG GF – Glasfaserverstärkt für exzellente Dimensionsstabilität und reduziertes Verziehen

- PETG CF – Kohlenstoffverstärkt für hohe Steifigkeit bei guter Chemikalienbeständigkeit

- PCTG CF – Zäher Carbon-Blend mit glatter Oberfläche und exzellenter Schichthaftung

- PLAx GF – 10 % glasfaserverstärktes modifiziertes PLA aus recyceltem Industrieabfall. Durch Schlagzähmodifikation bietet PLAx GF erhöhte Reiß- und - - Bruchfestigkeit ähnlich wie ABS, während es die typischen Druckeigenschaften von PLA beibehält.

- ABSx ESD – Dissipatives Filament (Oberflächenwiderstand 10⁷–10⁹ Ω) – perfekt für die Elektronikfertigung, Werkstätten und Reinraumumgebungen

- PLAx CF – Leichtes Carbon-Filament mit optimierter Oberflächenqualität für sichtbare Teile

- PLAx – Modifiziertes PLA mit deutlich erhöhter Schlagzähigkeit für zähe Funktionsteile

- ASA – Witterungsbeständiger Grade ohne Verstärkung für den allgemeinen Außeneinsatz

- PCx – Modifizierte Polycarbonat-Blend mit außergewöhnlicher Schlagzähigkeit und Wärmebeständigkeit (112 °C HDT)

- PCx CF – Kohlenstofffaserverstärktes Polycarbonat für extreme Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit

Jedes Engineering-Filament wird aus recycelten Polymeren hergestellt – nicht nur die Standard-Grades, sondern das gesamte technische Portfolio. Besucher sehen live gedruckte Beispiele wie langlebige Drohnenrahmen, witterungsbeständige Sensorgehäuse und ESD-sichere Bauteilträger – und zeigen damit, dass nachhaltige, recycelte Materialien reale technische Herausforderungen in verschiedenen Branchen bewältigen können.

Auch Standard-Filamente PETG, PCTG und ABS werden gezeigt

Neben den technischen High-End-Materialien präsentiert Nobufil seine nachhaltig produzierten Standard-Filamente – PETG, PCTG und ABS Filamente. Alle werden aus recyceltem Industrieabfall hergestellt und bieten exzellente Druckeigenschaften, Zuverlässigkeit und gleichbleibende Qualität.

Die PETG-Linie verdient besondere Aufmerksamkeit: Nobufil bietet sowohl glänzende/transluzente Varianten mit exzellenter Schichthaftung und Robustheit als auch eine neue matte Serie, die ein hochwertiges, samtiges Finish liefert – bei gleicher Schlagzähigkeit und Schichthaftung wie das Standard-PETG. Erhältlich in sechs neuen Farben, verbergen die matten PETG-Filamente Schichtlinien hervorragend und eignen sich perfekt für Cosplay-Props, Architekturmodelle, Objekte für die Innenraumgestaltung und Konsumgüter. Sowohl glänzende als auch matte PETG-Filamente drucken praktisch verzugsfrei, sind geruchlos und können auf fast allen gängigen 3D-Druckern verarbeitet werden.

PCTG 3D Material bietet eine zähe, langlebige Alternative mit glatter Oberfläche, während ABS – hergestellt aus recycelten Industriekunststoffen – deutlich weniger Verzug und reduzierten Geruch im Vergleich zu herkömmlichem ABS aufweist und somit sogar auf offenen Druckern verarbeitet werden kann.

Im Vergleich zu herkömmlichen Konkurrenzprodukten aus Neukunststoffen reduzieren die Standard-Filamente von Nobufil die CO₂-Emissionen um bis zu 80 % und bieten dabei eine Leistung, die mit oder über der traditioneller Alternativen liegt – und das bei vollständiger Nachhaltigkeit.

Besondere Messerabatte für Besucher

Besucher der Maker Faire Hannover profitieren von exklusiven Messerabatten auf alle Filamente – erhältlich sowohl direkt am Stand als auch online während der Veranstaltung. Ob Sie Ihren Lieblings-PETG bevorraten oder zum ersten Mal ein Engineering-Filament ausprobieren möchten – das Nobufil-Team hilft Ihnen vor Ort bei der Auswahl des richtigen Materials für Ihr Projekt.

Nobufil auf der Maker Faire Hannover 2026 erleben

Im Hannover Congress Centrum am 15.–16. August können Besucher Live-Demonstrationen erleben und gedruckte Anwendungsbeispiele begutachten, die die mechanischen Eigenschaften, die Oberflächenqualität und das Verarbeitungsverhalten der Materialien zeigen. Das Nobufil-Team steht vor Ort für Fragen zur Materialauswahl, zu Druckparametern und zu kundenspezifischen Lösungen für Geschäftskunden zur Verfügung.

Statement des CEOs

"Wir freuen uns, unser gesamtes Portfolio auf der Maker Faire Hannover zu präsentieren", sagt Alexander Datzinger, CEO von Nobufil. "Von unseren Alltags-PETG-, PCTG- und ABS-Filamenten für zuverlässige, schöne Drucke über unser kohlenstoffverstärktes ASAx CF für Außenanwendungen, glasfaserverstärktes PLAx GF für technische Teile bis hin zu ABSx ESD für die Elektronikfertigung – wir möchten der Maker-Community zeigen, dass Nachhaltigkeit und Hochleistung kein Gegensatz mehr sind. Alle unsere Materialien, einschließlich aller Engineering-Grade, werden zu 100 % aus recycelten Polymeren hergestellt – und das ist in dieser Branche nach wie vor selten. "Das sind echte Engineering-Materialien, hergestellt aus europäischen Abfällen, produziert direkt hier in Österreich."

Alle Nobufil-Materialien sind als technische Engineering-Werkstoffe zertifiziert und im firmeneigenen 3D-Filament-Shop als 1,75-mm-Filament auf 1-kg-Spulen erhältlich (850 g für ASAx CF, PCTG CF und PLAx CF; 500 g für ABSx ESD).

Über die Nobufil GmbH

Die Nobufil GmbH ist Österreichs erster nachhaltiger 3D-Druck-Filament-Hersteller mit integriertem Recycling und Filamentproduktion. Das Unternehmen verwertet industrielle Kunststoffabfälle – ausschließlich aus Österreich und benachbarten EU-Ländern – zu hochwertigen technischen Filamenten. Kurze Transportwege minimieren die CO₂-Emissionen, und das Unternehmen verwendet regional verfügbare Rohstoffe, um vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Für Geschäftskunden, die an größeren Mengen oder maßgeschneiderten Materiallösungen interessiert sind, steht Nobufil unter office@nobufil.com gerne für Anfragen zur Verfügung.

Besuchen Sie Nobufil auf der Maker Faire Hannover – 15.–16. August 2026 – Hannover Congress Centrum

Pressekontakt:

Nobufil GmbH

Website: www.nobufil.com

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