CARACAS, VENEZUELA, August 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Venezuela Energy Week 2026 organizará una recepción de networking del sector en Caracas el 3 de agosto, que reunirá a empresas energéticas nacionales e internacionales, inversores, empresas de ingeniería, proveedores de tecnología y empresas de servicios para una velada de intercambio sectorial previa al principal evento energético del país.

La recepción, que tendrá lugar en el Vértigo Rooftop Bar del Hotel Londres, de 17:00 a 20:00 horas, ofrecerá a las partes interesadas de toda la cadena de valor energética de Venezuela la oportunidad de reencontrarse, intercambiar puntos de vista sobre el cambiante panorama energético del país y fortalecer las relaciones antes de la conferencia.

La recepción se celebra en un momento en que el sector energético venezolano sigue atrayendo una renovada atención internacional tras las reformas en materia de hidrocarburos, los nuevos acuerdos comerciales y la creciente colaboración entre los operadores internacionales y la industria local. Programada del 26 al 29 de octubre de 2026, la Venezuela Energy Week reunirá a responsables políticos, operadores, inversores y proveedores de servicios para examinar las oportunidades en los sectores de exploración y producción, transporte y distribución del país, con debates que abarcarán los hidrocarburos, el gas natural, las infraestructuras, la financiación y la tecnología energética.

La recepción del 3 de agosto refleja el creciente énfasis en fomentar una colaboración más estrecha entre los inversores internacionales y el ecosistema energético nacional de Venezuela. Junto al renovado interés de los operadores globales, se espera que las empresas de ingeniería locales, los contratistas, los fabricantes, los proveedores de tecnología y las firmas de servicios profesionales desempeñen un papel fundamental a la hora de respaldar el desarrollo de futuros proyectos y ampliar la capacidad energética del país.

Los asistentes tendrán la oportunidad de establecer contactos con otros líderes del sector, conocer al equipo organizador de la Venezuela Energy Week y obtener más información sobre el programa de la conferencia, las oportunidades de colaboración y las iniciativas diseñadas para promover la inversión en todo el sector energético venezolano.

A medida que Venezuela avanza en sus esfuerzos por revitalizar su industria del petróleo y el gas, la recepción de networking ofrece una oportunidad temprana para fortalecer las relaciones e intercambiar ideas antes del principal encuentro energético del país, lo que contribuirá a sentar las bases para los debates y las colaboraciones que tendrán lugar durante la Venezuela Energy Week 2026.

Para confirmar su asistencia a la recepción de networking del 3 de agosto, visite https://www.venezuelaenergyweek.com/cocktail-reception. Para obtener más información sobre la Venezuela Energy Week 2026, incluidas las oportunidades de patrocinio, colaboración y participación como delegado, visite www.venezuelaenergyweek.com o póngase en contacto con info@venezuelaenergyweek.com,



Apoyo a la recuperación tras el terremoto en Venezuela

Nuestros pensamientos están con las personas y las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. Ahora que el país inicia el largo proceso de recuperación, animamos a los miembros de la comunidad energética mundial a apoyar los esfuerzos de socorro y reconstrucción a través del Fondo de Recuperación y Reconstrucción de la CAF para Venezuela, que canaliza las contribuciones de particulares, empresas y organizaciones hacia la ayuda de emergencia, los servicios esenciales y los esfuerzos de reconstrucción a largo plazo.

Para obtener más información o realizar una contribución, visite el Fondo de Recuperación y Reconstrucción de la CAF para Venezuela.

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