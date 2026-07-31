California se moviliza para proteger a las comunidades mientras el calor del verano afecta al oeste del país

Este despliegue da continuidad al anuncio que hizo el Gobernador la semana pasada en McClellan Air Park, donde presentó la nueva generación de tecnología de California para combatir incendios forestales, desde drones guiados por inteligencia artificial hasta satélites capaces de detectar incendios desde el espacio. El cambio climático está aumentando los riesgos en todo el país y en el mundo. En lo que va del año, los desastres relacionados con el clima han causado al menos 31.9 mil millones de dólares en daños y 183 muertes, según Climate Central. Esta semana, científicos del clima concluyeron que el calentamiento global hizo mucho más probables las condiciones meteorológicas extremas que contribuyeron a los incendios forestales récord registrados este mes en España y Francia. Además, el humo de los incendios forestales en Canadá ha afectado la calidad del aire de más de 100 millones de personas en Estados Unidos durante este verano.

Seguridad pública y respuesta ante emergencias

El sistema de respuesta a emergencias de California está plenamente activado para reforzar la coordinación y el conocimiento de la situación en todo el estado a medida que aumentan las temperaturas. El Centro de Operaciones Estatal de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES por sus siglas en inglés) mantiene una vigilancia reforzada con un equipo de 40 personas dedicado a coordinar las labores de respuesta en todo el estado.

En colaboración con las autoridades locales de bomberos, Cal OES ha trasladado recursos adicionales para combatir incendios a los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Inyo. Kings, El Dorado, Fresno y Tulare. Estos recursos incluyen 25 camiones de bomberos, cuatro excavadoras, dos helicópteros y aproximadamente 190 personas. Estos esfuerzos aseguran la disponibilidad de recursos en momentos críticos y permiten que los equipos de emergencia respondan rápidamente a incendios pequeños antes de que crezcan y se conviertan en emergencias mayores.

A través de la campaña Listos California, el estado está difundiendo mensajes sobre seguridad ante el calor en todo el estado, en español, inglés y otros 15 idiomas.

Cal OES y las agencias estatales colaboran con equipos de todo el estado para transmitir información vital a las comunidades con mayor riesgo, incluyendo la ubicación de centros de enfriamiento y recomendaciones para prevenir enfermedades relacionadas con el calor

Combate de incendios forestales

Durante el último mes, CAL FIRE brindó apoyo a Texas, Colorado, Oregón y Washington a través de acuerdos de ayuda mutua. Nuestra respuesta incluyó camiones de bomberos, excavadoras, personal de mando y supervisión, y un equipo especializado en incendios, con más de 220 integrantes desplegados.

Además de asistir a nuestros colaboradores fuera del estado, CAL FIRE respondió a más de 1,200 incendios forestales en toda California durante este periodo, logrando contener el 90% de ellos en una superficie inferior a 10 acres.

Esta semana, CAL FIRE amplió las capacidades estatales de detección de incendios forestales con la instalación de seis nuevas cámaras de ALERTCalifornia en la zona central del estado. Con más de 1,200 cámaras distribuidas en todo el estado, los despachadores de CAL FIRE, con la ayuda de inteligencia artificial, cuentan con una herramienta poderosa para identificar posibles incendios lo más rápido posible.

Otras agencias estatales también brindan apoyo durante la respuesta a incendios forestales. La Guardia Nacional de California, a través de Task Force Rattlesnake, que está compuesta por cuadrillas especializadas de Tipo I bajo el liderazgo de CAL FIRE, se han convertido en multiplicador de fuerza cada vez más importante a medida que aumentan los riesgos de incendios forestales impulsados por el cambio climático. El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, también bajo el mando de CAL FIRE, ha desplegado casi 50 equipos de bomberos para combatir incendios dentro del estado.

Además de las labores de CAL FIRE, el California Conservation Corps cuenta con 10 cuadrillas de incendios que trabajan en las líneas de contención de incendios y otras 10 que se encuentran preparadas para intervenir de inmediato. Tres cuadrillas de apoyo logístico prestan servicio en campamentos base de incendios forestales en todo el estado, sumando un total de 349 empleados y miembros del Conservation Corps. Asimismo, cuatro cuadrillas de apoyo a campamentos están desplegadas en Colorado y Washington.

Playas estatales y seguridad en al agua

La actividad de tormentas en alta mar está generando un fuerte oleaje en la costa de California; con olas de hasta 11 pies previstas en algunas zonas del sur del estado. Las autoridades recomiendan a los residentes y visitantes a extremar las precauciones. El Departamento de Parques Estatales contrata a unos 600 salvavidas temporales cada verano y cuenta con cerca de 70 salvavidas permanentes. En promedio, los salvavidas de los Parques Estatales realizan un millón de intervenciones preventivas y 10,000 rescates al año. Desde el 1 de julio de 2026, han realizado 110,000 intervenciones preventivas, 3,600 rescates y más de 1,600 asistencias médicas. Infórmese sobre cómo mantenerse seguro al nadar en la página de consejos de seguridad de los Parques Estatales de California.