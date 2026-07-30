WiseGlow Platform für Energieoptimierung und C&I-Digitalisierung

Neue Impulse für Energieoptimierung und C&I-Energiedigitalisierung in Deutschland: WiseGlow stellt WiseGlow Platform vor

MUNICH, MUNICH, GERMANY, July 30, 2026 / EINPresswire.com / -- (München, 30. Juli 2026) — Der deutsche Energiemarkt befindet sich im Zuge der fortschreitenden Energiedigitalisierung und der Energiewende in einem fundamentalen Wandel: von einem primär auf Kapazitätsausbau ausgerichteten Wachstum hin zur dringenden Notwendigkeit einer intelligenten Systemoptimierung und höheren Flexibilität – getrieben durch die zunehmende Integration volatiler erneuerbarer Energien sowie dezentraler Energieanlagen. Vor diesem Hintergrund bietet das europäische Energieunternehmen WiseGlow C&I-Akteuren (Gewerbe und Industrie) mit der WiseGlow Platform einen in der Praxis erprobten und referenzierbaren Ansatz, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend volatilen Marktumfeld durch intelligentes und autonomes Energiemanagement nachhaltig zu steigern. Auf der Intersolar Europe 2026 stellte WiseGlow seine KI+Energy Plattform WiseGlow Platform vor – eine fortschrittliche Lösungssuite, die darauf ausgelegt ist, die nächste Entwicklungsstufe der Energiedigitalisierung voranzutreiben.Operative ExzellenzDie führende Position von WiseGlow basiert auf einer nachweislichen Erfolgsbilanz im Bereich der KI-gestützten operativen Exzellenz und bildet eine solide Grundlage für die weitere Expansion in den strategisch wichtigen europäischen Markt. Bis heute hat das Unternehmen weltweit mehr als 500 Projekte erfolgreich umgesetzt, betreut Solar-Assets mit einer Gesamtleistung von über 180 MW und verfügt über eine Projektpipeline von mehr als 2 GW.Ein strategisches Pilotprojekt in Europa unterstreicht das Potenzial der WiseGlow Platform: Durch die Implementierung der Plattform konnten zuvor identifizierte Ineffizienzen im Anlagenbetrieb deutlich reduziert, bis zu 15 % zusätzliche Ertragsleistung durch die Optimierung bestehender Betriebsprozesse erzielt und die Betriebskosten (OPEX) um 7 % gesenkt werden. Dies wird insbesondere durch die Echtzeit-Analyse hochfrequenter Sensordaten ermöglicht, die eine frühzeitige Erkennung kleinster Abweichungen in der Anlagenperformance erlaubt und proaktive Optimierungsmaßnahmen einleitet, bevor diese zu größeren Ertragsverlusten führen.Diese Ergebnisse verdeutlichen das transformative Potenzial der KI-nativen Architektur von WiseGlow und des integrierten Energiemanagementsystems (EMS), mit der Anlagenbetreiber, Asset Owner und Investoren den Wert und die Performance ihrer Photovoltaikanlagen maximieren können.Mehrwert entlang der deutschen Energie-Wertschöpfungskette schaffenDie WiseGlow Platform schafft messbaren Mehrwert über den gesamten Lebenszyklus dieser Assets und unterstützt verschiedene Akteure entlang der modernen Energiewertschöpfungskette• • Für Industrieanwender (C&I): Die Plattform ermöglicht intelligentes Lastmanagement (Load Shifting) und industrielle Energieoptimierung. Dadurch können Standorte wie Produktionsstätten und Rechenzentren ihren Betrieb aufrechterhalten und gleichzeitig die Auswirkungen volatiler Energiekosten minimieren.• • Für Aggregatoren & ESCo: Durch den Einsatz von Energy Forecasting können Aggregatoren ihre Energieflexibilität durch dynamisches Demand Response und Echtzeithandel monetarisieren und Grid-Edge-Assets effektiv in neue Erlösquellen umwandeln.• • Für BESS-Entwickler: Die Plattform optimiert Speicherzyklen, um Herausforderungen wie die Optimierung bei negativen Strompreisen zu bewältigen und den maximalen ROI für Speicherinvestitionen sicherzustellen.• • Für Anbieter von Digital Energy Management SaaS: Als hardware-agnostische digitale Basis ermöglicht die Plattform die schnelle Entwicklung lokalisierter Smart-Energy-Lösungen und unterstützt den Übergang zu Energy-as-a-Service (EaaS)-Modellen.Kernkompetenzen für eine autonome EnergiezukunftDie WiseGlow Platform bildet die essenzielle digitale Grundlage für die Energiewende: Hardware-Agnostic Digitalisation: Nahtlose Integration in bestehende Energieinfrastrukturen (einschließlich PV-Anlagen, Wechselrichter und Speichersysteme) sowie Gewährleistung der Kompatibilität ohne kostenintensiven Austausch bestehender Hardware. AI-powered Brain (AI Power-EMS / Energiemanagementsystem): Nutzt KI-gestützte Modelle zur Optimierung der Energieeinsatzsteuerung (Energy Dispatch), unterstützt Energy Flexibility und maximiert die Ertragsleistung. Intelligent Energy Management & O&M Excellence: Entwickelt die Instandhaltung von reaktiver Fehlerbehebung hin zu proaktiver Prävention weiter, ermöglicht industrielle Energieoptimierung und erhöht dadurch die Zuverlässigkeit von Solar- und BESS-Systemen. Smart Energy Platform: Orchestriert Energie-Hubs für eine hocheffiziente Koordination und schafft die Grundlage für ein vollständig autonomes Energiesystem.Ein globales Technologie-ÖkosystemTief in der europäischen Innovationslandschaft verwurzelt, profitiert WiseGlow von einem leistungsstarken globalen Kooperationsnetzwerk. Durch strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie ThunderSoft, Amazon, Huawei, Qualcomm und Google hat WiseGlow eine solide Grundlage geschaffen, um die spezifischen Energieherausforderungen des deutschen Marktes zu adressieren.„Wir konzentrieren uns auf digitale Fähigkeiten, die für eine praxisnahe Umsetzung entscheidend sind: Energy Forecasting, Energy Optimisation und Intelligent Energy Management“, sagte der unternehmenssprecher von WiseGlow. „Durch die Verbindung von KI-Innovation mit den Anforderungen der Industrie ermöglichen wir deutschen Unternehmen, systemische Herausforderungen des Stromnetzes in nachhaltige Wettbewerbsvorteile umzuwandeln – auf dem Weg zu einer autonomen Energiezukunft (Autonomous Energy).“Über WiseGlow:WiseGlow hat seinen Hauptsitz in Italien und positioniert sich als KI-native Plattform für Lösungen zur Energiewende, die sich darauf konzentriert, die Zukunft autonomer Energiesysteme – ausgehend von der Solarenergie – zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet Full-Lifecycle-Produkte und -Lösungen, die Solarenergie, Speichersysteme und Energieverteilung kombinieren. Diese basieren auf intelligentem Anlagendesign, fortschrittlicher KI-nativer Software- und Steuerungstechnologie sowie optimierten Betriebs- und Wartungskapazitäten (O&M).Dieser Ansatz ermöglicht grüne, programmierbare und wettbewerbsfähige Solar-Megawattstunden und unterstützt Energieunternehmen und C&I-Betriebe aktiv bei der Bewältigung der Energiewende sowie bei der Effizienzsteigerung, die Anlagenperformance zu verbessern, den Energiehandel zu optimieren und langfristige Investitionsrenditen zu erhöhen.Für weitere Informationen: https://www.wiseglow.de/ Kontakt: kontakt@wiseglow.deWiseGlow | WiseGlow Platform | Energiedigitalisierung | Systemoptimierung | EMS | autonomes Energienetz | C&I | Industrielle Energieoptimierung | intelligentes Energiemanagement | Smart Energy Platform | Energy Forecasting | Energy Optimisation | BESS | Energy Flexibility

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