Los Napolitan Victory Awards convocan a consultores, líderes y creativos políticos de todo el mundo

Gabriel Slavinsky (Argentina) - Ganador múltiple en los NAPOLITANS Las mentes más creativas se reúnen en Washington, DC una vez al año Vitorino & Mendonça (Brasil) presentes en la gala de los NAPOLITANS 2025

En su 15° aniversario, los Napolitans reconocen lo mejor de la comunicación política, el activismo y la creatividad en más de 100 categorías.

Ganar un Napolitan significa mucho más que un premio: significa reconocer la profesionalidad y el talento de sus autores.” — Mauricio Jaitt

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, July 29, 2026 / EINPresswire.com / -- La Washington Academy of Political Arts and Sciences(WAPAS) tiene abierta la convocatoria de postulaciones para los Napolitan Victory Awards 2026, el programa de reconocimiento líder en comunicación política y publicidad creativa en las Américas, Europa y el mundo. Celebrando su 15° aniversario, la Academia reconoce trabajos destacados en más de 100 categorías que abarcan campañas electorales, comunicación gubernamental, estrategia digital, producción creativa, consultoría política, liderazgo y activismo.Desde su fundación en 2012, los Napolitan Victory Awards han crecido de un reconocimiento regional para América Latina y España a una ceremonia global con galardonados de Brasil, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Ghana, Gabón, Haití, Qatar, México, Estados Unidos y más de 20 países adicionales. La edición 2026 marca la evolución estructural más significativa en la historia del programa."Quince años después del lanzamiento de este programa, sentimos una profunda responsabilidad con quienes han dedicado su carrera a la comunicación política. Ganar un Napolitan significa mucho más que un premio: significa reconocer la profesionalidad y el talento de sus autores", dijo Mauricio Jaitt, presidente de la Washington Academy of Political Arts and Sciences. "Esta edición celebra ese compromiso con la excelencia que nos ha definido desde el primer día."Las postulaciones cierran el 15 de agosto de 2026. La información completa del programa, descripciones de categorías, reglas y reglamentos, y formularios de postulación están disponibles en napolitans.org/convocatoria. SAVE THE DATE: La Gala NAPOLITANS 2026 se realizará el 30 y 31 de octubre de 2026 en Washington, D.C., justo antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos.Acerca de los Napolitan Victory AwardsLos reconocimientos más anhelados en comunicación política, los Napolitan Victory Awards son únicos en su campo, recibiendo postulaciones de aproximadamente 30 países. Los premios llevan el nombre de Joseph Napolitan, ampliamente reconocido como el padre de la consultoría política moderna. Desde 2012, los Napolitans han sido reconocidos y aclamados por los medios internacionales como los “Oscars de la Política” y son presentados anualmente por The Washington Academy of Political Arts and SciencesReconociendo el talento y el éxito en comunicaciones políticas, campañas electorales y gobiernos, estos premios también reconocen contribuciones excepcionales en medios digitales y tecnológicos, el cuerpo de prensa, instituciones académicas, y líderes en libertad, democracia y excelencia política.

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