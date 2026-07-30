La Gobernadora Hochul Anuncia Nuevas Medidas de Seguridad de Armas para Proteger a Los Neoyorquinos de La Desregulación Federal de Armas de Fuego

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy medidas en respuesta a la desregulación propuesta por la administración Trump, que implicaría cambios drásticos y peligrosos en la regulación federal de armas de fuego. A principios de este año, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) anunció cambios en más de 30 normas que facilitarán a individuos peligrosos la obtención de armas de fuego y dificultarán la rendición de cuentas de los delincuentes en la industria armamentística. En respuesta, el estado de Nueva York está tomando medidas, intensificando la vigilancia y la educación, y explorando cambios legislativos que mitiguen el impacto de muchos de estos cambios y preserven la seguridad pública.

“Una y otra vez, vemos cómo la administración Trump cede ante el lobby de las armas, y estas derogaciones son otra concesión que tendrá efectos devastadores y peligrosos en todo el país”, dijo la gobernadora Hochul. “Mientras el gobierno federal allana el camino para el aumento del tráfico de armas de fuego y las pone en manos de quienes no deberían tenerlas, el estado de Nueva York está tomando medidas para contrarrestar sus esfuerzos, reforzando nuestras leyes de armas, líderes en el país, y comprometiéndose a cerrar las lagunas legales que ponen vidas en peligro”.

Los vendedores de armas de fuego que operan en Nueva York deben obtener licencias tanto a nivel federal como estatal, pero las acciones contra los titulares de licencias se llevan a cabo casi exclusivamente a nivel federal. Las reducciones propuestas por la ATF representan una clara renuncia a su responsabilidad de exigir responsabilidades a los delincuentes y evitar que las armas de fuego caigan en manos de individuos peligrosos, lo que obliga a los estados a intensificar la aplicación de la ley contra estos delincuentes.

La gobernadora Hochul anunció las siguientes medidas junto con la Policía Estatal de Nueva York y miembros de la coalición de seguridad de armas de Nueva York, incluyendo representantes de Everytown for Gun Safety, Moms Demand Action, Giffords, Brady United y New Yorkers Against Gun Violence:

Acciones inmediatas

Priorizar las inspecciones de la Policía Estatal a todos los vendedores de armas de fuego vinculados a armas utilizadas en delitos

Nueva York intensificará la supervisión y la aplicación de la ley para garantizar que sus vendedores con licencia estatal cumplan con los rigurosos estándares impuestos por la ley. La Policía Estatal de Nueva York (NYSP) priorizará las inspecciones in situ de todos los distribuidores identificados como la fuente de armas utilizadas en delitos y colaborará con la Fiscalía General para intensificar la aplicación de la ley contra los distribuidores vinculados repetidamente a armas utilizadas en delitos, cuando corresponda.

Ampliación del alcance del Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales

Originalmente convocado por la Gobernadora Hochul en 2022, el Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales de Nueva York integra a agencias policiales locales, estatales y federales de Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Rhode Island y Vermont. El alcance de este Grupo de Trabajo se ampliará para combinar recursos, compartir información y desarrollar estrategias para combatir las crecientes amenazas a la seguridad pública. La Gobernadora Hochul ha ordenado a los miembros del Grupo de Trabajo que se reúnan nuevamente para desarrollar una respuesta interestatal coordinada a las restricciones impuestas por la ATF y que se comprometan a compartir información periódicamente sobre armas utilizadas en delitos, adquiridas en otro estado y ubicadas en un estado.

Lanzamiento de una campaña de educación pública dirigida a vendedores de armas

El estado de Nueva York está lanzando una campaña de concientización pública y un operativo de vigilancia intensificado dirigido específicamente a los vendedores de armas para recordarles que muchas de las leyes estatales siguen vigentes, a pesar de las regulaciones federales, y deben cumplirse incluso después de que estas hayan sido derogadas. La campaña, que incluirá envíos postales y electrónicos a vendedores de armas y funcionarios encargados de la emisión de licencias, se centrará en las derogaciones de la ATF que la ley estatal impide que tengan efecto práctico. Esta campaña será desarrollada por la División de Servicios de Justicia Penal en estrecha coordinación con la Policía Estatal de Nueva York.

Acciones legislativas

Exigir la venta presencial de armas

Los cambios en la normativa de la ATF permitirían la venta de armas en línea. Al inicio de la próxima sesión legislativa, la gobernadora Hochul planea presentar un proyecto de ley para enmendar el código penal y exigir la venta presencial de armas. Este cambio legislativo equipararía la venta de armas con la de municiones, que deben realizarse presencialmente.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha destinado más de 4,000 millones de dólares a iniciativas de seguridad pública y ha duplicado la financiación para combatir la violencia armada en las comunidades de Nueva York. Asimismo, la gobernadora Hochul colaboró con otros 11 estados para interceptar armas a lo largo del corredor de la Interestatal 95 (I-95) y reforzar las leyes de "bandera roja" (*Red Flag Laws*) —destinadas a mantener las armas fuera del alcance de personas que representan un riesgo para sí mismas o para los demás—, además de endurecer las leyes de Nueva York sobre el porte oculto de armas en respuesta al imprudente fallo *Bruen* de la Corte Suprema. Como parte del presupuesto aprobado para el año fiscal 2027, la gobernadora Hochul mantuvo inversiones récord en prevención, intervención y aplicación de la ley, incluyendo medidas para abordar amenazas emergentes como las armas impresas en 3D y las ametralladoras de fabricación casera.

El senador estatal Zellnor Myrie dijo: "Mientras el gobierno federal revierte medidas de seguridad pública basadas en el sentido común, Nueva York da un paso al frente para proteger a nuestras comunidades. Me enorgulleció redactar la primera ley estatal del país que actúa contra los vendedores de armas imprudentes e irresponsables; las medidas de hoy refuerzan nuestra labor de exigir responsabilidades a quienes actúan indebidamente. Siempre priorizaremos la seguridad de nuestras calles, metros, escuelas y vecindarios por encima de los beneficios de la industria armamentística".

La asambleísta Michaelle C. Solages dijo: "Nuestra seguridad nunca debe verse comprometida, y menos aún debido a una supervisión federal debilitada. Mientras Washington elimina regulaciones básicas y sensatas sobre armas de fuego, Nueva York asume el compromiso de proteger a nuestras comunidades y evitar que las armas lleguen a manos de personas peligrosas. Estas acciones reforzarán el compromiso histórico de nuestro estado de prevenir la violencia armada, respetando al mismo tiempo la tenencia responsable de armas. Agradezco a la gobernadora Hochul su visión clara y su actitud proactiva ante esta cuestión".

La asambleísta Monique Chandler-Waterman dijo: "Como copresidenta del Subcomité sobre la Lucha contra la Violencia Armada del Caucus BPHA del Estado de Nueva York, me uno a mis colegas y a la Gobernadora para hacer todo lo posible por impulsar leyes de seguridad en el manejo de armas. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno federal revierte leyes de sentido común sobre seguridad en el uso de armas. Continuaremos esforzándonos por mantener seguras a nuestras comunidades retirando las armas ilegales de las calles, aumentando la colaboración interestatal y la aplicación de la ley, así como promoviendo la educación sobre las mejores prácticas de seguridad con armas. Además, seguiremos abogando por mayores inversiones en servicios integrales de apoyo para nuestros jóvenes y familias. Esto incluye ampliar el acceso a espacios seguros —como los centros comunitarios en escuelas y programas extraescolares— y brindar un mayor apoyo a los sobrevivientes. Entendemos que la seguridad pública requiere leyes basadas en el sentido común e inversiones en prevención a través de programas juveniles, espacios comunitarios y servicios que ayuden a los sobrevivientes a sanar y reconstruir sus vidas".

Marianna Mitchem, asesora principal de la industria de armas de fuego en Everytown for Gun Safety y exdirectora adjunta asociada de operaciones de campo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), dijo: "Estos cambios propuestos por la ATF priorizan las ganancias de la industria armamentística sobre las vidas humanas. Agravarán nuestra epidemia nacional de violencia armada y socavarán la seguridad pública en comunidades de todo el estado de Nueva York. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por las medidas que Nueva York está tomando para proteger a sus comunidades del tráfico de armas, y animo a todos los líderes locales y estatales a dar un paso al frente y seguir su ejemplo. Resulta profundamente decepcionante que la agencia a la que dediqué mi carrera haya decidido complacer a la industria de armas en lugar de regularla adecuadamente. Sin embargo, tengo la esperanza de que, con acciones como las anunciadas hoy, nuestras comunidades no sean las víctimas finales de las peligrosas decisiones de esta Administración".

Emma Brown, directora ejecutiva de GIFFORDS, dijo: "La administración Trump afirma ser dura contra el crimen, pero su historial demuestra lo contrario. Están recortando fondos para las fuerzas del orden, desmantelando normas de sentido común sobre seguridad en el uso de armas y haciendo que nuestras comunidades sean menos seguras. Con estos cambios en las normas de la ATF, las acciones de la administración amenazan con socavar años de progreso en la reducción de la violencia armada; por ello, es más importante que nunca que los líderes estatales tomen medidas audaces y luchen por proteger la seguridad pública. Agradecemos a la gobernadora Hochul su continuo liderazgo en materia de seguridad pública y su persistencia en la lucha por mantener seguros a los neoyorquinos".

Rebecca Fischer, directora ejecutiva de New Yorkers Against Gun Violence, dijo: "En un momento en que la ATF está revocando normativas cruciales de seguridad sobre armas —medidas que ayudan a prevenir el tráfico ilegal y a evitar que las armas de fuego caigan en manos peligrosas—, la gobernadora Hochul deja claro que Nueva York no rebajará sus estándares. Mientras Washington debilita las protecciones, Nueva York las refuerza. Estas medidas proactivas ayudarán a proteger a los neoyorquinos, a fortalecer las leyes de seguridad sobre armas más rigurosas del país y a enviar un mensaje claro: la seguridad pública está por encima de la política. Nueva York ha demostrado que unas leyes firmes de seguridad sobre armas salvan vidas, y nos enorgullece apoyar a la gobernadora Hochul mientras sigue liderando a la nación en la prevención de la violencia armada".

Kris Brown, presidenta de Brady: United Against Gun Violence, dijo: "Los cambios propuestos a la ATF pondrán categóricamente en peligro a las comunidades de todo el país. No se trata de ajustes técnicos, sino de cambios estructurales de gran alcance que transformarán la forma en que se compran y venden armas en Estados Unidos, un país donde la violencia armada es la principal causa de muerte entre los niños. Revertir las medidas de sentido común para prevenir la violencia armada facilitará que personas con prohibición legal obtengan armas, dificultará que las fuerzas del orden resuelvan y procesen delitos relacionados con armas, y aumentará la probabilidad de que ocurran incidentes con múltiples víctimas. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que esto suceda. Agradecemos a la gobernadora Hochul por tomar medidas junto a nosotros para evitar las consecuencias negativas de estos cambios propuestos y mantener seguras a las comunidades de Nueva York".

La fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark, dijo: "Elogio a la gobernadora Hochul por tomar medidas audaces para proteger a los neoyorquinos de la violencia armada. Los cambios propuestos a las regulaciones federales sobre armas de fuego amenazan los avances que nuestro estado ha logrado para mantener seguras a nuestras comunidades. Permitir la venta de armas de fuego en línea sin exigir una transacción presencial socava las medidas responsables de seguridad en el manejo de armas y pone vidas en riesgo. Apoyo la iniciativa de la gobernadora de consagrar en la ley del estado de Nueva York el requisito de que las ventas de armas de fuego sean presenciales. En el Bronx, conocemos muy bien el dolor y la devastación que han afectado a tantas familias. Apenas el fin de semana pasado, un niño inocente de 12 años murió trágicamente tras quedar atrapado en un fuego cruzado. Debemos seguir impulsando leyes sensatas y bien fundamentadas que refuercen la seguridad pública, protejan nuestros vecindarios y ayuden a evitar que más familias sufran traumas y pérdidas debido a la violencia armada".

El fiscal de distrito del condado de Richmond, Michael McMahon, dijo: "En un momento en que Staten Island y la ciudad de Nueva York han registrado disminuciones históricas en los homicidios y actos de violencia armada, la decisión del gobierno federal de revertir las regulaciones de seguridad sobre armas de fuego es errónea e inoportuna, además de poner en peligro innecesariamente la seguridad pública. Estos cambios drásticos debilitarían las verificaciones de antecedentes, facilitarían que individuos peligrosos obtengan y trafiquen armas de fuego letales, y socavarían los avances logrados en la lucha contra la violencia armada. En pocas palabras, las medidas de retroceso propuestas por la ATF son perjudiciales para la seguridad pública y para las comunidades que mi oficina tiene el deber de proteger; por ello, elogio a la gobernadora Hochul por sus rápidas gestiones para contrarrestar estas políticas peligrosas y proteger a los neoyorquinos de todo el estado frente a la lacra mortal de la violencia armada".

El presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, dijo: "Estoy sumamente agradecido a la gobernadora Hochul por su plan para detener el flujo de armas ilegales hacia Nueva York a través de la tristemente célebre 'Iron Pipeline' (Ruta del Hierro). Mientras Donald Trump facilita que las armas de contrabando lleguen a las calles de la ciudad de Nueva York, la gobernadora Hochul contraataca a nivel estatal. La gobernadora contrarrestará el impacto de los peligrosos cambios de Trump a nuestras leyes federales sobre armas priorizando las inspecciones de la Policía Estatal a todos los vendedores de armas vinculados a armas utilizadas en delitos, ampliando el alcance del Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales, equiparando los requisitos de verificación de antecedentes para armas de fuego con los de municiones, y explorando diversas medidas legislativas en Albany. El resultado será un Manhattan y una ciudad de Nueva York más seguros".

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, dijo: "La violencia armada y la proliferación de armas en nuestros vecindarios constituyen una crisis de salud pública que afecta a comunidades de todo el estado y exige nuestra atención y acción inmediatas. Cada día, las familias del Bronx se ven obligadas a afrontar un dolor inimaginable, y demasiados jóvenes crecen entre el miedo en lugar de las oportunidades. A pesar de los intentos de la actual administración de la Casa Blanca de revertir los avances logrados, agradezco a la gobernadora Hochul su liderazgo y su compromiso de mantener seguras nuestras calles. Juntos, debemos seguir luchando para proteger a nuestros niños, apoyar a las familias afectadas y garantizar que todos los jóvenes de nuestra ciudad puedan prosperar sin la sombra de la violencia armada".