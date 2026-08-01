BFG Law ridefinisce il settore immobiliare: una sola commissione. Tutto incluso.
BFG Law, studio legale di Miami Beach, integra nella commissione immobiliare servizi legali, intermediazione, rogito, successione e società.
In base a questo modello, i servizi legali di BFG Law sono inclusi senza costi aggiuntivi come parte della commissione di intermediazione, offrendo ai clienti un servizio completo che comprende rogito, supporto legale, intermediazione immobiliare, pianificazione successoria e costituzione societaria.
I servizi di intermediazione immobiliare vengono erogati dalla Florida Luxury Brokers, la brokerage affiliata al gruppo BFG Law, mentre i servizi di title agency - che curano l’analisi della proprietà, l'emissione della polizza assicurativa sul titolo immobiliare e la gestione della chiusura (closing) della transazione - sono forniti dalla Florida Luxury Title Agency, altra società integrata del gruppo. La stretta collaborazione tra queste realtà e gli avvocati dello studio consente ai clienti di beneficiare di assistenza legale, intermediazione immobiliare e servizi notarili-assicurativi nell'ambito di un'unica operazione coordinata.
Poiché gli stessi avvocati di BFG Law possiedono e gestiscono le entità affiliate, questi servizi legali sono inclusi senza costi aggiuntivi nella commissione di intermediazione, anziché essere addebitati separatamente.
Da decenni, acquirenti e venditori si affidano a molteplici professionisti per gestire i diversi aspetti di una transazione immobiliare.
Un agente immobiliare trova la proprietà o l'acquirente, una title agency si occupa della transazione e del rogito, un avvocato revisiona contratti e documenti, e ulteriori professionisti legali vengono incaricati separatamente per la pianificazione successoria o la protezione patrimoniale. BFG Law ritiene che esista un approccio più snello.
"Il nostro obiettivo è semplice," ha dichiarato Beatrice Bianchi Fasani, founding partner di Bianchi Fasani Green Law. "Perché i clienti dovrebbero usufruire di più professionisti quando possono ricevere tutti questi servizi da un unico team esperto?
Nell'ambito del modello proposto da BFG Law, i clienti ricevono i servizi tradizionalmente offerti da un professionista immobiliare — tra cui la promozione degli immobili, la ricerca di acquirenti, la negoziazione dei contratti e la gestione della transazione fino al rogito. Il team multidisciplinare dello studio fornisce inoltre servizi aggiuntivi, che di norma vengono affidati a professionisti esterni distinti.
Per gli acquirenti, BFG Law include i servizi di analisi del titolo immobiliare e chiusura della transazione tramite la propria title agency affiliata, la Florida Luxury Title Agency. A seconda del valore e della complessità dell'operazione, i clienti possono inoltre ricevere servizi di pianificazione successoria — tra cui la redazione di un testamento, di un trust revocabile o di una lady bird deed — oltre a servizi di costituzione societaria per gli immobili destinati a investimento.
Per i venditori, BFG Law include servizi legali inerenti alla transazione, tra cui la revisione contrattuale, la preparazione dei documenti relativi alla vendita per il trasferimento della proprietà, la risoluzione di eventuali problematiche legate al titolo immobiliare e l'assistenza legale durante l'intero rogito. I venditori ricevono tipicamente anche servizi di protezione patrimoniale e pianificazione successoria, permettendo di strutturare fin dall'inizio i proventi della vendita in funzione di tali obiettivi. Lo studio ritiene che questa struttura possa apportare un valore sostanziale, riducendo al contempo la necessità di rivolgersi separatamente ad altri avvocati e professionisti del settore.
Il modello può risultare particolarmente interessante per gli acquirenti, poiché le commissioni immobiliari sono tradizionalmente a carico del venditore. Di conseguenza, molti acquirenti possono avere accesso a tutti i servizi precedentemente menzionati a costi irrisori.
Anche i venditori traggono vantaggio da questo modello: offrendo agli acquirenti un pacchetto di servizi legali e di supporto alla compravendita, BFG Law rende le proprietà più competitive sul mercato.
BFG Law lavora sia con clienti nazionali che internazionali. Una parte importante delle operazioni coinvolge acquirenti e venditori provenienti principalmente da America Latina, Europa, attratti dal mercato immobiliare della Florida. Con il proprio modello integrato - che unisce il mondo legale a quello immobiliare e che rappresenta un approccio raro nel Sud della Florida - lo studio supporta numerosi investitori stranieri mediante servizi di costituzione societaria, strutturazione fiscale e protezione patrimoniale.
"Questa è più di una semplice transazione immobiliare," ha aggiunto Bianchi Fasani. "Stiamo aiutando i clienti a comprare, vendere, proteggere e pianificare il proprio futuro allo stesso tempo. Crediamo che questo approccio integrato rappresenti un'importante evoluzione dei servizi immobiliari."
Essendo uno dei pochi studi in Florida a combinare avvocati, professionisti immobiliari e una title agency interna, BFG Law offre soluzioni immobiliari complete, che riuniscono in un'unica piattaforma servizi legali, di intermediazione, di title agency, di pianificazione successoria e di costituzione societaria.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.bfg.law, oppure contattate lo studio via e-mail a info@bfg.law o telefonicamente al +1 (305) 363-3233. Il numero è disponibile anche via WhatsApp.
Chi siamo — Bianchi Fasani Green Law Bianchi Fasani Green Law è uno studio legale situato in Florida specializzato in diritto immobiliare, societario, fiscale e pianificazione successoria. Attraverso la propria struttura integrata, che unisce area legale e immobiliare, lo studio offre soluzioni complete per transazioni immobiliari residenziali e commerciali, oltre che assistenza a clienti internazionali che investono in immobili negli Stati Uniti.
Timothy J Green Bianchi Fasani Green Law +1 305-363-3233 tjgreen@bfg.law
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