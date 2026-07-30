Curant.ai obtient un financement de lancement de 3,1 millions de dollars dirigé par Diagram

John Haller, Curant.ai CEO

Accélère la plateforme d’IA de Curant, ses partenariats et la transformation de l’assurance.

Cette solution transforme l’efficacité, la cohérence et la satisfaction au travail de nos professionnels des réclamations.” — Luc Thibault

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, July 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- Curant.ai, la plateforme alimentée par l’intelligence artificielle qui transforme le traitement des réclamations d’assurance grâce à une IA de nouvelle génération, annonce aujourd’hui la clôture d’un financement d’amorçage de 3,1 millions de dollars, dirigé par Diagram, avec la participation de Humania Assurance, Élément Ventures, Blue Plains Capital ainsi que de plusieurs investisseurs providentiels.

Alors que les assureurs subissent une pression croissante pour moderniser leurs opérations, réduire leurs coûts et améliorer l’expérience client tout en respectant les exigences réglementaires, Curant.ai est bien positionnée pour devenir la couche d’intelligence qui propulsera la prochaine génération d’expériences en assurance.

Fondée par l’entrepreneur et expert en intelligence artificielle John Haller, Curant.ai a pour mission d’apporter une intelligence artificielle pratique, sécuritaire et de calibre entreprise à l’une des industries les plus importantes et les plus complexes au monde. L’entreprise développe l’infrastructure qui permet aux assureurs d’exercer leurs activités de façon plus rapide, plus intelligente et plus efficace dans un environnement numérique en constante évolution, avec un engagement envers la sécurité et la fiabilité de l’IA.

En commençant par une solution spécialisée pour les réclamations en invalidité, Curant.ai aide les organisations d’assurance à simplifier l’évaluation de dossiers complexes grâce à l’automatisation intelligente, à l’extraction de données, à l’orchestration des flux de travail et à l’aide à la décision alimentée par l’IA. En réduisant les tâches administratives et les processus manuels, la plateforme permet aux professionnels de l’assurance de consacrer davantage de temps à des activités à valeur ajoutée, d’améliorer l’expérience des assurés et de prendre des décisions plus rapidement et avec davantage de confiance, tout en offrant un niveau de spécialisation, de sécurité et de conformité propre au secteur de l’assurance qui surpasse les solutions d’IA génériques.

« L’assurance ne fait pas face à un problème technologique; elle fait face à un problème de complexité », affirme John Haller, fondateur et chef de la direction de Curant.ai et expert en intelligence artificielle. « Les professionnels des réclamations consacrent une trop grande partie de leur journée à rechercher de l’information, à naviguer entre des systèmes fragmentés, à appliquer des politiques de façon uniforme et à accomplir des tâches administratives, plutôt qu’à accompagner les clients. L’intelligence artificielle devrait éliminer cette complexité, et non l’accentuer. Nous avons conçu Curant.ai pour devenir une couche d’intelligence de confiance qui travaille aux côtés des professionnels de l’assurance afin de favoriser des décisions plus rapides, une meilleure conformité et de meilleurs résultats, sans remplacer l’expertise sur laquelle les assureurs s’appuient. Fidèle à sa philosophie « Les humains d’abord, de meilleurs résultats suivront »,

— John Haller, CEO Curant



« Notre équipe a été enthousiasmée, l’an dernier, par la possibilité de poursuivre l’héritage d’innovation technologique d’Humania grâce à un investissement dans Curant.ai. Ce partenariat nous a permis d’accélérer notre vision stratégique de l’intelligence artificielle tout en répondant à un besoin important dans nos activités d’assurance invalidité et vie. Curant.ai a largement dépassé nos attentes initiales grâce à sa couche d’intelligence sécuritaire qui s’intègre à notre système central. Cette solution transforme l’efficacité, la cohérence et la satisfaction au travail de nos professionnels des réclamations. Il est important de préciser que l’intelligence artificielle agit comme facilitateur et accélérateur du processus; la décision finale demeure toujours entre les mains de nos experts, qui conservent l’entière responsabilité de chaque décision relative à une réclamation. »

— Luc Thibault, premier vice-président, Humania Assurance, responsable du partenariat commercial avec Curant.ai.

About Curant.ai

Curant.ai est une plateforme alimentée par l’intelligence artificielle conçue spécialement pour l’industrie de l’assurance. Sa technologie d’IA agentique automatise l’extraction de données, l’analyse, l’exécution des flux de tr

avail et l’aide à la décision, permettant ainsi aux assureurs d’améliorer leur efficacité, d’accroître la précision de leurs opérations et d’offrir, en toute sécurité et en toute confiance, de meilleurs résultats à grande échelle. En combinant une intelligence artificielle avancée à une expertise approfondie du secteur de l’assurance, Curant.ai aide les organisations à transformer leurs opérations et à atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de qualité de service.

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