México se consolida como el nuevo destino para la gestação por substituição

RIO DE JANEIRO, BRAZIL, July 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Extraordinary Conceptions anuncia a expansão de seus programas internacionais para atender futuros pais brasileiros que buscam construir suas famílias por meio da gestação por substituição.

À medida que cresce a demanda por tratamentos internacionais de fertilidade, o México vem se consolidando como um dos principais destinos para gestação por substituição, reunindo especialistas reconhecidos internacionalmente, clínicas de fertilidade de alto nível e um modelo de atendimento integral para pacientes de todo o mundo.

Os futuros pais podem realizar a fertilização in vitro (FIV) e a criação dos embriões nos Estados Unidos, no Canadá ou em outro país de sua preferência e, posteriormente, transportar seus embriões com segurança para o México, onde toda a jornada de gestação por substituição incluindo a transferência embrionária, a gravidez e o nascimento do bebê é conduzida por uma equipe médica altamente especializada.

*Especialistas em fertilidade reconhecidos internacionalmente

*Tecnologia avançada de fertilização in vitro (FIV)

*Doadoras de óvulos e gestantes cuidadosamente selecionadas

*Coordenação médica, psicológica e jurídica durante todo o processo

*Transporte internacional seguro de embriões

*Coordenação de viagens e suporte logístico

*Gerentes de caso bilíngues dedicados

*Atendimento personalizado durante todas as etapas da jornada

*Programas mais acessíveis do que muitos outros destinos internacionais para gestação por substituição

Por que escolher o México?

O México vem ganhando destaque como um dos principais centros internacionais de medicina reprodutiva, oferecendo tecnologia de ponta, especialistas experientes e atendimento humanizado. Além disso, seus programas internacionais permitem que famílias brasileiras tenham acesso a uma jornada segura, organizada e financeiramente mais acessível do que em muitos outros países.

Com mais de duas décadas de experiência, a Extraordinary Conceptions acompanha futuros pais desde a primeira consulta até o nascimento do bebê, oferecendo suporte contínuo, transparência e orientação especializada em cada etapa do processo.

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