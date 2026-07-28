NCDHHS Announces NCRHTP Advisory Committee Membership
The North Carolina Department of Health and Human Services today announced the formation of the NC Rural Health Transformation Program’s Advisory Committee. This Committee includes more than 40 members representing community organizations, health care providers, elected officials and other partners that will help guide our work in improving access to care in rural North Carolina
North Carolina has the second-largest rural population in the U.S., with more than 3 million residents living in rural areas. North Carolina’s Rural Health Transformation Program is a statewide initiative, supported by over $213 million in federal funding in year 1 from the U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services, designed to address longstanding challenges in rural health care access and delivery. The NCRHTP Advisory Committee will bring community, provider and regional perspectives together to guide how the program is designed and implemented for our rural communities.
"Our state plan for the Rural Health Transformation Program emerged from extensive engagement with the communities it will serve, and this committee will continue the mission to keep our efforts person-centered," said NC Health and Human Services Secretary Dev Sangvai. "Members will provide real-world insight on access challenges, implementation barriers, and sustainability opportunities, helping ensure the program addresses real world challenges and provides meaningful impact."
The NCRHTP Advisory Committee includes the following members:
- Dev Sangvai, NC Health and Human Services Secretary (Committee Chair)
- Debra Farrington, NCDHHS Deputy Secretary for Health (Committee Co-Chair)
- LaPonda Edmondson, President, North Carolina Healthcare Foundation and Senior Vice President, North Carolina Healthcare Association
- Lacy C. Hobgood, President-Elect, North Carolina Medical Society Foundation
- Tina C. Gordon, CEO, North Carolina Nurses Association
- Jennifer Greene, Health Director, Appalachian District Health Department
- Chris Shank, President/CEO, North Carolina Community Health Center Association
- Lilly Parker, Chair, State Consumer and Family Advisory Committee
- Mary Jones, Director of Client Care and Engagement, El Futuro NC
- Zack Green, Director, High Country Area Agency on Aging
- Casey Cooper, Chief Executive Officer, Cherokee Indian Hospital Authority
- Celeste Hunt, Program Director, Lumbee Tribal Vocational Rehabilitation
- Greg Bryant, Chair, North Carolina Commission of Indian Affairs
- Jason Baisden, Senior Program Officer, Kate B. Reynolds Charitable Trust
- Chris Estes, Chief Program Officer, North Carolina Rural Center
- Mike Hawkins, Community Member Representative
- Chilton Rogers, Community Member Representative
- Vivianette Ortiz, CASE Bilingual Supervisory Advocate, Disability Rights North Carolina
- Kim Evans, Community Member Representative
- Cherry Beasley, Community Member Representative
- Mozine Lowe, Executive Director, Center for Energy Education
- Peter Daniel, Executive Director, North Carolina Association of Health Plans · Dave Richard, Senior Vice President, McGuireWoods Consulting, NC Association of Public Community Health Plans
- Dave Richard, Senior Vice President, McGuireWoods Consulting, NC Association of Public Community Health Plans
- Melinda Munden, SHIIP Director and Deputy Commissioner, North Carolina Department of Insurance
- Lotta Crabtree, Chief Administrative Officer of the State Health Plan, Office of the State Treasurer
- Andrew Gardner, Associate Vice President of Workforce Strategies, North Carolina Community College System
- Geoff Coltrane, Senior Director of Government Affairs and Strategy, North Carolina Department of Public Instruction
- Wallace Nelson, President, North Carolina Association of County Commissioners
- Vincent Ginski, Senior Director of Workforce Competitiveness, North Carolina Chamber
- Leah Catotti, Policy Director, North Carolina Department of Administration
- Alex Sepez, Regional Manager, North Carolina Department of Military and Veterans Affairs
- Reginald Speight, Assistant Secretary of Rural Economic Development, North Carolina Department of Commerce
- Annette Taylor, Senior Adviser to the Secretary for Community Partnerships, North Carolina Department of Information Technology
- Jordan Rogers, Vice President of Strategy and Growth, NC Telehealth Network Association
- Leslie Cofie, Assistant Professor, Health Education and Promotion, East Carolina University
- Suzanne Wertman, Certified Nurse-Midwife, North Carolina Affiliate of American College of Nurse-Midwives
- Ryan Estes, Chief Operating Officer, Coastal Horizons Center
- Amy Galey, NC State Senator, R-District 25
- Kandie Smith, NC State Senator, D-District 5
- Donna White, NC State Representative, R-District 26
- Eric Ager, NC State Representative, D-District 114
- Leighton Roper, Shareholder, Maynard Nexsen
- Michelle Laws, CEO and Chief Consultant, Symbiotic Strategies
- Philip Cooper, Founder and Chief Change Agent, Operation Gateway
The NCRHTP Advisory Committee will meet quarterly with the first meeting scheduled for Wednesday, Aug. 5, 2026, at 2:30-4:30 p.m. The meeting is open to the public and can be joined in person at NCDHHS Headquarters at 1915 Health Services Way in Raleigh or online through the NCDHHS YouTube page.
For more information, visit the North Carolina Rural Health Transformation Program website.
Stevens Amendment Disclosure: This news release is supported by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling $213,008,356.47 with 100% funded by CMS/HHS. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by CMS/HHS, or the U.S. Government.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció hoy la formación del Comité Asesor del Programa de Transformación de la Salud Rural de Carolina del Norte. Este Comité incluye a más de 40 miembros que representan a organizaciones comunitarias, proveedores de atención médica, funcionarios electos y otros colaboradores que ayudarán a guiar nuestro trabajo para mejorar el acceso a la atención en las zonas rurales de Carolina del Norte.
Carolina del Norte tiene la segunda población rural más grande de los Estados Unidos, con más de 3 millones de residentes que viven en áreas rurales. El Programa de Transformación de la Salud Rural de Carolina del Norte (NCRHTP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa estatal, respaldada por más de $213 millones en fondos federales en el primer año de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos, diseñados para abordar los desafíos de larga data en el acceso y la prestación de atención médica rural. El Comité Asesor de NCRHTP reunirá perspectivas comunitarias de proveedores y regionales para guiar cómo se diseña e implementa el programa para nuestras comunidades rurales.
"Nuestro plan estatal para el Programa de Transformación de la Salud Rural surgió de un amplio compromiso con las comunidades a las que servirá, y este comité continuará la misión de mantener nuestros esfuerzos centrados en la persona", dijo el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai. "Los miembros proporcionarán información del mundo real sobre los desafíos de acceso, las barreras de implementación y las oportunidades de sostenibilidad, lo que ayudará a garantizar que el programa aborde los desafíos del mundo real y proporcione un impacto significativo".
El Comité Asesor de NCRHTP incluye a los siguientes miembros:
- Dev Sangvai, Secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (Presidente del Comité)
- Debra Farrington, Subsecretaria de Salud de la NCDHHS (Copresidenta del Comité)
- LaPonda Edmondson, Presidenta de North Carolina Healthcare Foundation y Vicepresidenta Senior de North Carolina Healthcare Association
- Lacy C. Hobgood, Presidente electo, Fundación de la Sociedad Médica de Carolina del Norte
- Tina C. Gordon, CEO, Asociación de Enfermeras de Carolina del Norte
- Jennifer Greene, Directora de Salud, Departamento de Salud del Distrito de los Apalaches
- Chris Shank, Presidente/CEO, Asociación de Centros Comunitarios de Salud de Carolina del Norte
- Lilly Parker, Chair, Comité Asesor Estatal del Consumidor y la Familia
- Mary Jones, Directora de Atención al Cliente y Compromiso, El Futuro NC
- Zack Green, Director, Agencia del Area de High Country sobre Envejecimiento
- Casey Cooper, Director Ejecutivo, Cherokee Indian Hospital Authority
- Celeste Hunt, Directora del Programa, Rehabilitación Vocacional Tribal Lumbee
- Greg Bryant, Presidente, Comisión de Asuntos Indígenas de Carolina del Norte
- Jason Baisden, Oficial Senior de Programas, Kate B. Reynolds Charitable Trust
- Chris Estes, Director de Programas, Centro Rural de Carolina del Norte
- Mike Hawkins, Representante de miembros de la comunidad
- Chilton Rogers, Representante de miembros de la comunidad
- Vivianette Ortiz, defensora supervisora bilingüe de CASE, Disability Rights North Carolina
- Kim Evans, Representante de miembros de la comunidad
- Cherry Beasley, Representante de miembros de la comunidad
- Mozine Lowe, Directora Ejecutiva, Centro de Educación Energética
- Peter Daniel, Director Ejecutivo, Asociación de Planes de Salud de Carolina del Norte
- Dave Richard, Vicepresidente Senior, McGuireWoods Consulting, Asociación de Planes de Salud Pública Comunitaria de Carolina del Norte
- Melinda Munden, Directora de SHIIP y Comisionada Adjunta, Departamento de Seguros de Carolina del Norte
- Lotta Crabtree, Directora Administrativa del Plan de Salud del Estado, Oficina del Tesorero del Estado
- Andrew Gardner, Vicepresidente Asociado de Estrategias de la Fuerza Laboral, Sistema de Colegios Comunitarios de Carolina del Norte
- Geoff Coltrane, Director Senior de Asuntos Gubernamentales y Estrategia, Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte
- Wallace Nelson, Presidente, Asociación de Comisionados de Condado de Carolina del Norte
- Vincent Ginski, Director Senior de Competitividad de Fuerza Laboral, Cámara de Carolina del Norte
- Leah Catotti, Directora de Políticas, Departamento de Administración de Carolina del Norte
- Alex Sepez, Gerente Regional, Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos de Carolina del Norte
- Reginald Speight, Subsecretario de Desarrollo Económico Rural, Departamento de Comercio de Carolina del Norte
- Annette Taylor, Asesor superior del Secretario de Asociaciones Comunitarias, Departamento de Tecnología de Información de Carolina del Norte
- Jordan Rogers, Vicepresidente de Estrategia y Crecimiento, NC Telehealth Network Association
- Leslie Cofie, Profesora Asistente, Educación y Promoción de la Salud, East Carolina University
- Suzanne Wertman, Enfermera Partera Certificada, Carolina del Norte Afiliada del Colegio Americano de Enfermeras Parteras
- Ryan Estes, Director de Operaciones, Coastal Horizons Center
- Amy Galey, Senadora del Estado de Carolina del Norte, Distrito R 25
- Kandie Smith, Senadora del Estado de Carolina del Norte, Distrito D 5
- Donna White, Representante del Estado de Carolina del Norte, Distrito R 26
- Eric Ager, Representante del Estado de Carolina del Norte, Distrito D 114
- Leighton Roper, Accionista, Maynard Nexsen
- Michelle Laws, CEO y consultora principal de Symbiotic Strategies
- Philip Cooper, Fundador y agente jefe de cambio, Operation Gateway
El Comité Asesor de NCRHTP se reunirá trimestralmente con la primera reunión programada para el miércoles, 5 de agosto, de 2:30 a 4:30 p.m. La reunión está abierta al público y se puede participar en persona en la sede de NCDHHS en 1915 Health Services Way en Raleigh o en línea a través de la página de YouTube de NCDHHS.
Para obtener más información, visite el sitio web del Programa de transformación de la salud rural de Carolina del Norte.
Divulgación de la Enmienda Stevens: Este comunicado de prensa cuenta con el apoyo de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos como parte de adjudicaciones de asistencia financiera por un total de $213,008,356.47 con el 100% financiado por CMS/HHS. Los contenidos pertenecen al autor y no representan necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA/HHS, por sus siglas en inglés) ni del gobierno de los EE. UU.
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