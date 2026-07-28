La Gobernadora Hochul y la Fiscal General James Anuncian las Normas Definitivas de la Ley “Safe for Kids” para Proteger a los Niños en Línea

La Gobernadora Kathy Hochul y la Fiscal General Letitia James anunciaron hoy la publicación de las normas definitivas sobre cómo las empresas de redes sociales deben restringir las funciones adictivas de sus plataformas para cumplir con la Ley "Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act" (Ley para detener la explotación mediante Feeds adictivos dirigida a niños) y proteger la salud mental infantil. La pionera ley "SAFE for Kids" de Nueva York exige que las empresas de redes sociales restrinjan los feeds personalizados mediante algoritmos y las notificaciones nocturnas para usuarios menores de 18 años, a menos que obtengan el consentimiento de los padres. Los feeds algorítmicos y las notificaciones nocturnas están asociados con la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios y del sueño, así como otros problemas de salud mental entre niños y adolescentes. Las normas publicadas hoy establecen criterios para aclarar qué plataformas están sujetas a los requisitos de la ley "SAFE for Kids" y definen los estándares para determinar la edad de los usuarios y obtener el consentimiento de los padres. Este anuncio refuerza la labor pionera a nivel nacional de la Gobernadora Hochul para restringir los feeds adictivos, crear salvaguardas contra compañeros de IA perjudiciales, prohibir los teléfonos inteligentes en las escuelas, implementar etiquetas de advertencia en las redes sociales y proteger a los niños de conductas depredadoras en línea.

"Cuando asumí el cargo, nuestros niños atravesaban una grave crisis de salud mental y, como la primera gobernadora de Nueva York que es madre, sentí el imperativo moral de actuar", dijo la Gobernadora Hochul. "Hoy enviamos un mensaje claro: la salud mental de nuestros hijos no está en venta. Prometimos actuar y la ley 'SAFE for Kids' está cumpliendo su cometido al garantizar que cualquier plataforma que dirija feeds adictivos a nuestros niños enfrente consecuencias legales. En lugar de hacer clic y desplazarse por pantallas, nuestros hijos estarán aprendiendo y creciendo".

La Fiscal General Letitia James dijo: "La Ley SAFE for Kids lidera los esfuerzos a nivel nacional para mantener a nuestros niños seguros en línea y proteger a los jóvenes de los efectos devastadores de las redes sociales sin control. Estas normas establecen estándares de verificación de edad y control parental para garantizar que las empresas tecnológicas cumplan con su responsabilidad de mantener seguros a los niños en sus plataformas. Los jóvenes son particularmente vulnerables a las funciones adictivas de las redes sociales, y mi oficina está comprometida a proteger a todos los neoyorquinos de tecnologías potencialmente dañinas y de empresas que intentan aprovecharse de ellos".

Los flujos de contenido personalizados algorítmicamente, o feeds adictivos, recomiendan o personalizan contenido para los usuarios en un flujo continuo basado en los datos que la plataforma recopila sobre el usuario. Están diseñados para incentivar al usuario a seguir utilizando la plataforma y a regresar a ella. El contenido que aparece en los feeds adictivos suele provenir de cuentas que el usuario no ha seleccionado ni sigue, y a menudo se muestra fuera de orden cronológico.

Se sabe que los feeds adictivos fomentan niveles poco saludables de uso de redes sociales entre los menores, lo cual puede afectar su salud mental. Las investigaciones demuestran que niños de entre 10 y 14 años experimentan un uso adictivo de las redes sociales; cuanto más tiempo pasan en ellas, mayor es la probabilidad de sufrir problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y trastornos alimentarios o del sueño.

La Ley SAFE for Kids aborda estas preocupaciones sobre la salud mental infantil al exigir a las empresas de redes sociales que restrinjan los feeds adictivos para los usuarios menores de 18 años. En lugar de los feeds personalizados algorítmicamente por defecto —diseñados para retener a los jóvenes en la plataforma—, a los usuarios menores de 18 años solo se les mostrará contenido de cuentas que sigan o seleccionen, presentado en una secuencia determinada (como el orden cronológico), a menos que cuenten con el consentimiento de sus padres para acceder a un feed adictivo. No se puede excluir a los usuarios de la plataforma simplemente porque no deseen un feed adictivo o no cuenten con el consentimiento parental para ello; por el contrario, todos los usuarios podrán seguir accediendo al mismo contenido que ven actualmente. La ley también prohíbe a las plataformas de redes sociales enviar notificaciones a usuarios menores de 18 años entre la medianoche y las 6:00 a. m. sin el consentimiento de los padres.

La Ley SAFE for Kids, promulgada por la gobernadora Hochul en junio de 2024, autorizó a la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) a emitir normas sobre cómo las empresas deben cumplir con la ley antes de que esta entre en vigor; dichas normas incluyen estándares del sector para determinar la edad del usuario y obtener el consentimiento de los padres. La OAG publicó un aviso previo de propuesta normativa el 1 de agosto de 2024 y otorgó al público un plazo de 60 días para presentar comentarios. Las normas propuestas se hicieron públicas para su revisión el 15 de septiembre de 2025. La OAG incorporó las aportaciones del público, las investigaciones del sector y su propia experiencia significativa para fundamentar tanto las normas propuestas como las definitivas.

Verificación de la edad

En virtud de la ley y la normativa vigente, las empresas de redes sociales deben determinar que un usuario es mayor de edad antes de ofrecerle fuentes de contenido algorítmicas o notificaciones nocturnas. Las empresas pueden confirmar la edad del usuario utilizando cualquier método que cumpla con los criterios de precisión y protección de datos establecidos en la normativa. Entre las opciones que pueden utilizar las empresas se incluyen: Solicitar la carga de una imagen o un video; o Verificar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono del usuario para contrastarlos con otra información que indique su edad.

Las empresas de redes sociales deben ofrecer al menos un método alternativo de verificación de la edad que no implique presentar una identificación oficial emitida por el gobierno.

La información utilizada para determinar la edad u obtener el consentimiento de los padres no podrá emplearse para ningún otro fin y deberá eliminarse o anonimizarse inmediatamente después de su uso previsto. Las empresas de redes sociales deben utilizar únicamente la cantidad mínima de datos necesaria para confirmar la edad del usuario.

Los usuarios menores de edad deben disponer de una opción para actualizar su estado de edad en la plataforma al cumplir los 18 años.

Las empresas de redes sociales deben seleccionar un método de verificación de la edad con un alto índice de precisión, realizar pruebas anuales y conservar los resultados de dichas pruebas durante un periodo mínimo de 5 años.

Consentimiento de los padres

Los menores deben solicitar expresamente el acceso a las funciones restringidas y consentir que se notifique a sus padres. Todo progenitor que desee otorgar su consentimiento deberá someterse al proceso de verificación de la edad.

La plataforma no puede impedir que un usuario menor de edad acceda a la plataforma o a su contenido en general (por ejemplo, a través de búsquedas) simplemente porque él o sus padres se hayan negado a dar su consentimiento.

Los padres y los menores también deben tener la opción de retirar su consentimiento en cualquier momento.

La ley SAFE for Kids y sus normas se aplican a las "plataformas en línea adictivas", definidas como aquellas que muestran contenido generado por los usuarios y cuyos usuarios pasan al menos el 20 por ciento de su tiempo en los *feeds* (flujos de contenido) adictivos de la plataforma, medido durante un período de seis meses.

El texto completo de las normas definitivas puede consultarse en el sitio web de la Fiscalía General del Estado (OAG). Estas normas se publicarán en el Registro Estatal el 29 de julio de 2026. La ley SAFE for Kids entrará en vigor 180 días después, el 25 de enero de 2027.

En el caso de las empresas que infrinjan la ley SAFE for Kids, la normativa autoriza a la Fiscalía General a emprender acciones legales para detener dichas infracciones, así como a solicitar sanciones civiles de hasta 5,000 dólares por infracción, entre otras medidas.

El senador estatal Andrew Gounardes dijo: "Promoví esta ley por una razón sencilla: la seguridad de los niños debe prevalecer sobre los beneficios de las grandes empresas tecnológicas. La ley SAFE for Kids protege a los niños frente a algoritmos adictivos que les imponen contenido no deseado y ponen en riesgo su salud mental. Estas nuevas regulaciones hacen efectiva la ley, garantizando la seguridad de los jóvenes, protegiendo la privacidad en línea de los neoyorquinos y exigiendo responsabilidades a las empresas de redes sociales. Agradezco a la fiscal general James su labor fundamental para lograrlo. Juntos, estamos construyendo un internet más seguro y mejor para todos los neoyorquinos".

La senadora Samra Brouk dijo: “Como presidenta del Comité de Salud Mental del Senado, reconozco que la salud mental de los jóvenes sigue siendo una crisis en el estado de Nueva York. Hoy, la gobernadora Hochul y la fiscal general James publicaron las normas definitivas de la ley SAFE for Kids, destinada a proteger la salud mental de los niños mediante la imposición de restricciones a las empresas de redes sociales. Al restringir los feeds algorítmicos y las notificaciones nocturnas para los usuarios menores de 18 años, el estado de Nueva York sigue priorizando las necesidades de salud mental de los jóvenes para apoyar su bienestar y Desarrollo”.

La senadora Kristen Gonzalez, presidenta del Comité de Internet y Tecnología, dijo: "Durante demasiado tiempo, las empresas de redes sociales han dependido de algoritmos adictivos como elemento central de su modelo de negocio. Ante el aumento de los problemas de salud mental y la adicción a las plataformas en línea entre los menores, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos implementando medidas de seguridad que garanticen la protección de todos en la red. Elogio a la gobernadora Hochul por priorizar la salud mental de los jóvenes y a la fiscal general James por establecer estas normas que protegerán a niños y adolescentes que interactúan con las redes sociales".

La asambleísta Nily Rozic dijo: "Como madre y legisladora, garantizar la seguridad de nuestros niños es una de mis mayores prioridades. Las normas definitivas de la ley SAFE for Kids representan un paso importante para exigir responsabilidades a las plataformas de redes sociales y proteger a los niños de funciones perjudiciales y adictivas. Agradezco a la gobernadora Hochul y a la fiscal general James su liderazgo y su compromiso para asegurar que Nueva York siga marcando el camino al priorizar a las familias".

James P. Steyer, fundador y director ejecutivo de Common Sense Media, dijo: "Aplaudimos a la fiscal general Letitia James y a su equipo por la enorme labor realizada para elaborar las normas definitivas de implementación de la ley SAFE for Kids. Tanto esta ley como las nuevas normas definitivas para su aplicación y cumplimiento tienen el potencial de marcar un avance transformador en la protección de los niños frente a las características de diseño adictivas de las redes sociales. Agradecemos profundamente el liderazgo de la gobernadora Kathy Hochul, de la fiscal general James y de los legisladores estatales que impulsaron esta ley histórica. Nueva York está estableciendo un referente nacional en la protección de los menores en línea al centrarse en frenar los feeds adictivos de las redes sociales y limitar las notificaciones nocturnas que perturban el sueño y el bienestar de los niños. Queda trabajo por hacer para proteger a los menores de los riesgos de la inteligencia artificial y las redes sociales, pero esta ley y sus normas definitivas son pioneras".

Julie Scelfo, fundadora y directora ejecutiva de Mothers Against Media Addiction (MAMA), dijo: "La ley SAFE for Kids de Nueva York es la legislación más sólida del país para proteger a los niños en línea, garantizando que no estén expuestos a los algoritmos adictivos que proliferan en las plataformas de redes sociales. Estas nuevas normas representan un paso importante y esencial en la implementación de esta legislación histórica y marcan un camino a seguir para otros estados. MAMA agradece a la Fiscal General James y a su equipo por su labor minuciosa y pionera. Al abordar directamente los flujos de contenido adictivos y perjudiciales, Nueva York prioriza la seguridad y el bienestar de nuestros hijos por encima de los beneficios económicos de las grandes empresas tecnológicas".

Este anuncio se suma a los esfuerzos continuos de la gobernadora Hochul para abordar la crisis de salud mental juvenil en todo el estado y ayudar a mantener a los niños seguros en línea. Esta labor ha consolidado a Nueva York como líder mundial en la creación de un entorno en línea más seguro para los niños; de hecho, este año el estado de Nueva York ocupa el primer puesto en EE.UU. por sus leyes de protección infantil en línea. Además de la ley SAFE for Kids, las iniciativas incluyen: