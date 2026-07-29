SELL FOR ONE REALTY Y CARIDADES CATÓLICAS ANUNCIAN ALIANZA EN APOYO A LAS FAMILIAS HISPANAS DE LAS VEGAS

Josué Torres, Broker Principal de Sell For One Realty, anuncia alianza comunitaria con Caridades Católicas del Sur de Nevada en apoyo a las familias hispanas del Valle de Las Vegas. Caridades Católicas del Sur de Nevada, organización comunitaria socia de Sell For One Realty en Las Vegas. Sell For One Realty ofrece servicio completo de bienes raíces al 1% de comisión en el Valle de Las Vegas.

Una alianza que refleja el compromiso compartido de ambas organizaciones con el bienestar de las familias de Las Vegas

Esta alianza refleja un compromiso compartido de caminar junto a las familias... y honra la conexión significativa que Sell For One Realty y Josué Torres tienen con la comunidad hispana de Las Vegas.” — Sara Ramírez, Presidente y CEO, Caridades Católicas del Sur de Nevada

LAS VEGAS, NV, UNITED STATES, July 29, 2026 / EINPresswire.com / -- LAS VEGAS, NEVADA, 07/29/2026 — Sell For One Realty Caridades Católicas del Sur de Nevada anuncian hoy una alianza comunitaria formal en Las Vegas que vincula cada venta de propiedad residencial en el Valle administrada por Sell For One Realty, con un donativo directo a una organización que lleva 85 años al servicio de las familias de esta comunidad. A través de esta alianza, por cada venta cerrada, Sell For One Realty destina un donativo a una de sus organizaciones aliadas — y el vendedor elige a cuál. Los vendedores pueden elegir a Caridades Católicas del Sur de Nevada para recibir nuestra donación — y también tienen la opción de contribuir personalmente con fondos adicionales al momento del cierre.Una alianza construida sobre valores compartidosPara las familias hispanas de Las Vegas — muchas de ellas de tradición católica y profundamente arraigadas en los valores de la fe, la familia y la comunidad — la alianza entre Sell For One Realty y Caridades Católicas tiene un significado especial. Caridades Católicas del Sur de Nevada lleva 85 años al servicio de las familias de esta comunidad. Sell For One Realty nació con la misión de asegurar que esas mismas familias conserven el máximo de su patrimonio cuando venden su hogar."Caridades Católicas lleva 85 años siendo un pilar de confianza para las familias de Las Vegas. Para mí, asociar cada venta de propiedad que cerramos con su misión es un honor genuino. Las familias que venden su hogar con nosotros no solo conservan más de su patrimonio — también contribuyen a fortalecer a las familias de nuestra comunidad que más lo necesitan." Josue Torres , Broker Principal, Sell For One Realty"En Caridades Católicas del Sur de Nevada, creemos que las familias fuertes son el corazón de una comunidad fuerte. Esta alianza refleja un compromiso compartido de caminar junto a las familias del Valle de Las Vegas, y honra la conexión significativa que Sell For One Realty y Josué Torres tienen con la comunidad hispana de Las Vegas. Estamos agradecidos por su generosidad y su dedicación a elevar a la comunidad que tenemos el privilegio de servir."— Sara Ramírez, Presidente Y CEO, Caridades Católicas del Sur de NevadaAcerca de Caridades Católicas del Sur de NevadaDesde 1941, la misión de Caridades Católicas del Sur de Nevada ha sido servir a las personas necesitadas — las más vulnerables — sin importar su raza, religión o credo. Este importante recurso comunitario ofrece ayuda y esperanza con dignidad, mientras se esfuerza por satisfacer las diversas necesidades de hombres, mujeres y niños en el sur de Nevada. Por medio de la generosidad de fundaciones, subvenciones, organizaciones y donantes individuales, Caridades Católicas opera 16 programas que brindan apoyo a más de 4,000 personas diariamente y abarcan cuatro áreas principales: Servicios para la familia, servicios de alimentación, servicios de Inmigración y Refugiados, y servicios para personas sin hogar y vivienda. Caridades Católicas también opera el programa de servicio de comidas a domicilio (Meals on Wheels) y los servicios de refugio de emergencia mas grande del sur de Nevada. Para mas información, visite https://www.catholiccharities.com Acerca de Sell For One RealtySell For One Realty es una empresa de bienes raíces con licencia en Nevada, operada por Josue Torres, Broker Principal, con más de once años de experiencia en el mercado del Valle de Las Vegas. Ofrecemos servicio completo de listado al 1% de comisión. Licencia de Broker: B.0146529. vendepor1.comContacto de medios:Josue TorresBroker PrincipalSell For One Realtyjosue@vendepor1.com(702) 337-2801Leslie CarmineMedia & Community Relations DirectorCaridades Católicas del Sur de Nevada(702) 385-2662

Josué Torres — Broker Principal de Sell For One Realty | Bienes Raíces en Las Vegas

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