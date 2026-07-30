The Dolphin Company Aclara el Estado del Proceso de Venta Bajo Capítulo 11

La Compañía informa que el proceso se desarrolla bajo supervisión de la Corte de Quiebras de Delaware, expediente 25-10606 (LSS).

CANCUN, QROO, MEXICO, July 30, 2026 / EINPresswire.com / -- En relación con un boletín emitido el 27 de julio de 2026 y atribuido a la administración anterior de The Dolphin Company , referente al proceso de venta de activos que se desarrolla dentro del procedimiento de reestructura bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, tramitado de forma conjunta bajo el expediente In re Leisure Investments Holdings LLC, et al., Caso No. 25-10606 (LSS), ante la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, la Compañía precisa las siguientes aclaraciones:Steven Strom, Director Independiente, y Robert Wagstaff, Chief Restructuring Officer, continúan siendo los representantes debidamente autorizados de The Dolphin Company y encabezan su proceso de reestructuración, designado en la orden emitida por la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware el 30 de abril de 2025 (Docket No. 106). No existe actualmente un procedimiento de insolvencia mexicano supervisando la reestructuración de ninguna de las entidades que integran The Dolphin Company. El proceso de venta que actualmente se desarrolla se encuentra sujeto a la supervisión permanente de la Corte de Quiebras de los Estados Unidos, conforme a los procedimientos de venta aprobados por dicha Corte.Como parte del proceso de venta antes referido, The Dolphin Company llevó a cabo un proceso de diálogo y evaluación con Delphinus Blue Planet para analizar la integración de los mamíferos marinos actualmente bajo su cuidado. De acuerdo con el expediente judicial, la propuesta sometida a consideración de la Corte fue exclusivamente la de Delphinus Blue Planet. El expediente no refleja la participación de Grupo Xcaret en el proceso de venta.Las propuestas de adquisición fueron evaluadas con base en criterios que incluyen su valor económico, la certeza de su ejecución, la capacidad financiera del oferente, la viabilidad operativa y el cumplimiento regulatorio. La propuesta presentada por Delphinus Blue Planet fue sometida a consideración judicial mediante la Debtors' Motion for an Order (I) Approving Sale of Assets and Assignment of Rights of Certain Mexican Parks and Facilities of Controladora Dolphin, S.A. de C.V. Free and Clear of Liens and Other Encumbrances, and (II) Granting Related Relief, presentada el 24 de julio de 2026 (Docket No. 1353), la cual fue seleccionada por la administración para ser sometida a consideración de la Corte, conforme al proceso de evaluación de ofertas aprobado judicialmente. La aprobación final de cualquier transacción corresponde exclusivamente a la Corte de Quiebras.La administración actual tiene la obligación de conducir el proceso conforme a los procedimientos aprobados judicialmente. El proceso se conduce conforme a las obligaciones aplicables bajo el Capítulo 11 y a los procedimientos aprobados por la Corte.Información del procedimientoLos casos bajo el Capítulo 11 se tramitan de forma conjunta bajo el expediente principal In re Leisure Investments Holdings LLC, et al., Caso No. 25-10606 (LSS), ante la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, bajo la supervisión de la Honorable Juez Laurie Selber Silverstein.Representación legal de los DeudoresYoung Conaway Stargatt & Taylor, LLPRodney Square, 1000 North King Street Wilmington, Delaware 19801, Estados Unidossgreecher@ycst.com302.571.6600Documentos del procedimientoLa información oficial del procedimiento, incluyendo documentos judiciales e información sobre reclamaciones, se encuentra disponible a través del agente de notificaciones y reclamaciones designado por la Corte, Verita Global: https://veritaglobal.net/dolphinco Tel.: 888-733-1434 (EE. UU./Canadá) · 310-751-2633 (internacional)

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