La Gobernadora Hochul Anuncia la Asignación de Casi 6 Millones de Dólares para Fortalecer los Servicios Destinados a Jóvenes Afectados por Trastornos por Consumo de Sustancias

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la asignación de casi 6 millones de dólares provenientes de los fondos del acuerdo sobre opioides a 12 centros de recuperación comunitaria y de alcance en todo el estado de Nueva York, cumpliendo así una promesa clave de su discurso sobre el Estado del Estado de este año. Esta iniciativa permitirá a dichos programas ampliar su labor e incluir servicios nuevos y adicionales dirigidos a los jóvenes. La financiación se otorga a través del Fondo del Acuerdo sobre Opioides del Estado de Nueva York, supervisado por la Oficina de Servicios y Apoyo para las Adicciones del Estado de Nueva York (OASAS), y se alinea con las recomendaciones de la Junta Asesora de dicho fondo para aumentar los servicios de recuperación y el alcance a las poblaciones prioritarias.

"Como parte de mi discurso sobre el Estado del Estado en enero, me comprometí a garantizar que los jóvenes neoyorquinos estén protegidos y cuenten con las herramientas y los recursos necesarios para llevar vidas sanas y productivas", dijo la gobernadora Hochul. "Con esta importante iniciativa, estamos ampliando los servicios dirigidos a los jóvenes en todo el estado, brindándoles más oportunidades para encontrar la ayuda y el apoyo que necesitan y merecen".

La comisionada de la OASAS, la Dra. Chinazo Cunningham, dijo: "Nuestros centros de recuperación desempeñan un papel fundamental al ayudar a los neoyorquinos y a sus familias afectadas por las adicciones; esta medida ayudará a ampliar aún más dichos servicios para los jóvenes, quienes pueden ser especialmente vulnerables a los efectos del consumo de sustancias. La gobernadora Hochul ha demostrado un firme apoyo a esta iniciativa y a otras similares, y gracias a esta labor hemos observado una disminución significativa en las muertes por sobredosis en todo el estado".

La OASAS ofrece numerosos servicios centrados en los jóvenes, incluidos programas de tratamiento específicos para este grupo de edad, así como una designación de atención a adolescentes para otros programas de tratamiento, verificando que cuenten con el personal y los programas adecuados para apoyar a los jóvenes afectados por trastornos por consumo de sustancias. Además, los proveedores de la OASAS operan más de 20 centros recreativos juveniles ("youth clubhouses") en todo el estado, los cuales ofrecen servicios similares a los de los centros de recuperación, pero enfocados en una población más joven. La agencia también trabaja en la implementación de servicios de prevención para jóvenes, tanto en las escuelas como en la comunidad en general.

Estos fondos se utilizarán para ampliar la disponibilidad de servicios adecuados para jóvenes en los Centros de Alcance y de Recuperación Comunitaria existentes, incluyendo educación, desarrollo de habilidades y actividades recreativas. Estos servicios están dirigidos a jóvenes de entre 12 y 17 años que se encuentran en proceso de recuperación de un trastorno por consumo de sustancias, o que no están en recuperación pero buscan un entorno seguro y libre de drogas.

Los centros de recuperación son entornos no clínicos que ofrecen diversos tipos de apoyo, incluida la oportunidad de conectar con otras personas que enfrentan desafíos similares. También brindan ayuda a las familias de quienes están en proceso de recuperación.

Las siguientes organizaciones recibieron fondos para apoyar estos servicios durante dos años, con una asignación adicional de $60,000 para el primer año:

Región de la Capital (Capital Region)

The Prevention Council of Saratoga County: $490,000

Centro de Nueva York (Central NY)

Center for Community Alternatives, Inc.: $510,000

Helio Health, Inc.: $510,000

Finger Lakes

Center for Community Alternatives, Inc.: $510,000

UConnectCare, Inc.: $509,990

Long Island

Family and Children's Association (FCA): $450,000

Mid-Hudson

Independent Living, Inc.: $510,000

Mohawk Valley

Catholic Charities of Herkimer County: $510,000

Alcoholism and Substance Abuse Council of Hamilton, Fulton, and Montgomery Counties (que opera bajo el nombre de HFM Prevention Council): $489,000

Ciudad de Nueva York

Community Health Action of Staten Island (CHASI): $450,000

Let's Talk SAFETY, Inc. The PILLARS: $510,000

Southern Tier

Friends of Recovery Dedicated to Others, Inc.: $502,000

El estado de Nueva York ya ha recibido $2,800 millones a través de varios acuerdos de conciliación con fabricantes de opioides y compañías farmacéuticas, logrados por la Fiscal General Letitia James. Una parte de los fondos provenientes de estos acuerdos se destinará directamente a los municipios, mientras que el resto se depositará en un fondo específico para apoyar iniciativas de prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación destinadas a combatir la actual epidemia de opioides.

Esta iniciativa da continuidad a los esfuerzos del estado de Nueva York —líder a nivel nacional— para distribuir los fondos derivados de los acuerdos sobre opioides. Hasta la fecha, Nueva York ha puesto a disposición más de 454 millones de dólares a través del fondo de acuerdos sobre opioides, la cifra más alta de cualquier estado del país. Puede consultar una lista detallada de las iniciativas financiadas con estos recursos en la herramienta de seguimiento del Fondo de Acuerdos sobre Opioides del Estado de Nueva York.

La Oficina de Servicios y Apoyo para Adicciones del Estado de Nueva York supervisa uno de los sistemas de servicios de adicciones más grandes del país, con aproximadamente 1,700 programas de prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación que atienden a más de 731,000 personas al año. Esto incluye la gestión directa de 12 Centros de Tratamiento de Adicciones, donde nuestros médicos, enfermeros y personal clínico brindan servicios de hospitalización y atención residencial a unas 8,000 personas anualmente.

La senadora estatal Nathalia Fernandez dijo: "Los jóvenes que luchan contra el consumo de sustancias nunca deberían tener que afrontarlo solos ni esperar a una crisis para recibir apoyo. La recuperación comienza cuando cuentan con lugares seguros a los que acudir, proveedores de confianza que comprenden sus desafíos y oportunidades para visualizar un futuro más allá de la adicción. Agradezco a la gobernadora Hochul por destinar los fondos del acuerdo sobre opioides a ayudar a más jóvenes neoyorquinos a sanar, crecer y construir vidas saludables y plenas".

La senadora estatal Samra Brouk dijo: "Como presidenta del Comité de Salud Mental del Senado, sé que nuestros jóvenes necesitan programas que prioricen su recuperación, sanación y crecimiento. Celebro que la gobernadora Hochul haya otorgado más de medio millón de dólares a proveedores aquí en Rochester —incluidos Helio Health y Center for Community Alternatives— para financiar servicios comprometidos a ayudar a los jóvenes afectados por trastornos por consumo de sustancias en un entorno seguro y de apoyo".

La senadora Roxanne J. Persaud dijo: "Elogio a la gobernadora Hochul y a la OASAS por esta inversión fundamental en servicios de prevención y recuperación para jóvenes. Ampliar el apoyo comunitario para los jóvenes y sus familias es esencial para prevenir el consumo de sustancias, fomentar la recuperación y construir comunidades más saludables en todo el estado de Nueva York".

Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o cuyos seres queridos enfrentan esta situación, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea estatal gratuita HOPEline —disponible las 24 horas, los 7 días de la semana— al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY al código corto 467369.

En el sitio web de NYS OASAS se puede encontrar información sobre los tratamientos de adicciones disponibles, incluyendo atención de crisis/desintoxicación, hospitalización, atención residencial o ambulatoria.