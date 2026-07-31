La Gobernadora Hochul Anuncia que Más de 27,000 Pequeñas Empresas y Emprendedores Reciben Apoyo de los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas en Todo El Estado de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los resultados anuales de los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nueva York (New York SBDC), destacando el sólido apoyo brindado a las pequeñas empresas y emprendedores en todo el estado de Nueva York. Los centros empoderan a los emprendedores a través de asesoría empresarial personalizada y gratuita, capacitación e investigación que impulsan el crecimiento económico del estado de Nueva York. El año pasado, el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nueva York (SBDC, por sus siglas en inglés) brindó asesoría personalizada y capacitación a 27,414 empresas y emprendedores, contribuyó a generar $218.8 millones en nuevo capital, apoyó la conservación de 31,282 empleos y ayudó a crear 3,392 nuevos puestos de trabajo.

“Los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas en todo el estado de Nueva York están ayudando a los neoyorquinos a convertir buenas ideas en prósperas pequeñas empresas”, dijo la gobernadora Hochul. “Desde Long Island hasta las Cataratas del Niágara, y desde el norte del estado hasta la región sur, estos centros están empoderando a las pequeñas empresas y emprendedores de Nueva York para que crezcan, alcancen el éxito profesional y generen empleo en sus comunidades locales. Continuaré utilizando todos los recursos a mi alcance para ayudar a los trabajadores y creadores de empleo de Nueva York a prosperar”.

El SBDC de Nueva York es administrado por la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y tiene presencia en 20 instituciones diferentes en todo el estado de Nueva York, lo que facilita la conexión de las instituciones educativas con una amplia red estatal de pequeñas empresas. El SBDC brinda apoyo integral a todos los sectores —incluidos tecnología, manufactura, comercio minorista, agricultura e inteligencia artificial— guiando a las empresas en cada etapa de su ciclo de vida, desde la creación y expansión hasta la planificación de la sucesión. A lo largo de sus más de 40 años de servicio, los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas han atendido a más de 550,000 emprendedores, contribuyendo a generar un impacto económico de casi 9 mil millones de dólares para el estado de Nueva York.

El rector de la Universidad Estatal de Nueva York, John B. King Jr., dijo: “Los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas son motores de progreso para miles de neoyorquinos, ya que brindan un apoyo vital a los emprendedores emergentes mientras trabajan para construir el negocio de sus sueños. Gracias al sólido respaldo de líderes como la gobernadora Hochul y socios federales y estatales, este programa ha tenido un impacto transformador en los emprendedores de todo el estado. SUNY está comprometida con el desarrollo económico de las comunidades de todo el estado, y los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas son una parte fundamental de nuestros esfuerzos para fortalecer la economía de Nueva York”.

El Consejo Directivo de SUNY dijo: “En todo el estado de Nueva York, las pequeñas empresas enriquecen sus comunidades al brindar oportunidades de desarrollo económico, trayectorias profesionales y servicios. En SUNY, estamos comprometidos a ayudar a las empresas a prosperar en todo el estado y felicitamos a nuestros Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas por su labor de apoyo a las pequeñas empresas y a los emprendedores. Agradecemos a la Gobernadora Hochul su liderazgo y a los funcionarios federales y estatales por seguir invirtiendo en los programas e iniciativas de SUNY, incluidos los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas”.

La Presidenta, Directora Ejecutiva y Comisionada de Empire State Development, Hope Knight, dijo: “Empire State Development y SUNY comparten el compromiso de ayudar a los emprendedores y a las pequeñas empresas de Nueva York a tener éxito. Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, estamos fortaleciendo el ecosistema que brinda a los dueños de negocios las herramientas, la orientación y el capital que necesitan para iniciar, crecer y crear empleos. Juntos, estamos ampliando las oportunidades económicas en todas las regiones y ayudando a garantizar que más neoyorquinos puedan convertir ideas innovadoras en negocios prósperos”.

Sonya Smith, directora estatal del SBDC de Nueva York, dijo: "Los clientes del SBDC tienen una tasa de supervivencia a cinco años del 80%, muy por encima del promedio nacional. Crecen más rápido, contratan a más personal y obtienen mejores resultados que las empresas que operan por su cuenta. Por cada dólar invertido en el SBDC, este genera cuatro dólares en retorno cuantificable. Como programa financiado en colaboración con la Administración de Pequeñas Empresas de los EE.UU. (SBA), agradecemos la inversión y el compromiso continuos de la SBA con el programa SBDC y su misión de ayudar a los emprendedores a iniciar, desarrollar, expandir y consolidar sus negocios. También valoramos el compromiso constante de la gobernadora Kathy Hochul con las pequeñas empresas de Nueva York, así como nuestra alianza con Empire State Development. Esperamos ampliar nuestra colaboración para aumentar la capacidad y el alcance del programa NYSBDC, permitiéndonos así atender a aún más emprendedores y pequeñas empresas en todo el estado. Agradezco a todas las organizaciones asociadas dentro del ecosistema de pequeñas empresas, a nuestro increíble personal, asesores y directores en todo el estado de Nueva York, y a mi equipo de la oficina central por su fortaleza, paciencia y audaz creatividad para impulsarnos a seguir avanzando".

La senadora estatal April N.M. Baskin dijo: "Las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestras economías locales, y los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC) de Nueva York brindan a los emprendedores las herramientas, la experiencia y el apoyo personalizado que necesitan para transformar sus ideas en negocios exitosos. Me enorgullece haber luchado para conseguir 2,6 millones de dólares en el presupuesto estatal de este año destinados a apoyar la red de SBDC; seguiré defendiendo firmemente estos centros debido al papel vital que desempeñan en el fortalecimiento de nuestras economías locales y en la creación de vías hacia la movilidad económica para los emprendedores de todo el estado de Nueva York".

La senadora estatal Toby Ann Stavisky, presidenta del Comité de Educación Superior del Senado, dijo: "Desde hace mucho tiempo considero que nuestros colegios universitarios y universidades públicas son motores de oportunidades que trascienden el aula. El año pasado, los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas ayudaron a más de 27,000 neoyorquinos a iniciar y hacer crecer sus negocios, generaron 218,8 millones de dólares en nuevo capital y respaldaron más de 34,000 empleos. En mi condado de Queens, las pequeñas empresas son el alma de nuestros vecindarios y, a menudo, representan el primer paso hacia la clase media para las familias inmigrantes. Agradezco a la gobernadora Hochul y al rector King por su continua inversión en este programa".

La asambleísta Marianne Buttenschon dijo: "Como presidenta del Comité de Pequeñas Empresas de la Asamblea, ha sido un honor y un privilegio representar y apoyar a las personas y a las pequeñas empresas que dinamizan nuestras comunidades e impulsan nuestra economía local y estatal. Las pequeñas empresas constituyen un porcentaje significativo de todos los negocios en Nueva York; emplean a más del 40 por ciento de nuestra fuerza laboral y generan casi un billón de dólares en actividad económica anual. Ese éxito no ocurre por casualidad, sino que es posible gracias a diversos recursos —incluidos los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nueva York (NYSBDC) y el centro local asociado con el Mohawk Valley Community College, que brindan a los emprendedores orientación gratuita y acceso al capital necesario para iniciar, hacer crecer y mantener sus negocios— y a la incansable labor, determinación y perseverancia de los empresarios de nuestro estado. Haber impactado a más de medio millón de emprendedores en todo el estado y generado 218,8 millones de dólares en inversión de capital este año es más que un simple hito: es una prueba de lo que puede lograr esta colaboración entre SUNY y nuestra comunidad de pequeñas empresas, así como del crecimiento futuro que surgirá al seguir invirtiendo en las personas que construyen nuestra economía desde sus cimientos".

Acerca del New York Small Business Development Center

Los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nueva York (NYSBDC, por sus siglas en inglés) constituyen la red de apoyo a pequeñas empresas más extensa del estado de Nueva York. El NYSBDC ofrece asesoramiento empresarial individual, confidencial y gratuito, así como capacitación e investigación, a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores.

Financiado principalmente por la Administración de Pequeñas Empresas de los EE.UU. (SBA) y el estado de Nueva York, y administrado por la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), el NYSBDC opera 20 centros regionales para pequeñas empresas distribuidos en las diez regiones de desarrollo económico de Nueva York. Estos centros, ubicados en los campus de SUNY, CUNY, la Universidad Pace y el St. Thomas Aquinas College, vinculan la educación superior con las pequeñas empresas. El NYSBDC también cuenta con más de 70 sedes satélite en colaboración con organizaciones comunitarias, incluidas cámaras de comercio, organizaciones de desarrollo económico, agencias de desarrollo industrial e incubadoras de empresas. Obtenga más información en nysbdc.org.

Sobre la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY)

La Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) es el sistema integral de educación superior más grande de los Estados Unidos, y más del 95 por ciento de los neoyorquinos vive a menos de 30 millas de alguno de los 64 colegios universitarios y universidades de SUNY. El sistema cuenta con cuatro centros académicos de salud, cinco hospitales, cuatro facultades de medicina, dos facultades de odontología, una facultad de derecho, la escuela marítima más antigua del país, la única facultad de optometría del estado, 12 Centros de Oportunidades Educativas y más de 30 laboratorios de alfabetización digital ATTAIN; asimismo, administra un Laboratorio Nacional del Departamento de Energía de los EE.UU. En total, SUNY atiende a cerca de 1,7 millones de estudiantes a través de su oferta de cursos y programas —con y sin créditos académicos—, educación continua y programas de vinculación con la comunidad. SUNY supervisa casi una cuarta parte de la investigación académica en Nueva York. El gasto en investigación de todo el sistema asciende a cerca de 1,500 millones de dólares en el Año Fiscal 2025, incluyendo importantes contribuciones de estudiantes y docentes. SUNY cuenta con más de tres millones de exalumnos en todo el mundo y, cada año, uno de cada tres neoyorquinos que obtiene un título universitario es egresado de SUNY. Para saber más sobre cómo SUNY crea oportunidades, visite suny.edu.